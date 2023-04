Utrykningspolitiet (UP) deler i dag denne sterke historien. Broom har fått tillatelse til å dele det som var en svært tung dag på jobben for politioverbetjent Charles Svendsen:

Det har nesten akkurat blitt et nytt år, likevel er det mildvær. Midt på dagen rykker to UP-patruljer ut til en kjedekollisjon på E6. En mindre trafikkhendelse som skal vise seg å eskalere i omfang.

Det er en U-svingmanøver fra en personbilsjåfør som fører til kjedekollisjonen. Politioverbetjent Charles Svendsen har rykket ut til stedet med makker og en UP-kollega som kjører videobil. Ambulanse og brann er også tilkalt, en såkalt trippelutrykning.

Sjåføren blir sendt til legevakt for sjekk og Charles og de andre venter på bergingsbil. Det er lite trafikk på E6 når bergingsbilen nærmer seg. Da den når fram til dem, melder føreren om en liten smell bakerst i den stillestående køen han nettopp har passert. Dermed rykker de tre UP-kollegene nedover.

KATASTROFALT: Politioverbetjent Charles Svendsen forteller om et trafikkoppdrag som har satt varige spor. Hans viktigste budskap etter hendelsen er at ulovlig bruk av mobil bak rattet kan få katastrofale konsekvenser. Foto: Politiet

Ikke en liten smell

– Vi ser med en gang at det ikke er en liten smell. Ut fra skadene er det kjempealvorlig. Vi trodde garantert det var en dødsulykke, forteller Charles.

Det sitter en mann og en kvinne i bilen, en Volkswagen passat. Bakparten på bilen er trykket helt inn til førersetene etter det voldsomme sammenstøtet med en Land Rover Discovery. Det er pellets overalt.

Charles og kollegene varsler operasjonssentralen og ber om bistand fra helse. De melder fra om at dette er alvorlig, trolig to omkomne. Kvinnen sitter fast. De får mannen ut fra passasjersetet. Han har puls. De åpner luftveiene og starter hjerte- og lungeredning.

Det var en tung dag på jobb. Charles Svendsen, UP

– Det er tungt arbeid. Det å få en livløs person ut av en bil er alltid utfordrende, men vi gjorde vår beste jobb for å berge, forteller Charles.

Brannvesenet bistår med å få kvinnen ut. Luftambulanse er rekvirert. Informasjonen som nå tikker inn om mannen og kvinnen i ulykkesbilen får det til å gå kaldt nedover ryggen til Charles.

– De har barn. To barn.– Det var helt umulig for oss å se om det satt to barn i baksetet der.

Charles blir stille.

– Det går inn på følelsesregisteret ditt. Vi hadde ingen anelse om at det skulle være så alvorlig. Tankene ramler på plass etter hvert. Det var en tung dag på jobb.

DRAMATISK: I januar 2020 inntraff den svært alvorlige ulykken på E6 ved Son i Vestby. Foto: TV 2 / Magnus Braaten

Livstruende skadet

Mannen og kvinnen fraktes til sykehus i luftambulanse. Mannen dør kort tid senere av skadene han pådro seg i sammenstøtet. Kona, nå enken, blir lam fra livet og ned. Barna var på skole og i barnehage. To kamerater skulle egentlig vært med på turen. Heldigvis ble det ikke slik. Bilen var full av pellets som skulle fraktes hjem til gården, der ekteparet drev med hest.

Jeg hadde tårer i øynene da jeg avla forklaring. Charles Svendsen, UP

Tilbake står Charles, hans makker og UP-kollegaen i sivilbilen. Tilbake står også mannen som kjørte Land Roveren.

Bilen som smalt inn i den stillestående Passaten. Farten er beregnet til å ha vært 100 km/t. Årsaken: Sjåføren brukte mobiltelefonen mens han kjørte.

– Jeg har vært i retten hundrevis av ganger. Opplevelsen jeg hadde i denne rettsaken satte veldig inntrykk på meg. Det var fryktelig vanskelig og jeg hadde tårer i øynene da jeg avla forklaring.

Moren til avdøde fulgte hele rettssaken. Hun hadde flere spørsmål til Charles. Om sønnen levde da de fant ham. Pustet han i det hele tatt? Charles fikk også møtt enken.

– Jeg kan forstå at det var godt for dem og snakke med oss som var der. Det var en fryktelig rørende og følelsesladet opplevelse.

Etterforskningen av saken konkluderte med at tiltalte hadde brukt mobilen ulovlig under kjøring og at dette var årsaken til det kraftige sammenstøtet som førte til at en mann mistet livet og kona hans ble lam fra livet og ned.

Føreren av Land Roveren blir dømt til 6 måneders fengsel, mister førerkortet i 3 år og må betale erstatning til både avdødes mor og enke.

SIVIL: Charles Svendsen kjører sivil patrulje sammen med makker Victoria. De to jobber med etterretning i Utrykningspolitiets distrikt 2, Øst. Foto: Politiet

Gjort sterkt inntrykk

– Jeg har tenkt masse på denne saken i ettertid og det er vel den som har satt mest inntrykk på meg i min politikarriere så langt, sier Charles, som forteller at han bruker eksempelet når han stanser sjåfører som er mistenkt for å ha brukt mobilen ulovlig under kjøring.

– Jeg forteller dem at jeg selv har vært på en ulykke der noen har omkommet på grunn av det. Det får dem til å tenke på det og det er hele hensikten.

– Det må bli slutt på å bruke mobilen ulovlig i bilen, jeg ser jo folk som gjør det hele tiden!

Bekymret over skjermbruk i bilen

Uoppmerksomhet i trafikken I 1 av 3 dødsulykker har uoppmerksomhet vært en medvirkende faktor.

Det er en større andel tungbilsjåfører som bruker mobilen ulovlig enn personbilførere.

Kjører du i 80 km/t og ser bort i 4 sekunder har du tilbakelagt hele 89 meter, som tilsvarer at du har kjørt over en fotballbane, nærmest i blinde.

Kun 3 av 10 sjåfører har tillit til at andre trafikanter er tilstrekkelig oppmerksomme.

9 av 10 mener det er moralsk uakseptabelt for en sjåfør å ikke ha full oppmerksomhet på kjøringen. Kilde: Statens vegvesen

