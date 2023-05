Ford Mondeos fjerde generasjon kom i 2007, og her var det virkelig snakk om en helt ny bil – på alle måter. Mondeo var blitt betydelig større enn forgjengeren, og var nå for alvor en stor familiebil.

Også designmessig var den nye generasjonen et stort løft, etter biler som hadde vært sett på som litt kjedelige. Både inn- og utvendig design fikk svært god mottakelse, og Ford Mondeo etablerte seg raskt som en av de mest populære store stasjonsvognene på det norske markedet.

Mest solgt i 2008

I 2007 endte Ford Mondeo på niendeplass på Topp 20-lista med 3.123 biler, og en markedsandel på 2,42 prosent – opp drøyt 100 prosent fra året før.

Året etter gikk Mondeo helt til topps. Med en margin på 31 biler(!) snek den seg forbi bestselgeren VW Golf. I et noe redusert marked hadde Mondeo med 4.745 biler nesten doblet markedsandelen.

Så jo, Ford Mondeos popularitet var udiskutabel.

DESIGN: Med den nye Mondeo-generasjonen i 2007 tok Ford et langt sprang på design - se bare på denne fronten. Foto: Ford

Nå er Mondeo historie

Etter at elbilene for alvor gjorde sitt inntog, startet også nedturen for Ford Mondeo, ikke minst i Norge, og de siste årene har salgstallene for modellen rast nedover. 2022 ble siste modellår – nå er Ford Mondeo gått over i historien...

Tidlige utgaver fra 2007 til 2010 ligger nå ute på bruktmarkedet med priser som starter på noen få tusenlapper og går opp mot 50.000 kroner, avhengig av kjørelengde og tilstand. Dette betyr at Ford Mondeo Mk4 er innen rekkevidde for svært mange.



FIN FØRERPLASS: I de nye Mondeo-generasjonene bød Ford på en førerplass til å trives med. Foto: Ford

Hvor smart kjøp er den brukt?

Tyngden av denne modellen som ligger til salgs, er imidlertid nyere årganger med priser som for de fineste og minst kjørte bilene unntaksvis kommer opp mot 190.000 kroner. Det er et bra utvalg av biler fra rundt 100.000 til ca. 140.000 – og tyngden ligger i området 40.000 – 90.000 kroner.

Så er spørsmålet om Mondeo-modeller fra fjerde generasjon kan være smarte kjøp brukt? For å finne ut litt mer om det, har vi gått til seksjonen her på Broom som heter «Eierne mener.»

Her har mer enn 11.000 norske bileiere lagt igjen en vurdering av sin bil. Noen med korte kommentarer i tillegg – andre igjen utdyper mye om hvordan eierforholdet har vært.

Engasjementet er stort – her er det veldig mange som har lagt ut sine meninger. De fleste ser ut til å være veldig godt fornøyde med bilen sin, noe en gjennomsnittskarakter på 8,1 av 10 oppnåelige poeng er en grei bekreftelse på.

Men det finnes også enkelte som slett ikke er fornøyd i det hele tatt...

INNBYDENDE: Også interiøret hadde Ford gjort seg flid med. Foto: Ford

Kongebil

«Solid bil som ser bra ut og lite feil. Mye bil for pengene.»

«Driftssikker bil med utmerket kjørekomfort, gode kjøreegenskaper og lavt drivstofforbruk. Rene kinderegget!»

«Best på alt av vanlige stasjonsvogner, men mangler status - selv om premiumfølelsen er på plass. En ekte milsluker som hele familien sitter trygt i.»

«Dette er virkelig en kongebil. Bare å anbefale på det sterkeste. En driver’s car rett og slett.»

«Alt sett under ett, er vi meget fornøyde med bilen. Ford har imponert med Mk4.»

«Veldig god bil. Undervurdert.»

Ufattelig dårlig å sitte i

Selv om det store flertallet tydeligvis er veldig godt fornøyd med sin Mondeo, gjelder ikke dette alle. Her er noen eksempler på eiere som har litt av hvert å utsette på bilen.

«Mye bil for pengene, men har hatt mye problemer med lys, dieselvarmer og generelt med elektronikk.»

«Synes den er ufattelig dårlig å sitte i. Jeg vet ærlig talt ikke hva jeg ikke har byttet. Bytte av clutch, giroverføringen og et hjullager endte med at jeg måtte bytte hele forstillingen. Jeg kan ha vært særdeles uheldig, men synes bilen har vært veldig dyr å eie.»

«Første og siste Ford med meg som eier. MYE galt med min bil, bremser, fjærer, clutch etc etc.»

«Fantastisk bil å kjøre, bare synd at den for det meste står på verkstedet. Er ikke fornøyd - bare gått 113.000 og hatt motorhavari.»

Noen går i dybden

Signaturen Anders deler gjerne sin tilfredshet med Mondeo med andre. Her handler det om en 2013-modell Mondeo 2,0 TDCi 140 hk Titanium stasjonsvogn:

«Ekstremt fornuftig bilkjøp. Kanskje litt kjedelig sammenlignet med andre, men her får man myyye bil for pengene. Veldig god å kjøre. Ligger godt på veien. Et lite minus kan være setene på lengre turer. Har hatt tre Mondeoer, og nesten aldri vært på verksted. Har kjørt 200.000 km med den siste nå. Parkeringssensoren har gitt seg, eller virker absolutt alt som det skal fortsatt. Lakken er kanskje ikke den beste.

HARMONISK: Stasjonsvognen hadde et harmonisk design, også sett skrått bakfra.

Veldig lave kostnader

Enorm plass i bagasjen. God plass både i for- og bakseter.

Har hatt veldig lave kostnader på denne. Servicene er heller ikke spesielt dyre hos Ford. Utfordringen kan kanskje komme når du skal selge en Mondeo. Da er du i konkurranse med veldig mange andre, og vil se at det er et kjøpers marked.

Jeg ligger med min kjøring på 0,6 liter på mila, men klarer fint å komme ned mot 0,52-0,54 om jeg går litt inn for det.»

