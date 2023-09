– Det kan bare være én i bilen når dere kjører inn porten. Den andre går gjennom her. Først må dere registrere dere. Og så minner jeg om at det er absolutt fotoforbud her inne!

Jeg er på Hällared, Volvos store testsenter en liten times kjøretur inn i landet fra Gøteborg. Her blir jeg møtt av en hyggelig, men bestemt dame. De er ikke veldig vant til besøk her. Vanligvis er det bare Volvos egne ansatte som slipper innenfor den godt bevoktede porten.

Men i dag er det et unntak. Ti journalister fra Europa og USA har fått en helt spesiell invitasjon. Vi skal få møte nye EX30 og sitte på med noen av dem som har vært med på å utvikle den. Vi snakker før-produksjonsbiler og dette skjer nesten to måneder før den offisielle testkjøringen som er lagt til Spania.

Tror du jeg har gledet meg til dette? Da tror du helt riktig!

STOPP: Her slipper ingen uvedkommede inn. Men i dag er det gjort et lite unntak, blant annet for Brooms utsendte.

Skal sitte på

Men først litt om EX30: Dette er altså elbil nummer tre ut fra Volvo, etter C40 og XC40. Det er også den første som er bygget kun som elbil, fra starten av. Med startpris på 321.000 kroner, blir den innstegsmodellen Volvo har manglet i ganske mange år. Vi snakker kompakt crossover med to ulike batteripakker, mulighet for 4x4 og en akselerasjon som slår alt Volvo tidligere har levert i produksjonsbilene sine.

Innenfor porten blir vi hentet av en XC60, så blir vi kjørt bort til området der det står to EX30.

Jeg har sett den før, på den offisielle premieren i Milano tidligere i år. Men nå skal det altså kjøres. Det vil si: To av Volvos testsjåfører skal kjøre. Vi journalister skal få sitte på. Det er ennå for tidlig å slippe oss inn bak rattet.

Broom på plass i passasjersetet. Bak rattet: Volvo-legenden Egbert Bakker som har den imponerende tittelen «Technical Leader Vehicle Dynamics».

Med litt ærefrykt

En av dem er forresten en ekte Volvo-legende. Egbert Bakker har jobbet 39 år i Volvo. Han har tittelen «Technical Leader Vehicle Dynamics» og har rett og slett ansvaret for kjøreegenskapene til alle merkets modeller. Han startet med 850 tilbake i 80-årene. Nå er EX90 og EX30 de to siste bilene hans, før han skal pensjonere seg.

Det er derfor med litt ærefrykt jeg setter meg inn i passasjersetet. Bakker er opprinnelig fra Nederland, men snakker veldig bra svensk etter mange år i Sverige. Vi blir enige om at han snakker svensk og jeg t y d e l i g norsk, så skal dette gå bra!

Noe av det som gjør EX30 spesiell, er at dette ikke er en helt tradisjonell Volvo. Den deler plattform med flere biler fra Geely-konsernet, som også eier Volvo. EX30 skal bygges side-om-side med disse på en fabrikk i Kina. Dermed det det naturlige spørsmålet fort dette: Hvor mye Volvo er det egentlig i EX30?

Det er også det jeg starter med å spørre Bakker om. Og svaret hans er ikke å ta feil av: Dette er en Volvo!

Her kjører vi en Volvo til 25 millioner

RIMELIG: Med startpris på 321.000 kroner, skal EX30 hente mange nye kunder til Volvo. Denne prislappen bekymrer nok også mange av konkurrentene.

Noen tusen timer

Akkurat det blir jeg heller ikke overrasket over. For Volvos del er det svært viktig å understreke at dette ikke handler om å sette Volvo-merker på en eksisterende bil. De prater ned det som er felles – og opp det som er unikt for Volvo. Og uten å ha jobbet tett på utviklingen av bilen, er det ganske umulig å vite hvor på denne skalaen bilen egentlig er. Men Bakker har i alle fall lagt ned noen tusen timer på prosjektet så langt:

– Jeg begynte å jobbe med EX30 for rundt to og et halvt år siden. Det siste halvannet året med fysiske biler. Først handler det om å gjøre beregninger og simuleringer av hvordan bilen vil oppføre seg. Så tester vi med muler, andre biler som får for eksempel understell og drivlinjer fra bilen vi holde på å utvikle. Og så til slutt prototyper, forteller Bakker.

Det ligger utrolig mange timer med testing bak ferdig utviklede biler. Hos Volvo gjøres mye på det store testanlegget i Hällared.

Tar det med stor ro

– Hva er det da som gjør EX30 til en Volvo?

– Vi har et veldig tydelig DNA i våre biler. Det skal eierne kjenne igjen, uansett modell. Det handler om trygge og forutsigbare kjøreegenskaper. Du skal aldri bli overrasket over hvordan bilen reagerer og hvordan den takler ulike kjøreforhold. Samtidig er det naturligvis også ulikheter mellom modellene. Vi regner for eksempel med at mange vil bruke EX30 til bykjøring. Da blir det ekstra viktig at den er lett manøvrerbar i trange bygater, og at den takler huller og dårlig asfalt. Det har vi testet mye på, forteller Bakker mens vi suser rundt på det digre anlegget.

PÅ BANEN: Bakker forteller og forklarer, jeg noterer.

Kjøreforholdene er mildt sagt varierte: Alt fra høyhastighetsbane, til stupbratte bakker, brosteinsbelagte «bygater» – og til krappe og feildoserte svinger.

Bakker tar alt med den største selvfølgelighet – og stor ro. Det siste er litt typisk for folk med hans jobb. Du tror kanskje at testsjåfører er en supergira gjeng med høyt testosteronnivå? Min erfaring er nesten alltid det motsatte. Her handler det om å være metodisk og konsentrert. Å ta inn flest mulig inntrykk, sortere dem – og så finne ut hva som bør gjøres for å komme dit man ønsker seg.

