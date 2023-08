Audi, BMW og Mercedes har i noen tiår laget heftige familiebiler. De prøver å overgå hverandre fra gang til gang.

I 2008 satte Audi konkurrentene skikkelig på plass. Det var da de lanserte andre generasjon av RS6.

Den utgående generasjonen hadde 450 hestekrefter hentet fra en V8-er. Andre generasjon fikk spinnville 580 hestekrefter – hentet fra en svær 5,2-liters V10-motor!

Både BMW M5 (507 hestekrefter / V10) og Mercedes E55 AMG (476 hestekrefter / V8) ble satt i skammekroken.

RS6-en ble den nye kongen på haugen – og kostet deretter. Mellom 2,1-2,4 millioner kroner, avhengig av utstyr.

Men nå kan du faktisk få den for rundt to millioner kroner under den prisen ...

RÅSKINN: Her er bilen vi har funnet på bruktmarkedet. Faksimile: Finn.no

Gunstig pris

Vi har nemlig funnet en 2009-modell som har rullet 177.000 kilometer. Den kan bli din for 359.000 kroner.

Det er en forholdsvis billig inngangsbillett til noe av det villeste Audi noen gang har produsert. Andre generasjon er også spesiell fordi det er første og siste gang man fikk en V10-motor i en RS6.

Det er ikke all verdens informasjon om bilen, men ifølge annonsen skal bilens serviceprorgam være fulgt. Det er viktig!

Det er heldigvis mange bilder – og de gir inntrykk av at lakk, felger og interiør er i god stand.

Av utstyr kan du notere deg BOSE-stereo, takluke, nøkkelfri start, justerbart sportsunderstell, ryggekamera, varme i baksetene og elektriske seter med minne foran, for å nevne noe.

Lakken er grå og interiøret sort. Ikke noe folk legger spesielt merke til – og dermed en perfekt «sleeper».

PREMIUM: Innvendig er det luksus og høy premiumfølelse.

Skiller seg ut

Dette er naturligvis en fullverdig familiebil. Den har et digert bagasjerom på 565 liter, og god plass i baksetet.

Dessuten har den Audis renommerte 4x4 quattro-system. Det sikrer framkommelighet også på vinterføre.

Rent utseendemessig skiller RS6 seg fra en vanlig A6, ved at den er breddet for å gi plass til de digre hjulene. Et designgrep som mange setter stor pris på.

Den har også en annerledes grill og frontfanger, sideskjørt og bakfanger – og to gigantiske enderør der bak.

Likevel er det nok en del som ikke ser forskjell på denne og en vanlig A6. De kan få deg en skikkelig overraskelse når trafikklyset blir grønt ...

Klikk her for å se hele annonsen



BRED OG BØS: Audi er kjent for å by på brede skjermer på RS6. Det gir bilen et mer potent uttrykk.

Alltid et men ...

Ytelsene er nok til å fortjene betegnelsen barnehage-ekspress. 0-100 km/t går på 4,6 sekunder. Det høres ikke fullt så vilt ut i dag, men var riktig så friskt den gangen.

Toppfarten er sperret på 280 km/t.

Så til det som ikke er så gøy. Forbruket på disse bilene er intet mindre enn hårreisende. Oppgitt er det på 1,4 l/mil. Dette er tall man fikk via den gamle testmetoden (NEDC). Nå er det WLTP som gjelder– og de ville nok gitt et betydelig høyere, og mer realistisk, forbruk.

Sett derfor av halve månedslønna til drivstoff, så er det gjort.

Du kommer til å få noe å bruke feriepengene (og kanskje sparepengene) på, også. Servicer og vedlikehold er nemlig ikke billig, selv om det er mulig å finne deler på nett.

Sjekk dessuten forsikring før du kjøper. Strengt tatt bør en slik bil ha drivlinjeforsikring, slik at du ikke står på bar bakke hvis girkasse eller motor havarerer. Ikke alle tilbyr det på så gamle biler – og de som gjør det, tar seg gjerne godt betalt.

Her er en Audi RS 6 – med 750 hestekrefter!

FAMILIEBIL: Ingen skulle vel tro at det befinner seg en V10-motor under panseret på denne?

Verditap

Verditapet? Tja, det er nok i stor grad tatt nå. Men alt avhenger av hvordan du tar vare på bilen.

Dokumentert historikk er som vanlig viktig – og skal den holde seg i verdi som en «klassiker», kan det være smart å la den være mest mulig original.

Et litt raffere eksosanlegg gjør ikke noe – men husk å ta vare på det originale. Utover det – bør denne verstingen få lov å være fred, spør du oss.

Interessen for RS6 har alltid vært høy i Norge. Forrige generasjon RS6 holder seg for eksempel merkverdig godt i pris. Men det får vi komme tilbake til en annen gang ...

