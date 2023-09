Lurer du på noe rundt bil? Enten du trenger et godt kjøpsråd eller lurer på hva du bør se opp for på en spesiell bilmodell: Vi i Broom er her for å hjelpe deg!

Hei, jeg trenger hjelp til å estimere verdien på en Audi A8, 4,2, 2000-modell. Bilen har gått 136.000 kilometer og eier sier at den er i god teknisk stand. Ikke noe synlig rust og jeg vet ikke om den har noe annen rust.

Broom svarer:

Dette var gromme saker tilbake i 2000! A8 med V8-motor på 340 hestekrefter var på mange måter en maktdemonstrasjon fra Audi. Den gangen var de i en klar utfordrerposisjon til BMW og Mercedes. Og da gjaldt det å dra på ekstra!

Denne A8-generasjonen var en avansert konstruksjon med utstrakt bruk av aluminium. Audi lesset på med luksus- og komfortutstyr. Og i denne utgaven: Også et kraftverk av en motor.

Så begynner det jo som kjent å bli noen år siden 2000. Mye har skjedd i bilverdenen siden da og mye har som regel også skjedd med en bil som har blitt 23 år gammel.

Å estimere verdien på denne er sannelig ikke lett. Det avhenger fullstendig av hva slags stand bilen er i. Så lav kilometerstand er naturligvis et stort pluss. Men stemmer den? Her er servicehistorikk den beste måten å sjekke det på. Har bilen vært inne regelmessig? Er kilometerstand notert underveis? Mange eiere? Hvordan forklarer dagens eier at bilen har gått så kort?

For all del: Det kan godt stemme at bilen bare har gått 136.000 kilometer på 23 år. Men du må på ingen måte ta det for gitt. En god dose skepsis er lurt her.

KRAFTVERK: Jadda, dette er en god grunn til å kjøpe A8!

Øke i verdi

Uten å ha sett bilen og uten å kjenne teknisk stand, vil vi anslå verdien til et sted mellom 60.000 og 120.000 kroner. Veldig mye mer nøyaktig enn det er det vanskelig å være. Dette er sjeldne saker og prisene vil variere mye.

Når du nærmer deg 120.000 kroner, er du forresten også veldig tett opptil en fullblods facelift S8. Enda hvassere motor på 360 hk og litt mer «klassiker».



Du må absolutt ta en grundig sjekk før du eventuelt kjøper. Her mener vi NAF-test eller en gjennomgang på et verksted er helt avgjørende. Dette er en avansert bil med massevis av utstyr og mye som kan gå i stykker. Bommer du, kan det fort bli veldig kostbart i ettertid.

Kommer bilen godt gjennom en slik test og du synes prisen er grei: Da får du også en herlig luksusbil som vil øke i verdi framover hvis du tar godt vare på den. Komforten er fortsatt helt i toppklasse og V8-eren byr på både fin lyd og godt bunndrag. Bare vær obs på at den også er glad i bensin...

