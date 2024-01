BMW lanserte i fjor sin første fullverdige M-modell som også er en ladbar hybrid – nemlig SUV-en XM.

Denne mildt sagt oppsiktsvekkende bilen har en elektrisk motor – og en råsterk 4,4-liters V8 bensinmotor. Totalt gir kraftpakken 635 hestekrefter – og et dreiemoment på 800 Nm.

Det er selvsagt ikke et voldsomt marked for en slik bil i Norge. Ikke minst takket være prisen på 2,2 millioner kroner. Men i fjor ble alle de 15 bilene BMW Norge fikk tak i solgt.

Om det har mye å si for salget at prisen øker med 99.800 kroner i 2024, vites ikke. Det er uansett ventet lavere salg i år.

SJEKK TAKET: Her er det 3D-print og fargerik belysning.

Bil for de ekstroverte

– BMW XM er en bil for våre mest ekstroverte kunder. I 2023 ble det solgt rundt 15 biler – dermed ble også vår produksjonskvote solgt rimelig raskt. Vi var forberedt på at volumet ville komme i 2023 – og for 2024 har vi estimert et mindre antall biler, sier informasjonsdirektør i BMW, Marius Tegneby.

XM har elektrisk rekkevidde på opptil 85 kilometer, og gjør 0-100 km/t på 4,3 sekunder.

BMW omtaler XM som den definitive flaggskipet i M-serien.

Enda dyrere toppmodell

XM er altså en av de dyreste bilene BMW har å by på. Men om du fortsatt synes den blir for folkelig, kan du jo sikte på toppmodellen XM Label Red.

Den produseres kun i 500 eksemplarer, og får enda mer krefter. Her er det nemlig 748 hestekrefter. 0-100 km/t tar 3,8 sekunder – og betaler du nok er toppfarten friske 290 km/t.

I fjor kostet denne 2.434.000 kroner. I år har prisen økt med 102.000 kroner – og letter deg nå for 2.536.000 kroner.

Priser BMW XM Priser desember 2023: BMW XM: Fra 2.200.700 kroner BMW XM Label Red: Fra 2.434.000 kroner Priser januar 2024: BMW XM: Fra 2.299.000 kroner BMW XM Label Red: Fra 2.536.000 kroner

Særpreg

Uansett hvilken utgave av XM du går for, er det ingen tvil om at den vekker oppsikt.

Designet sorterer under kategorien «kontroversielt». Fronten er ruvende, diger og belyst grill er på plass – og en gullfargede detaljer understreker bling-faktoren.

Bak er de to enderørene på hver side stablet i høyden, i stedet for ved siden av hverandre.

Vi har kjørt XM. Og lar oss imponere over kjøreegenskapene. Men særlig én ting skulle vi gjerne gjort noe med. Du kan se mer – og ikke minst høre V8-lyden – i klippet under.

