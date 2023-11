Mercedes GLC var i flere år en storselger på det norske markedet. Den kom relativt tidlig som ladbar hybrid og traff markedet perfekt.

Med plass til en hel familie, god kjørekomfort og en dose luksusfølelse, ble dette førstevalget for mange norske bilkjøpere. Mulighet for å gjøre unna mye av småkjøringen på strøm trakk naturligvis også opp. Og lenge kom de ladbare hybridene gunstig gjennom det norske avgiftssystemet.

«Denne Mercedesen er oppsiktsvekkende rimelig», skrev vi i Broom da vi testet første gang i mai 2016. Da var startprisen på 550.000 kroner. Dette var nok temmelig sikkert også første gangen vi kunne skrive «oppsiktsvekkende rimelig» og «Mercedes» i samme setning. Da var det ikke så rart at salget tok av.

Det fikk forresten en bråstopp da Mercedes pauset produksjonen av ladbare GLC i 2018. Så kom den tilbake på høsten 2019 og nå er en helt ny generasjon GLC i landet. Først med dieselmotor, nå er det også klart for ladbar hybrid.

NB: Dette er en korttest.Klikk her for å lese vår stortest av nye GLC.

FORSIKTIG: Mercedes har ikke gjort noen sprell med designet, her skal du nesten slite med å se at GLC har blitt ny.

Hva er nytt:

Interessant nok tilbyr Mercedes GLC med to ulike ladbare-drivlinjer: Bensin og diesel. Her tester vi sistnevnte. Testbilens fulle navn er GLC 300 de 4Matic. Den har en 2-liters bensinmotor som jobber sammen med en elmotor. Den totale systemeffekten er på 333 hestekrefter. De plantes til bakken via alle fire hjul.

Og det har skjedd MYE med prisen siden GLC debuterte som ladbar hybrid. Nå står det 975.625 kroner på prislappen. Og NB: Det er fra-prisen. Vi kommer tilbake til den saken litt senere.



Der første generasjon (med rette) fikk kritikk for ganske begrenset rekkevidde på strøm, snakker vi nå ganske andre boller. Bilen har en batteripakke på hele 31,2 kWt, det er større enn i mange elbiler av første generasjon. Dette gir en offisiell rekkevidde på hele 127 kilometer. Til å være ikke-elbil imponerer også ladefarten. Den kan ta imot inntil 60 kW på hurtiglading.

GLC har vokst seks centimeter i lengderetningen fra forrige generasjon. Med lengde på 4,71 er vi midt i klassen for rommelige familie-SUVer.

Luftfjæring og nivåregulering på bakakselen er nå standard. Det kan være smart når bilen har fått en stor og tung batteripakke.



Første gang vi testet nye GLC, slo vi fast at interiøret er klart inspirert av flaggskipet S-Klasse og samtidig har mange likheter med nye C-Klasse. Det merkes på luftdysene, de digitale instrumentene og mediaskjermen i midten, som er på 11,9 tommer.

Se hva de har funnet på med lysene her

PÅKOSTET: Lekkert interiør, her er kvalitetsfølelsen akkurat slik den bør være i en Mercedes til over en million kroner.

Hvordan fungerer det?

I et nybilmarked som går mer og mer over til elbiler, er det nesten bare de ladbare hybridene som klarer å få til noe salg i tillegg. Og Mercedes er nok blant merkene som fortsatt har en del kunder som ikke er klare for helelektrisk.

Hva får de så her? Jo, en bil som har blitt bedre enn forgjengeren på alt – og mye bedre på drivlinjen. Med så stor elektriske rekkevidde, gjør du unna alt av småkjøring på strøm. I tillegg gir dieselmotoren en stor fordel sammenlignet med biler som har bensinmotor og elmotor i kombinasjon. Den bruker rett og slett mye mindre drivstoff.

Vi tar med GLC på en drøyt 60 mils langtur, uten noen form for sparekjøring. Da går bilen først litt i overkant av ti mil på strøm. Så slår dieselmotoren inn og leverer et forbruk på så vidt over 0,50 liter/mil på resten av turen. Slår vi sammen kjørelengden på strøm og diesel, havner vi på et forbruk like over 0,40 liter/mil.

I ladbar hybrid-sammenheng er det imponerende. Vi har kjørt biler fra konkurrenter (med bensinmotor) som har ligget på opp mot det dobbelte av dette forbruket. Ja, noen enda mer.

FULLADET: 111 kilometer rekkevidde på strøm til rådighet, det har skjedd mye med de ladbare hybridene de siste årene.

En av utfordringene her er at de ladbare hybridene under mange kjøreforhold ikke får regenerert så mye strøm. På lite kupért landevei og motorvei er det dermed fossilmotoren som gjør det aller meste av jobben. Og den har da mange ekstra kilo å trekke med seg. En nøysom dieselmotor er slik sett en veldig smart løsning.

