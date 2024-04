Utsolgt på to dager: – Voldsom interesse!

Tørr asfalt, nypolerte biler og lukten av eksos. Akkurat det er det sikreste vårtegnet for veldig mange.

– Se på folkehavet! Dette er jo helt utrolig!

Det sier 28 år gamle Håvard Melby. Han er én av mennene bak «Team Tyggegummi» som har opplevd litt av en vekst i Norge.

Nylig arrangerte «Tyggis-gutta» årets første biltur, eller Drive Out, med ny deltakerrekord.

– Det ble utsolgt på to dager. Nærmere 500 deltakere og rundt 250 biler ble med på tur gjennom Telemark. Det er ingen tvil om at bilinteressen i Norge bare vokser og vokser, sier Melby.

DRØMMEFORHOLD: Blå himmel, nyvasket asfalt OG bil. Vinteren er definitivt over. Her tester vi McLaren 570S. Foto: Jostein Lund

Hele familien

– Interessen er såpass stor at vi dessverre ikke får plass til alle. Vi nærmer oss nok en grense med rundt 250 sportsbiler. Spesielt med de rammene vi har nå. Hvert år har vi valgt å ha et førermøte på Shell Grelland, langs E18. Her ble det stapp fullt, men det er fantastisk å se all bilgleden som samles, sier Melby.

IKON: Ford GT40 ble med på tur. Dette er den ultimate drømmebilen for veldig mange. Foto: Jostein Lund

Han legger til at arrangementet gir bilglede for hele familien.

– Én ting er deltakere og sjåfører, som både er unge og gamle. Men vi ser også at vi skaper bilglede for langt flere. Langs veien ser vi familier stå klare med kamera. I tillegg inviterer vi publikum til et siste møtepunkt mot slutten av dagen. Her kan alle komme og se på bilene. I år ble dette stoppet på Fornebu, utenfor Oslo.

Håvard forteller mer om årets store Drive Out. Her får du også se flere av bilene som var med på tur: