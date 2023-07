Utsettelser er ikke noe nytt i bilbransjen, men de siste årene har det nærmest blitt mer regelen enn unntaket. Heller ikke Tesla, som for øyeblikket ser ut til å parkere all konkurranse med sin Model Y, går fri.

Det har nemlig gått fire år siden prototypen av den elektriske pickupen Cybertruck ble avduket. Den skapte en enorm interesse verden over, og på rekordtid ble den forhåndsbestilt i mer enn 250.000 eksemplarer. Siden har antallet blitt mangedoblet.

Les også: Kundene får tilbake pengene fra Tesla

Endret og utsatt

Bilen med den kontroversielle og kantete designen skulle egentlig gå i produksjon i 2021, men har av forskjellige årsaker blitt utsatt flere ganger. Og det handler ikke bare om pandemi og mangel på deler.

Så sent som i januar i fjor ble det for eksempel klart at Tesla ønsket å gjøre endringer i egenskaper og funksjoner på bilen, for å møte den økende konkurransen i segmentet, fra blant andre Ford F-150 Lightning, Hummer EV og Chevrolet Silverado EV. Den gang sa Elon Musk at han håpet at produksjonen kunne starte i løpet av 2023.

STRAMT: Interiørbilde fra en av prototypene. Vi har foreløpig ikke sett bilder fra produksjonseksemplaret.

Og denne gangen ser det ut til at håpet blir til virkelighet. Reuters melder nemlig at det første produksjonseksemplaret av bilen nettopp har rullet ut fra selskapets gigantiske fabrikkanlegg i Austin, Texas – to år etter skjema.

Ifølge Reuters forventer Tesla å gå i gang med masseproduksjon senere i år. I mai uttalte Elon Musk at de var klare for å produsere inntil 250.000 eksemplarer av Cybertruck årlig, hvis den høye etterspørselen vedvarer.

I USA er pickup-markedet svært stort og derfor lukrativt for bilprodusentene. Her ønsker naturligvis Tesla å ta sin del.



Flopp? Neida - sjekk antall forhåndsbestillinger!

Derfor kommer den neppe til Norge

Fra start var det mulig å reservere Cybertruck også i Norge. Så ble det klart at bilen, slik den er vist i USA, ikke kommer til hverken Europa eller Norge.

Det har Elon Musk bekreftet i et tidligere intervju hos autonews.com.

– Vi har besluttet å ikke bygge Cybertruck for alle markeder. Slik det ser ut nå, klarer den veldig få av EUs regler, sa Musk.

Dette skyldes i stor grad måten bilen er konstruert og materialene som har blitt brukt. Karosseriet består for eksempel av ultra-hardt rustfritt stå, som skal tåle store påkjenninger uten at det blir bulker. Ulempen er at det ikke er særlig gunstig for den som skulle være så uheldig å bli påkjørt.

EU har nemlig klare regler om at biler skal ha myke soner som beskytter fotgjengere og syklister ved påkjørsler. Musk har imidlertid ikke avvist at det kan komme en mindre og «mykere» utgave av Cybertruck, tilpasset Europa. Om og når det vil skje, er foreløpig helt i det blå.

Dette svarer Tesla alle som har bestil i Norge

Få også med deg denne videoen: