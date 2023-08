Var misfornøyd med rekkevidden – får heve kjøpet

Mange opplever at rekkevidden på elbilen er kortere enn de hadde forventet. Forbruket påvirkes nemlig av en rekke faktorer, der særlig temperatur og hastighet kan gi dramatiske utslag.

På de kaldeste dagene vinterstid, er det ikke uvanlig at reduksjonen kan bli betydelig – på enkelte elbiler kan den være opp mot 50 prosent, viser flere uavhengige tester.

Et samboerpar på Romerike opplevde at rekkevidden var så mye dårligere enn forespeilet, at Forbrukerklageutvalget har bestemt at kjøpet skal heves. Dermed får samboerparet levere tilbake bilen og får pengene sine igjen, skriver Motor.

Detalj ble avgjørende

Samboerparet kjøpte en Xpeng G3 fra Star Autoco for to år siden, og opplevde tidlig at rekkevidden var så dårlig at de trodde det var noe galt med bilen.

De klagde først til selger, som på sin side mente at bilen ikke hadde noen mangler og at rekkevidden var akseptabel.

Dette var ikke samboerparet fornøyde med. De la derfor fram saken for Forbrukerklageutvalget, som så på den med litt andre øyne. Nå har altså utvalget bestemt at samboerparet får heve kjøpet.

I vedtaket sitt skriver de blant annet at «klagerne hadde fått en bil som ikke passer med formålet som selgeren var kjent med».

Og det var nettopp denne detaljen som ble avgjørende: Samboerparet hadde nemlig vært svært tydelige overfor selger om at de måtte kunne kjøre strekningen Lørenskog - Stavern tur-retur, uten å måtte lade underveis.

Den aktuelle strekningen er på 312 kilometer. Oppgitt rekkevidde på bilen er 450 kilometer. Samboerparet har ved hjelp av bilder dokumentert hvor langt de kom. Rekkevidden skal ha vært nede i 160 kilometer vinterstid, knapt nok til turen én vei.



HØYT FORBRUK: De fleste elbiler bruker mye mer strøm på vinteren enn på sommeren. G3 er ikke noe unntak. Illustrasjonsfoto: Bjørn Eirik Loftås

– Dette er et interessant vedtak. Det er få dommer og vedtak på rekkeviddeproblemer, nettopp fordi det er vanskelig å dokumentere rekkeviddeavvik, sier Vigdis Svennungsen, leder i NAF Advokat.

Hun er imidlertid ikke overrasket, siden samboerparet hadde vært så tydelige på at måtte kunne kjøre strekningen tur-retur uten å lade, skriver Motor.

Ikke enige

Star Autoco og tidligere Xpeng-importør Zero Emission Mobility skal ha testet bilen, og klart 275 kilometer vinterstid, noe de mener er «bra rekkevidde». De er med andre ord ikke enig i vedtaket.

Star Autoco jobber nå med å ta ut stevning for tingretten, så siste ord er nok ikke sagt i denne saken.

Xpeng G3 ble lansert i 2021, og har aldri blitt noen stor suksess her til lands. Totalt ruller det rundt 800 eksemplarer på norske veier, samt rundt 70 av etterfølgeren G3i, som i praksis er samme bil med noen forbedringer.



