Vant hele testen – men blir ingen storselger

Kinesiske HiPhi Z stakk av med seieren i årets store vinter-rekkeviddetest, El Prix 2024.

Ikke bare gikk Z lengst av alle bilene, den hadde også minst avvik fra det offisielle rekkeviddetallet.

Offisiell rekkevidde på sedanen er 555 kilometer. Bilen stoppet etter å ha rullet 522 kilometer. Det er et avvik på bare 5,9 prosent.

Produsenten omtaler Z som en Grand Tourer, og legger særlig vekt på de sportslige egenskapene. Bilen byr på hele 672 hestekrefter. Det sørger for at sprinten fra 0-100 km/t er unnagjort på 3,8 sekunder.

Batteripakken er diger. Vi snakker 120 kWt.

Se video av bilen øverst i saken.

VANT: Flere ble overrasket da sportssedanen HiPhi Z vant årets rekkevidde-test.

Ingen storselger

Så langt er det kun registret to eksemplarer av HiPhi Z i Norge, ifølge elbilstatitikk.no.

Det er med andre ord ingen storselger. Med en startpris på 1.110.000 kroner for femseteren, blir det neppe en bil vi får se mange av på veien.

Ønsker du litt mer forseggjorte bakseter, får du Z også som fireseter. Da koster den fra 1.143.000 kroner.

Skulle ikke en vanlig HiPhi Z være spennende nok, er det gode nyheter. Neste år starter utleveringene av den nye toppmodellen A.

Les mer om vinnerne i årets rekkevidde-test

FÅ BILER: HiPhi er allerede et etablert bilmerke i hjemlandet Kina. Men i Norge er det foreløpig få biler å se...

1.305 hestekrefter

Den har et enda mer utagerende design. Og her er det bare å holde seg fast. Bilen leverer 1.305 hestekrefter, 0-100 km/t skal gå unna på rett over to sekunder.

Toppfarten er på nærmere 300 km/t.

HiPhi har selv utviklet både batteripakken og motorene – og forteller at motorene kan kjøres på full effekt i opptil 30 minutter. For en elbil er det oppsiktsvekkende.

I tillegg skal de kunne oppgraderes underveis, hvis 1.300 hestekrefter blir for lite ...

De første leveringene til kunder vil starte i første kvartal 2025.

Lotus overrasket positivt i testen

Vi ser nærmere på HiPhi Z her:

Video: Hiphi har TO modeller i Norge: Se begge her:

BMW: – Rekkevidde er ikke så viktig for oss lenger