Dagens bilreklamer handler mest om batterikapasitet, rekkevidde og lading. Med andre ord elbil. I tillegg er det sterkt fokus på sikkerhet – og det er mye fokus på konkret informasjon. Forsiktigheten med superlativer er veldig synlig.

Det var annerledes før. Om vi går tilbake til 1960- og 1970-tallet, var tonen en helt annen, og mye løsere i snippen. Broom har sett litt på hva som preget bilreklame den gangen, og kan slå fast at forskjellen på bilreklame da og nå er enorm.

Hvordan så bilannonser ut for eksempelvis 45 år siden? For å få svar på dette, tok vi en titt på en annonse for Toyota Cressida fra 1978.

Den er 31 år - men fullstendig som ny

Godt eller dårlig kjøp

«Toyota har slått til i den europeiske luksusklassen,» meldte en gledesstrålende importør – F. E. Dahl & Co AS over to sider i en annonse i Alle Menns Bil-Extra i 1978. Budskapet var et åpenlyst frieri til bilkjøpere som gjerne ville ha «det lille ekstra» av luksus – uten å betale tyske premium-priser for dette.

«Det er bak rattet du bedømmer hvor mye du får for pengene. Kjørekomfort, kjøreegenskaper, utstyr og ytelse sammenlignet med prisen du må betale, gir deg en pekepinn om kjøpet er godt eller dårlig,» innledet importøren.

IMPONERT: Annonsen i Alle Menn skulle tydelig antyde at Volvo-eieren i bakgrunnen skulle la seg imponere av den nye Toyota'en ved siden av... Foto: Skjermdump

Stillegående

Spesielt ble kjøpere av biler i klassen som omfattet blant andre Opel Rekord, Ford Granada og Volvo sterkt oppfordret til å prøvekjøre Cressida. «Da vil du oppleve den lille revolusjonen Toyota har foretatt med luksus kontra pris. Besøket hos en Toyota-forhandler kan altså vise seg å bli et av de mest lønnsomme du har gjort,» påpekte F.E. Dahl videre.

Og det handlet ikke bare om luksus, for ifølge importøren var Toyota Cressida også en praktisk bil. «der hovedvekten er lagt på luksusutstyr som har en praktisk hensikt. Et eksempel på dette var turtelleren, «som ikke bare er for bilsportinteresserte, men også fordi motoren er ekstra stillegående.»

Fornuftig familiebil - men man kunne ha det moro også

«Myke, men likevel faste»

Ifølge Bladet Bil, som nettopp hadde sett dagens lys, var Cressidas kjøreegenskaper «fremragende... og til familiebil å være, er Toyota Cressida meget rask: 0-100 km/t på 11,8 sekunder.»

Standardutstyret i en DeLuxe-modell fikk mye oppmerksomhet: «Bl.a. farget vindusglass, lyktespyler, intervallbryter for vinduspusserne, stofftrekkseter, liggeseter, egen innstilling for støtte i korsryggen på forsetet, elektrisk klokke osv. Mye av dette er selvfølgeligheter, men det er godt å vite at det er der,» ble det fastslått.

Kunder ble lovet overraskelser både av den store plassen og den gode oversikten, og den litt merkelige kombinasjonen av egenskaper i setene: «Setene er myke, men likevel faste med god sidestøtte. Forsetene har naturligvis regulerbare nakkestøtter.»

SEDAN: Dette var før photoshop - men så stor var faktisk Cressida sedan ikke... Foto: Toyota

59.700 kroner

Til de mer luksuriøse sidene hørte selvsagt «de myke vegg-til-vegg-teppene, og det meget kraftige varme/friskluftanlegget med 4 dyser som kan dirigeres i alle retninger.»

Og rett skal være rett. Cressida var slett ikke uten en viss luksusfølele, blant annet hadde bilen svært god støyisolasjon, som gjorde at den var blant de mest støysvake innvendig på sin tid. Under en smule tvil kan vel også kassettspiller, servostyringen og armlenene i baksetet bokføres på luksussiden i regnskapet for bilen, som hadde en veiledende Oslo-pris på 59.700 kroner ved inngangen til 1978.

Dro til Japan for å kjøre en småbilrevolusjon

Moderat salg

Modellutvalget besto av fire versjoner: Cressida 2000 Sedan, 2000 DeLuxe Sedan, 2000 DeLuxe stasjonsvogn og 2000 DeLuxe Coupé – alle med den samme 2,0 liter motoren med 89 hk DIN. DeLuxe Sedan og DeLuxe stasjonsvogn kunne dessuten leveres med automatgir, mens Coupé hadde 5-trinns manuell girkasse.

Så «nå er drømmen om en luksusbil blitt flere tusen kroner nærmere virkeligheten,» konkluderte annonsen.

Toyota Cressida var ikke til stede på det norske markedet veldig mange år, og salgstallene var ganske moderate for denne store familiebilen.

Noen tall

Lengden var 4,53 m, bredde 1,67 m og høyde 1,46 m. Akselavstanden var 2,65 m, og egenvekten varierte fra 1.165 til 1.225 kilo, avhengig av modell. Bilen ble drevet av bakhjulene, og motoren hadde et maksimalt dreiemoment på 145 Nm ved 3.600 omdreininger. I tillegg til den allerede nevnte akselerasjonen, tar vi med at toppfarten var oppgitt til 160 km/t.

Bensintank på hele 65 liter sørget for bra rekkevidde. Av tekniske data ellers, nevner vi at Cressida hadde 2-krets hydraulisk bremsesystem med skiver foran og tromler bak, servoforsterket og selvjusterende. Dekkene var 175 SR 14 stålradial, og bilen hadde en svingdiameter på 10,4 m.