Sint testsjåfør ville nekte Frank å ta bilder

ETTERSPURT: De første eksemplarene av EX30 er ventet til Norge rundt årsskiftet. Interessen for bilen er ifølge importøren svært stor.

Smeller i hele bilen

Fra min plass i passasjersetet i EX30 er det også vanskelig ikke å bli imponert over hvordan bilen oppfører seg. Med lengde på 4,23 meter er dette kompakte saker. Men kjørekomforten er på nivå med biler en klasse over. Den tar svinger og ujevnheter imponerende bra. Her er det tydelig at Volvo har jobbet for en god kombinasjon av sportslighet og komfort.

Mange elbiler har en tydelig svakhet som skyldes tyngden på batteripakken. Den må kompenseres og det gjør man ved å lage et stivere understell enn en tilsvarende bil med bensin- og dieselmotor ville hatt. Det merkes særlig over skarpe ujevnheter og for eksempel fartsdumper. Da kjenner du at det smeller i hele bilen.

Det er nesten fraværende i EX30. Her har de lykkes.

Hit drar verdens bilprodusenter for å få være i fred

RYDDIG: EX30 har et ganske minimalistisk interiør. Det aller meste styres fra (og vises på) skjermen i midten. Ikke uventet er det høyt fokus på bærekraft og gjenbruk av materialer i interiøret.

Bruke mer penger

Skyldes det plattformen i utgangspunktet? Eller det Volvo har gjort med bilen? Det er vanskelig å anslå. Men Volvo har her en kjempefordel sammenlignet med mange av konkurrentene. De slipper å ta hele utviklingsjobben (og kostnadene) fra bunnen av.

Samtidig gjør alle stordriftsfordelene og fordelingen på mange modeller at Geely kan legge mye mer penger i utviklingen enn Volvo kunne forsvart hvis de skulle gjort dette selv. Det er vinn-vinn. Og det bekymrer nok også mange av dem som snart får EX30 inn som en ny konkurrent.

En annen positiv ting som utmerker seg: Støydempingen. Den er rett og slett imponerende bra og matcher både større og dyrere biler.

STILLE: Særlig hjulstøy kan være en utfordring i mange elbiler. I EX30 er det imponerende stille.

Raskeste Volvo noensinne

– Det er viktig for oss at bilen føles solid. Det skal ikke være noe som rister eller skrangler. Støydemping er ekstra viktig på elbiler, fordi motoren ikke kamuflerer noen andre lyder. I og med at EX30 er ganske høyreist, må vi sørge for at den ikke krenger mer enn nødvendig. Samtidig har vi mer å gå på ved at hjulene jobber mer i høyden. Jobben min er å finne ut hvordan vi best balanserer alt dette, sier Bakker.

Så er det tid for en aldri så liten akselerasjonstest. «Du må gjerne holde deg litt fast», sier han tørt, før det er bånn gass.

Vi sitter i Twin Performance-utgaven av EX30. Med 428 hestekrefter, gjør den 0-100 km/t på 3,6 sekunder. Med det er den også den raskeste serieproduserte Volvoen noensinne.

Ja da, det er elbiler (og noen superbiler) som gjør dette enda raskere, men 3,6 sekunder fra 0-100 km/ føles ekstremt fort. Kanskje særlig når bilen gjør det så stille og komfortabelt i tillegg. Bakker kjører for sikkerhets skyld øvelsen to ganger på rad, bare så vi ikke skal være i tvil...

DIGERT: Testanlegget i Hällared har vært i drift i 50 år. Både størrelse og variasjon i kjøreforhold her inne er imponerende.

Viktig for forbikjøringer

– Hvor viktig tror du egentlig dette er for en Volvo-eier?

– Det er kanskje ikke det de legger aller mest vekt på, men kraftoverskudd er i noen sammenhenger svært viktig. For eksempel når du skal kjøre forbi. Da vil du at det skal gå fortest mulig og skje trygt og kontrollert. Det unike med ebiler er jo også at kreftene er der med en gang. Det er ingen forsinkelse, slik det er med biler som har bensin- og dieselmotor.

Kjøreturen vår nærmer seg slutten. Men først spør jeg om Bakker og teamet hans bruker noen av konkurrentene som referanse når de utvikler en bil som dette?

– Nei, det gjør vi ikke. Jobben vår er å vite hvordan en Volvo skal være. Og jobben vår er å få nye bilmodeller til å bli slik. Dette handler om mye tid og mye erfaring. Vi setter oss delmål og mål. Og så jobber vi mot dem, helt til vi må gi oss.

TIDLIG: I tilfelle du var i tvil: Dette er en prototype! Men de første bilene har nå begynte å rulle ut fra fabrikken.

Blir aldri ferdig...

– Og da er bilen ferdig?

– He he, den er i alle fall så ferdig som den kan bli. Jeg tror ikke noen som har denne jobben kan bli helt fornøyd. Du kan alltid endre på noe, fintune enda litt mer. Derfor er det også greit for oss å ha en klar deadline vi må forholde oss til. Hvis den er på en fredag ettermiddag, vet vi også at jobben er over. Da kan vi ikke bare møte opp igjen mandag morgen og fortsette, fordi vi mener det er ett eller annet vi kanskje kan endre på, smiler Egbert Bakker.

Jobben hans er altså gjort. De aller første eksemplarene av EX30 har begynt å rulle ut fra fabrikken. Noen av dem er ventet til Norge før årsskiftet. Og da får vi også svaret på hvor godt Bakker og teamet har lykkes.

