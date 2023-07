Var bomfritt: Nå betaler bilistene her nesten mest av alle

Det siste året har det poppet opp mange nye bomstasjoner i Norge. Det får bilistene merke på fakturaene fra bomselskapene.

Ifølge Fremtind Service, som er Norges største bompengeinnkrever (Autopass-utsteder) med mer enn 1,3 millioner bilister på kundelisten, betaler nemlig norske bilister i snitt 21 prosent mer i måneden nå, enn for ett år siden.

For elbilister er økningen mye større; i snitt 50 prosent mer må gjennomsnitts-elbilisten ut med nå, i forhold til i fjor.

Bompenge-boom: Sjekk den utviklingen!

Fra bomfritt til tredjeplass

For innbyggerne i byene Ålesund og Tromsø er bom-hverdagen en helt annen nå enn for bare ett år siden. Den gang var begge byene uten bomstasjoner. Nå er bomringer på plass, og begge markerer seg høyt på lista over byene der bilistene betaler mest i bompenger.

I Ålesund betaler bilistene nå i snitt 483 kroner i måneden i bompenger. Kun to byer har bilister som betaler mer, ifølge Fremtind: Stavanger (493 kroner) og Oslo (544 kroner).

ANALYSER: Svein Skovly og Fremtind Service har kartlagt hvilke byer bilistene betaler mest i bompenger.

I Tromsø betaler bilistene i snitt 373 kroner i måneden, noe som plasserer dem på sjuendeplass på lista.



– I år som i fjor er det de som bor i Oslo og Stavanger som betaler mest i bompenger, men Ålesund har overtatt tredjeplassen fra Bergen, sier Svein Skovly, kommersiell direktør i Fremtind Service.

Nederst i saken finner du hele lista.

Langt bak «verste» kommune

Oslo kommune er altså helt i toppen, men ligger likevel langt bak den kommunen der bilistene betaler aller mest i bompenger. Her troner Strand kommune i Rogaland helt i toppen, med et snitt på hele 803 kroner.

Forklaringen på at Strand kommune har høyest beløp er sannsynligvis nærheten til Ryfast, ifølge Fremtind.

Ryfast er et fergefritt, delvis bompengefinansiert veisamband mellom Ryfylke og Nord-Jæren i Rogaland, som består av en 14,3 kilometer lang undersjøisk tunnel, Ryfylketunnelen og to tunneler på land, Eiganestunnelen og Hundvågtunnelen.



Fremtinds liste rangerer Norges 20 største byer etter hvor mye bilistene i gjennomsnitt betaler i bompenger:

By Bompenger per måned 2023 (kroner) Oslo 544 Stavanger 493 Ålesund 483 Bergen 483 Trondheim 444 Bodø 401 Tromsø 373 Haugesund 353 Kristiansand 331 Fredrikstad 292 Skien 274 Porsgrunn 268 Hamar 260 Moss 202 Arendal 196 Larvik 189 Sandefjord 182 Tønsberg 171 Sarpsborg 160 Drammen 150

Tabell: Bompengebetaling 20 største byer, 1. halvår 2023

Slik har de funnet fram til tallene:

