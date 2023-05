De fleste stasjonsvogner er ganske kjedelige biler. Plass og praktiske egenskaper er det viktigste. Alt annet kommer gjerne i andre rekke.

Men heldigvis finnes det unntak. Som bilen superentusiast og Amcar-redaktør Lord Arnstein Landsem nå selger. En Dodge Magnum SRT8.

Lord Arnstein er også redaktør av nettsiden Refuel og står bak podcasten Lordens garasje. Tidligere har han vært journalist i Autofil og også frilanser her i Broom.

Da har vi plassert selgeren. Men hva med bilen? Hvis du ikke har hørt om den før, er ikke det så veldig rart. Dette er nemlig sjeldne saker. Slik beskriver eieren den selv:

6,1-liters Hemi

– Det er faktisk litt vanskelig å forklare hva en Magnum SRT8 egentlig er. Det blir litt pretensiøst å si at en Dodge er en bil for kjennere, men denne er egentlig for de få som skjønner hva greia er. Og greia er at Dodge laget en stasjonsvogn som skulle konkurrere mot de råeste tyske stasjonsvognene på sin tid, forteller Lord Arnstein.

Han legger til:

– Magnumen er bygget på samme plattform som Mercedes E-Klasse. Den er et godt sammenligningspunkt, for E-Klasse stasjonsvogn kom med masse trøtte motorer i 2005, men på toppen tronet E55 AMG med 5,5-liters V8. De fleste bilentusiaster vet dermed forskjellen på en E55 AMG og en E200 CDI. Sånn er det nok ikke med en Dodge Magnum. For også her fikk du uinteressante innstegsmodeller, før du kom opp til R/T som var sånn passe småsprek med 5,7-liters Hemi V8, og på toppen satt så SRT8 med 6,1-liters Hemi V8, og et langt sportsligere understell enn resten av familien.

KREFTER: Dette kraftverket bor under panseret: En 6,1-liters Hemi-V8.

Seriøs V8-Power

– Dette er ikke en veldig vanlig bil på norske veier?

– Nei, den er ikke en veldig vanlig bil noen steder. SRT8 gikk i produksjon i 2005, som 2006-modell, og ble laget i 2.970 eksemplarer for årsmodell 2006, fulgt av 921 for 2007 og 239 biler for 2008. Alle SRT8 hadde 6,1-liters Hemi V8 på 425 hestekrefter, samt Brembo bremser, 20-toms hjul, kvikkere styring, stivere (og lavere) fjæring, sportsseter med SRT8 merker, en annen front og hvite instrumenter, forteller Lorden.

PLASS: Bakseteplassen er god, så er da også Magnum en stor bil.

– Hvordan endte du opp med akkurat denne bilen?

– Jeg ville ha noe med seriøs V8-Power, som samtidig var fin på langtur og såpass ny at man ikke trenger å lure på om vindusviskerne kommer til å virke når det kommer et regnskyll. Samtidig hadde jeg registrert at familien trenger litt plass for bagasje til langtur, og da var en heftig stasjonsvogn et opplagt svar. Særlig fordi jeg synes designet er flott, og fordi jeg er litt svak for Dodge sine performance-modeller.

– Og kanskje aller viktigst, jeg ville ha noe som du ikke ser et dusin av på ethvert biltreff. Kommer du til et stort treff i en Magnum SRT8 er du ganske så sikkert den eneste med slik bil, fastslår Lorden.

HEFTIG: Lord Arnstein bak rattet i en annen heftig bil, nemlig en Ferrari FF. Foto: Jamieson Pothecary

Skamrost

– Stasjonsvogner blir vel ikke så veldig mye heftigere?

– Nei, den skulle som sagt konkurrere mot de råeste stasjonsvognene fra Mercedes-Benz, Audi og BMW, og listen ble lagt deretter. Da Motor Trend testet en SRT8 målte de 0-60 mph (0-96 km/t) på 5,1 sekunder, mens kvartmila gikk unna på 13,1 sekunder. Det var brutale tall i 2005.

NAKKESTØTTE: Ingen tvil: Dette er en SRT8

Her er noe av det Motor Trend skrev i sin test:

«20 or 30 years from now, car-crazed enthusiasts will remember the wagon with the optional monster motor that somehow got past the corporate bean counters and insurance companies. This will be a collectible car.»

Og de fortsatte med lovprisingen:

«The Magnum SRT8 is an astonishing performance value; a car with the power and the handling to match the macho menace of its slammed sportwagon styling».

Anerkjente Car and Driver var like begeistret, og kalte Magnum SRT8 for «King kong, only macho» da de testet den i august 2005.

SPORTY: Kraftige sportsseter, dashbordet viser klart at dette er en amerikansk bil.

Ikke enkel å prise

– Bilen er sportslig satt opp, men samtidig komfortabel, og er en drøm på langtur. Og lyden når man gir full gass er gåsehud-faktor så det holder, sier Lorden.

– Kanskje ikke så enkelt å prise en bil som dette?

– Nei, det er en spesiell bil på mange måter, det gjør også at det er litt vanskelig å skulle sette en pris som treffer markedet. Du ser ytterst sjelden en Magnum SRT8 til salgs i Norge, og i USA ligger de på fra 30.000 til 45.000 dollar. Jeg har satt min til 315.000 kroner som jeg synes er en fair pris for en fin bil med lav kjørelengde, men jeg vil lytte til fornuftige bud.

SPORTSBIL: Dette offisielle bildet er fra da bilen ble lansert. At sportsbilen Dodge Viper er med, er naturligvis ikke heeelt tilfeldig.

Har for mange biler

– Helt til slutt: I annonsen skriver du også at du har alt for mye biler. Hva har du egentlig?

– En fin miks av alt mulig egentlig. Til hverdags en Jeep og en Chevrolet, samt en Maserati og en Bristol for litt mer dannet kjøring. I tillegg en merkelig amerikansk mikrobil fra femtitallet og en britisk raritet i form av en Bond Bug som jeg håper å få ferdigstilt i år etter noen års stillstand – det er bilen du ser på logoen til podcasten Lordens Garasje.

– Så er det en svensk kit car i god stand som står lagret og venter på sin tur når den tid kommer, pluss en Monteverdi som er et restaureringsobjekt. Som ekstra bonus har jeg en Yamaha caferacer bygget som en hyllest til slagskipet Yamato. Det er gøy med litt variasjon, men samtidig er det begrenset med godværsdager i Trøndelag, og man kan jo bare kjøre én bil av gangen. Derfor håper jeg at en annen entusiast kan ta over Magnumen, avslutter Lord Arnstein.

