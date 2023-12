Utviklet i hemmelighet – nå får svenskene nytt bilmerke

Det var i april at nyheten sprakk: I all hemmelighet har det blitt utviklet en helt ny elbil ved den gamle Saab-fabrikken i Trollhättan nord for Gøteborg. Det er bare knappe åtte mil i luftlinje fra norskegrensa.

Bak prosjektet står NEVS (National Electric Vehicle Sweden), selskapet som i sin tid kjøpte konkursboet til Saab.

Seks prototyper av elbilen Emily GT var blitt bygd. Prototypene var fullt kjørbare, men manglet utstyr som kollisjonsputer og nødbremsesystem. NEVS anslo at bilen ville kunne bli produksjonsklar i løpet av bare 18 måneder.

Problemet var bare at det ikke fantes midler igjen til å fullføre prosjektet, og 320 av selskapets 340 ansatte hadde allerede blitt permittert. NEVS benyttet derfor anledningen til å fri til andre bilprodusenter og investorer.

– Emily-prosjektet bør leve videre. Bilen er for fin, for god og for moderne til at det ikke blir noe av. Interesserte er velkomne, sa Nina Selander, konsernsjef i NEVS til nettstedet Carup.

STOR SEDAN: Emily GT har designelementer som vi kjenner fra Saab 9-5, men er langt mer sportslig i utformingen.

Kanadisk selskap overtar driften

Ikke lenge etter meldte NEVS om at det var god internasjonal interesse for å overta utviklingen av Emily GT.

Siden meldte flere kilder at kjøper var på plass, og fredag ble navnet kjent: De nye eierne av Emily-konseptet er kanadiske EV Electra. Oppkjøpet inkluderer også den selvkjørende bilen Pons, som også ble utviklet av NEVS. Det skriver svenske Elbilen.

Emily GT skal videreutvikles, og når den er klar, skal den serieproduseres i den tidligere Saab-fabrikken.

Skal produsere «hundretusener» av Emily GT

Det er imidlertid ikke klart når produksjonen kan starte, men de nye eierne tror ting kan skje fort.

Jihad Mohammad og EV Electra overtar eierskap og utviklingen av Emily GT.

– Kom tilbake om seks måneder for å se hvilke fremskritt vi har gjort, sier EV Electras administrerende direktør Jihad Mohammad, som var til stede da nyheten ble sluppet. Det skjedde under åpningen av elbilmessen eCarExpo i Gøteborg fredag.



Han la til at de har planer om å bygge «hundretusener» eksemplarer av Emily GT, og at han forventer at salgsprisen vil ligge rundt 70.000 dollar (rundt 750.000 norske kroner).

Ekstrem batterikapasitet

NEVS har brukt en batteripakke på 52 kWt på prototypene av Emily GT, mens produksjonsklar bil etter planen skal ha et batteri på hele 175 kWt.

Det er mer enn noen annen elektronisk personbil på markedet, og skal ifølge NEVS gi bilen en rekkevidde på opptil 100 mil. Batteripakker på 140 kWt og 105 kWt skal også være planlagt.

Emily er videre utstyrt med fire motorer, som er plassert ute i hvert sitt hjul. Akkurat den løsningen har også flere andre bilprodusenter jobbet med. Toppfarten er oppgitt til 250 km/t, 0-100 km/t skal gå på 3,2 sekunder.

Så får vi se hva som blir realiteten når Emily GT kommer i produksjon. Nå ser det altså ut til å bli en ordning på det. Broom kommer naturligvis tilbake med mer informasjon så snart vi vet mer.

