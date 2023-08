Unik mulighet: Nå kan du kjøpe kong Carl Gustafs gamle grombil

Svenske-kongen, Carl Gustaf, er kjent for sin interesse for biler, fart og spenning. Han har blant annet eid en rekke sports- og superbiler – og blitt tatt for å kjøre for fort flere ganger.

En av bilene han har hatt i garasjen, er en første generasjons BMW M5 (internkode E28).

1987-modellen har siden den tid rukket å bli en svært ettertraktet klassiker.

Derfor er det helt sikkert mange som kunne tenkt seg å få fingrene på den tilsynelatende svært velholdte grombilen, som nå selges på auksjon.

Problemet, om du er interessert og bor i Norge, er at bilen er til salgs i California.

Starten på noe stort

E28-utgaven av M5, var bilen som for alvor sparket liv i BMW M GmbH – som lager de råeste og raskeste BMW-modellene.

Debut-M5-en ble bygget for hånd – og de første eksemplarene ble levert ut til kunder i 1985.

Sammen med bilen som nå ligger til salgs, medfølger det blant annet en tysk avisartikkel som omtaler svenske-kongens kjøp av akkurat denne bilen.

Et annet vedlegg som medfølger skal være en bekreftelse på at de første 26.000 kilometerne ble foretatt under eierskapet til Carl Gustaf.

AVISARTIKKEL: En tyske avisartikkel medfølger, og skal omtale kjøpet av den aktuelle bilen.

Heftig motor

Under panseret befinner det seg en 3,5-liters rekkesekser, som er koblet til en femtrinns manuell girkasse. Den yter 286 hestekrefter – og bidrar til at 0-100 km/t går unna på 6,5 sekunder. I sin tid riktig så friskt.

I forbindelse med at dagens eier kjøpte bilen og hentet den til California, ble det tatt en service på bilen, byttet batteri og diverse deler.

Bilen har ellers tredelte BBS-felger med gullfarget senter, dekorstriper i gull på siden og elektriske forseter med varme.

LEKRE LINJER: BBS-felgene og gullstripene på bilen understreker det elegante designet.

Ingen upris

Det er altså nettsiden bringatrailer.com som står for salget. Bildene og video av bilen indikerer at den er i god stand, men prisen er enn så lenge «bare» oppe i rundt 450.000 kroner. Auksjonen avsluttes i morgen.

Her kan det bli interessant å se hva den endelige prisen blir. I skrivende stund er det ingen tilsvarende M5-modell til salgs i Norge.

Siden dette er en veteranbil, slipper man avgifter og moms ved import til Norge. I tillegg er det lavere årsavgift og forsikring på så gamle biler.

Kjørt for fort

Kong Carl Gustaf har forresten et godt øye bil BMWs M-biler. Tidligere har han eid en M3 CSL – og i forbindelse med 74-årsdagen sin i 2020, kjøpte han en ny M8 Competition Coupe.

Sistnevnte er et skikkelig råskinn – med V8-motor på 625 hestekrefter – og en prislapp på 1,7 millioner svenske kroner.

Det kjøpet fikk han forøvrig kritikk for. Mange mente det var et dårlig signal å «flotte seg» med en slik bil midt i korona-krisen. Andre ble provosert fordi bilen er så lite miljøvennlig.

PS: Selv om «kungen» altså har blitt tatt for å kjøre for fort flere ganger, får han ikke bøter. Både den norske og svenske kongefamilien er «hevet over loven» og kan ikke straffes.

FØRERORIENTERT: Slik ser det ut bak rattet.

