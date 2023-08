Miljøhensyn har ført til at kraftige bensinmotorer blir mindre og mindre utbredt. I stedet satses det hardt på elektrifisering, enten i tillegg til en mindre forbrenningsmotor, eller en ren erstatning.

Vi har også sett mange eksempel på biler som går fra åtte til seks sylindre – eller til og med hybrid-løsning og fire sylindre. Mercedes har blant annet gjort det med sin verstingmodell – C 63 AMG. Entusiastene jubler ikke.

Dodge har også gått ut og bekreftet at neste generasjon av muskelbilene Charger og Challenger blir uten V8-motoren. De har i stedet flere elbil-planer på bordet.

Men Ford og General Motors (GM) understreker at de ikke har tenkt å slippe taket i sine V8-motorer med det første.

ÅTTE SYLINDRE: Her er V8-motoren som står i den nyeste generasjonen av Ford Mustang.

Stor og tung

I utgangspunktet høres det kanskje litt rart ut at akkurat V8-motorer skal være så ettertraktet. De er jo større og tyngre enn motorer med seks eller færre sylindre, noe som aldri er bra for en bils kjøreegenskaper.

I tillegg har de høyere forbruk og utslipp.

Men samtidig har også V8-motorer en helt annen lyd og karakter enn motorer med færre sylindre. Særlig lydbildet er det vanskelig å erstatte.

Det er stadig færre som får anledning til å kjenne effekten av en V8-motor – siden biler med slik motor fases ut av stadig flere.

Nå bekrefter de: Slutt på V8-motoren

Ikke hybrid

Ford Mustang Mach-1 er imidlertid et eksempel på hva en moderne, selvpustende V8-motor kan by på av lyd, bunndrag og adrenalin.

Ford har alltid hatt et godt grep om V8-konseptet. Dermed er det ikke så rart at akkurat de vil kjempe for å beholde den en stund til.

De slapp før nyttår en ny generasjon av Mustang – som altså leveres med V8-motor. Ingen hybrid-løsning her, nei.

Og det snakkes allerede om at det blir samme oppskrift for etterfølgeren, også.

BARSK: Ford Mustang med sine i umiskjennelige designlinjer kan fortsatt leveres med det særegne lydbildet man får med en V8-motor.

Kan takke elbil-salget

Litt ironisk er det kanskje at det er nettopp en elbil som gjør dette mulig. Mustang Mach-e gir nemlig både inntekter og et lavere totalt utslippstall for Ford. Dermed kan den ærverdige sportsbilen fortsette å bygges på den gamle oppskriften.

Det store hinderet som står igjen, er selvsagt om det blir restriksjoner på V8-motorer og utslipp.

Den utfordringen vil i tilfelle GM måtte forholde seg til, også. Men de har i alle fall vært minst like tydelige som Ford, på at de ønsker å ha med seg den populære forbrenningsmotoren videre.

Stor investering

GM står blant annet bak bilmerker som Chevrolet, Hummer, GMC og Cadillac.

De startet 2023 med å fortelle at de skal investere nærmere 10 milliarder kroner i å utvikle sin neste V8-motor.

Den kan etter planen produseres helt til 2035, og brukes i både pickuper, SUVer og muskelbiler.

De har også spyttet inn 632 millioner dollar i Fort Wayne-fabrikken sin i Indiana. Der produseres pickupene Chevrolet Silverado 1500 og GMC Sierra 1500. Begge med V8-motorer.

Framtiden er altså ikke bare elektrisk.

PS: Nettstedet Car and Driver har to ulike kilder på at Mercedes har tenkt å gå tilbake til V8-motor i Mercedes-AMG C 63 S og E 63 S AMG innen 2026.

Video: Her er mye av grunnen til at mange elsker V8-motorer - nemlig lyd:

