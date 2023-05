Mange fikk store øyne da Mercedes dro duken av CLS for første gang – under den store bilutstillingen i New York i 2004.

Helt siden fødselen for 19 år siden, har CLS vært en bil få er likegyldige til.

En av lekreste bilene som noen gang er produsert? Eller en meningsløs og trang (og dyr) E-Klasse med plass til bare fire? Meningene er mange.

Det ingen kan ta fra firedørs-coupéen, er at den umiddelbart ble en stor suksess for Mercedes. Spesielt de første årene.

NY TREND: CLS startet trenden med firedørs coupeer. Og suksessen til Mercedes fikk andre konkurrenter til å kaste seg rundt – fort. Volkswagen var først ute med Passat CC. Så har vi fått Porsche Panamera, BMW 5-serie GT og Audi A7 – bare for å nevne noen.

Slutt

CLS var på mange måter også starten på en helt ny bilklasse. Nettopp på grunn av karosseriformen og at det er en firedørs-coupé.

DELIKAT: Slik ser interiøret ut på nyeste (og siste) generasjon CLS.

Etter tre generasjoner CLS – er det nå straks slutt på eventyret. Ifølge nettstedet Autocar går dagens modell ut av produksjon i høst – og det er ikke planlagt noen etterfølger.

Dermed er det slutt for designikonet – etter 19 år på markedet.

Dette henger sammen med fallende salg. I tillegg er Mercedes i gang med å kutte flere modeller – for å spare kostander i produksjon og utvikling.

Hjemme i Norge har allerede CLS vært ute av modellprogrammet en god stund. Bilen ble faset ut i 2021.

Se hva Brede har gjort med sin CLS



SPORTY: Bilen bygger på samme plattform som E-Klasse, men er langt mer sporty i fremtoningen.

Under 100.000 kroner

Akkurat nå finnes det om lag 70 eksemplarer av CLS på bruktmarkedet i Norge. De aller rimeligste av første generasjon, får du nå til rett under 100.000 kroner.

Da snakker vi gjerne om biler med V6 dieselmotor – med en kilometerstand på godt over 200.000.

Også andre generasjon CLS begynner virkelig å bli oppnåelig for mange nå.

Her får du til og med stasjonsvogn-utgaven (Shooting Brake) fra rett under 200.000 kroner. Dette er typisk en 2012- eller 2013-modell med minste dieselmotor på 204 hestekrefter.

Test CLS 450: Akkurat som en millionbil skal være

Frister det med CLS? Se vår bruktbil-test her: