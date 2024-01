Januar har gitt oss svært krevende kjøreforhold mange steder i landet, med blant annet mye snø som har skapt kaos.

Nå blir det snart mildere mange steder. Og da kan det bli svært glatt.

I vest blir det varmere fra lørdag, mens den store temperaturstigningen kommer mot slutten av helga eller tidlig neste uke i sør og øst, ifølge meteorologene.

20 prosent flere skader

Forsikringsselskapet Frende frykter dette kan forsterke en allerede dyster skadestatistikk og har en klar oppfordring:

– Ta hjemmekontor hvis du kan, og kjør minst mulig, sier Roger Ytre-Hauge som er fagsjef på motor i Frende.

Deres skadetall viser at antall bilskader har økt med 20 prosent hittil i januar, sammenlignet med samme tid i fjor.

SKUMLE: Rundkjøringene kan være skumle på vinterstid. Her skjer det også mange ulykker, gjengangeren er at man holder for høy fart inn mot rundkjøringen og ikke rekker å bremse ned. Foto: Broom

Lar bilen stå

Kjøretøy som sklir i hverandre eller utfor veien og blir stående fast, har vært klassikeren, og bergingsbilene har hatt det ekstra travelt. At været skifter gir andre utfordringer enn snømengder og dårlig sikt.

– Det er når gradestokken ligger på rundt null at det er glattest. Når temperaturen stiger får du smeltevann og regn på toppen, og is om natten og morgenen, sier Ytre-Hauge, i en pressemelding.

Han legger til:

– Jeg lar bilen stå nå når de verste dagene kommer.

Holde ekstra avstand

Det aller viktigste rådet under slike kjøreforhold, er å avpasse farten etter forholdene. Hold ekstra god avstand til bilen foran og vær klar over at det brått kan skje uforutsette ting på veien foran deg.

Det kan også være svært vanskelig å beregne bremselengden under slike forhold. Derfor må du legge inn gode marginer, slik at du rekker å stoppe hvis det blir nødvendig.

