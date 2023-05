Låvefunn er et begrep som mange har et forhold til. Plutselig kan det dukke opp en glemt bil i en gammel garasje. Kanskje skjult under en presenning. Det skjer ikke ofte. Men er desto mer spesielt de gangene det skjer.

Leif Arne Rolfstad (60) – som mange kjenner som Juger´n – har lenge hatt en sportsbilklassiker stående en gammel, trekkfull garasje. Der har nemlig en luftavkjølt Porsche 911 fra 1980 stått og støvet ned i over 20 år.

I tilfelle du skulle være i tvil – dette er en sånn type bil bilentusiaster ofrer høyrearmen for!

FOR SENT? Den gamle Porschen har stått og støvet ned siden årtusenskiftet. Spørsmålet er om det i det hele tatt er mulig å fikse den.

Evig optimist

Men så fikk endelig eieren «ånden over seg». Jeg var på besøk hos Leif i fjor høst – og hadde med meg en annen Porsche. Da var vi innom garasjen og kikket på hans gamle 911.

– Et par kvelder så er vel denne i orden, uttalte han den gangen.

Du trenger bare å være velsignet med relativt normalt syn, og ingen kunnskap om bil, for å skjønne at det i beste fall er en svært optimistisk uttalelse.

Det endte med at vi la en plan – om få bilen på veien igjen. Hvis det går, da. Det er neimen ikke sikkert!

Og det er ikke bare bilen som trenger omsorg. Leif har selv fått skral helse, de siste årene.

Juger´n: Det er dette som er Porsche



SKRAL HELSE: Juger´n har de siste årene hatt noen utfordringer med helsen sin.

Blir en serie – uansett

Dette prosjektet vil derfor bli krevende for alle parter. Men vi lover å holde deg som leser oppdatert på alt vi gjør. Uansett om det går bra, eller dårlig.

Vi håper du blir med på reisen – og blir bedre kjent med både Leif, bilen og noen av de som skal hjelpe oss i serien «Juger´n og låvefunnet».

PS: Visste du at i år feirer faktisk både Porsche 911 og Leif 60 år?! God timing, kalles det ...

Klikk på videovinduet under for å se første episode:

I fjør høst kjørte Juger´n en heftig Porsche - og vi så på låvefunnet:

