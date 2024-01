Model 3 er bilen som virkelig gjorde Tesla til et folkemerke. Etter introduksjonen, ble den Norges mest solgte bilmodell i 2019. Så «lånte» Audi e-tron førsteplassen i 2020 – før Model 3 slo tilbake og ble mest solgt igjen i 2021.

Det store salget gjør også at det er mye å velge mellom på bruktmarkedet. I skrivende stund snakker vi rundt 550 eksemplarer.

Model 3 er kjent som en ganske lettsolgt bruktbil. Men prisene har også falt ganske mye. Nå starter de rimeligste eksemplarene på rundt 200.000 kroner. Da gjerne 2019-modeller som har gått et bra stykke. Her får du mye rekkevidde for pengene.

Dette kunne ikke skjedd noe annet sted i verden

Billigst er Standard Range og bakhjulsdrift. Vil du ha Long Range og firehjulstrekk, må du et stykke over 250.000 kroner.

Opp mot 300.000 er det veldig mye å velge mellom.

Men som vanlig for brukte biler: Her er det ikke bare å kjøpe den første (men kanskje ikke beste) bilen du kommer over:

Det er flere ting å være obs på før du kjøper brukt Model 3. I denne bruktbiltesten ser vi nærmere på bilen – og gir deg flere råd vi mener er verdifulle.

Model 3 har fått facelift: Se mer om den her

Få med deg bruktbiltesten vår av Tesla Model 3 under: