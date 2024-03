Hvert år blir rundt 100.000 norske bilister tatt for å bryte fartsgrensene. I tillegg mister flere tusen førerkortet.

Ulovlig mobilbruk har blitt et stadig økende problem på norske veier. Dette kan føre til uoppmerksomhet, farlige situasjoner – og i verste fall dødsulykker.

Nå varsler UP at de er i gang med en kontrolluke der de skal ha fokus på dette:

Denne uken legger politiet ekstra vekt på kontroll av ulovlig bruk av mobiltelefon og feil/manglende bruk av bilbelte, skriver UP, på sin egen Facebook-side.

UP poengterer også at å kjøre over fartsgrensen og/eller holde for høy fart etter forholdene, er én av hovedårsakene til dødsulykker i trafikken. Oppfordringen er klar:

– Derfor ber vi dere om å overholde fartsgrensene, kjøre rusfri, være oppmerksomme, bruke bilbelte og ikke bruke mobil i bil.

SPEIDER: Å ta dem som bruker mobil mens de kjører bil, har vært et satsingsområdet for politiet lenge.

Blitt mye dyrere

Bøtesatsene på dette området har skutt i været de siste årene. Går vi to år tilbake i tid, kostet det 5.000 kroner å bli tatt for ulovlig mobilbruk. Så økte dette til 7.450 kroner i mars 2022. I februar i fjor ble det enda dyrere: Da økte bøtesatsen til 9.700 kroner.

I år kom det så en ny oppjustering, fra 1. februar. Nå koster det deg 10.200 kroner hvis du blir tatt for ulovlig mobilbruk mens du kjører bil.