Har du for eksempel 20 mil til en hytte du ofte besøker og mulighet til å lade der: Da kan du virkelig presse drivstoffkostnadene. Samtidig som du aldri trenger å bekymre deg for noen rekkeviddeangst.

Du kan også velge å bruke spare strømmen på batteriet til du for eksempel kjører inn i en by og så kjøre helelektrisk der. Smart for utslipp og miljø.

De 333 hestekreftene gir også et veldig bra kraftoverskudd. Denne GLC-en veier 2.340 kilo, men gjør 0-100 km/t på 6,4 sekunder. Kreftene kommer momentant og er med hele veien. Der merker vi også at elmotor og dieselmotor fungerer godt sammen.

Den tunge batteripakken kamufleres godt av luftfjæring på bakakselen. Ikke overraskende har komfort helt tydelig blitt vektet høyt under utviklingen av bilen. Der leverer GLC på øverste hylle. Men du kan absolutt kjøre aktivt med den også. Det merkes at dette er en påkostet konstruksjon.

Mercedes stopper salget av flere storselgere



PLASS: Bagasjerommet får svi litt fordi batteripakken tar plass, volumet synker fra 620 til 470 liter.

Apropos batteripakken. Den tar nødvendigvis en del plass og det merkes godt i bagasjerommet. Gulvet er høyt og det er bare et smalt, lite rom under det. Volumet er på 470 liter, Ikke bittelite, men 150 liter mindre enn ikke ladbar-GLC: Det er en betydelig forskjell.

Litt om interiøret til slutt: Det brune treverket i testbilen er nok ikke etter alles smak, men vi liker det. Her er det uansett mange valgmuligheter.

UVANT: Ikke verdens mest oversiktlige betjeningsfunksjoner...

Mercedes har droppet mange fysiske knapper og bruker i stedet det vi kan kalle «berøringssoner». Det brukes på alt fra cruisekontroll til å justere lyden opp og ned. Mange vil nok fort tenke at dette er uvant og det krever litt tilvenning.

Mercedes vinner heller ikke intuitiv-prisen for alle funksjonene som er plassert på rattet. Skal vi gjette noen godt voksne kjøpere fort kan gå seg litt vill her?

Nå er den helt perfekt – og det er nesten litt trist...



FAMILIEBIL: Med lengde på 4,71 meter er GLC solid plantet i klassen for rommelige familie-SUVer.

Bilen for deg hvis?

Du vil kjøre elektrisk det meste av tiden. Og slippe all form for rekkeviddeangst.

Ikke bilen for deg hvis?

Du som mange andre i Norge mener dieselmotor er noe som hører fortiden til.

Konklusjon:

Uten å starte en laaang diskusjon (og her er frontene steile), blir vi imponert over hvor bra en ladbar hybrid-drivlinje som denne fungerer. Her er det krefter, prestasjoner, nullutslipp, lavt forbruk og ingen fare for rekkeviddeangst – i én og samme bil.

GLC er også en veldig gjennomført bil. Dette er Mercedes slik Mercedes bør være: Mange fine og eksklusive løsninger og en kvalitetsfølelse som understreker at du har kjøpt en eksklusiv bil, hver gang du er ute og kjører. Det er et godt stykke ned til de mer folkelige bilene i denne klassen.

Men – så var det prislappen. Bilen starter altså på 975.625 kroner. Med en solid utstyrspakke på toppen av dette, ender vi på 1.281.754 kroner. Ja, du leste riktig: Nesten 1,3 millioner kroner.

Da vil nok veldig mange potensielle kjøpere se på noe annet i stedet. Og er de først innom en Mercedes-forhandler, er det ikke akkurat mangel på helelektriske alternativer der, til priser godt under dette.

Les testen av forrige generasjon GLC her



KOSTBAR: Bilen er gjennomført bra, men prislappen gjør nok likevel at mange potensielle kjøpere velger noe annet.

Mercedes GLC 300 de Motor og ytelser: Motor: 2-liter diesel pluss elmotor

Effekt: 333 hk / 750 Nm

0-100 km/t: 6,4 sekunder

Toppfart: 217 km/t Batteri og lading: Batteripakke: 31,2 kWt Rekkevidde strøm (WLTP): 127 kilometer Maks ladefart: 60 kW Mål, vekt og volum: Lenge/bredde/høyde: 4,71, 1,89 , 1,64 m

Vekt: 2.340 kilo

Bagasjerom: 470/1.530 liter

Hengervekt: 2 tonn Pris fra: 975.625 kroner Pris testbil: 1.281.754 kroner

Se video av nye Mercedes GLC under: