Unik lansering: – Se, en helt ny dieselbil!

En av bilverdens virkelige «Grand old men», Toyota Land Cruiser, har vært med oss helt siden 1951. I ulike former.

Oppskriften har stått seg fjellstøtt hele veien. Høyreist offroader der karosseriet er bygget på ramme, driftssikker som få, utstyrt med ekstrem framkommelighet – og en bunnsolid bensin eller dieselmotor.

Store deler av bilverdenen har endret kurs – i retning elektrifisering. Men her er det fortsatt diesel som gjelder – selv på den nyeste generasjonen, som nå skal lanseres.

Broom er invitert til Skottland, nærmere bestemt Ballater, en times tid fra Aberdeen, der vi skal få vårt første møte med bilen.

KOSELIG: Den vesle og ganske søvnige landsbyen Ballater er idyllisk og litt Postman Pat-aktig.

Godkjent av dronningen?

Brooms Vegard Møller Johnsen er på plass – og nå vil vi høre hvordan det ligger an.

– Ring-ring

– Heisann! Denne turen har jeg sett så fram til, Knut. Jeg har aldri vært her før – men for et fantastisk sted. Nydelig natur og typisk «britisk». Og du, vi har jo jeg begge sett Netflix-serien om den britiske kongefamilien. Vel, de har jo et eget feriested i nabolaget her. Nå sverget jo dronningen til Land Rover – men jeg tror hun hadde likt nye Land Cruiser, også ...

– Jasså, du. Og hva er det som gjør at du tror det?

– Altså – det finnes knapt noe mer konservativt enn den britiske kongefamilien. Og Toyota har valgt en klar retro-look på Land Cruiser. Den ser klassisk ut – selv om nybil. Særlig First Edition-utgaven, med de runde lyktene. I tillegg er det altså ingen elbil. Jeg tror dronningen ville fnyst av å kjøre elbil på de skotske landeveiene, he he.

HJEMMEKOSELIG: Toyota har funnet et gammelt og trivelig hotell, Balmoral Arms, for å huse journalister fra hele verden, som får sitt aller første møte med Toyota Land Cruiser.

Hertet i halsen

– Hva er opplegget deres nå? Toyota pleier å dra på litt, når de lanserer en ny Land Cruiser ...

– Det gjør de nå også. Vi har kjørt i noen ganske heftige offroad-løyper, blant annet. Det har vært et par hjertet i halsen-opplevelser. Enn så lenge har det gått bra, men vi er ikke ferdig ennå. Og jeg ser slett ikke bort ifra at det skjer noe uventet underveis, her. Såpass vanskelige løyper har vi fått ...

– Kan du løfte på sløret angående kjøreegenskaper?

– Nei, dessverre. Her er det embargo til 3. april. Men jeg kan si så mye som at jeg ble litt småforelsket i denne bilen, allerede av å se den. Jeg synes det er veldig tøft at Toyota gjør den såpass klassisk i linjene. Dette er jo en bil med lange og stolte tradisjoner – da er det på sin plass å understreke det på denne måten.

Nytt interiør

– Interiøret er også skikkelig stilig. Her har jeg hatt et lite horn i siden til tidligere Land Cruiser-generasjoner. Det har vært solid – ingen tvil om det. Men det har virket billig og skjermene har vært kjipe og gammeldagse. Nå har endelig Toyota tatt steget videre og blitt moderne. Nye digitale instrumenter og ny hovedskjerm til infotainmentsystemet. Og det er mykere materialbruk, kontraststømmer og ekte skinn. Men det er fortsatt en god porsjon hardplast her også, altså. Sånn er det bare ...

– Det er vel på sin plass at den blir litt mer påkostet. For billig blir vel denne bilen ikke ...

– Nei, det er et godt poeng. Prisene er ikke klare, enda. Men du nærmer deg fort millionen – med grønne skilter. For noen tror jeg imidlertid det er mindre viktig. Det er en god porsjon kunder som ganske enkelt skal ha Land Cruiser. Er målet å bruke den som personbil blir det mye verre. 1,8 millioner kroner må du regner med da. Men Toyota sier det er rekordmange som vurderer den som familiebil med fem- eller sju seter. Så vi får se ...

RIKTIG SKOTØY: Wellingtong-støvler må til, når man kjører rundt i myr, gjørme og ulendt terreng. Bilen til venstre er First Edition-utgaven – med runde lykter. Kun 10 eksemplarer av denne vil komme til Norge. De andre får de «vanlige» lyktene som på bilen til høyre.

Nytt – og gammelt

Uansett som du velger varebil eller personbil, er det kun én motor å velge mellom: 2,8-liters rekkefirer på 204 hestekrefter. Dreiemomentet er nå på 500 Nm.

– Motoren er jo ikke helt ny. Men de har gjort en del grep med den gamle. Og så har de koblet den opp mot en flunkende ny, åttetrinns girkasse.

I bunnen er det altså en ramme. Den er heller ikke helt ny – men har fått betydelige oppgraderinger. Blant annet er den 30 prosent stivere enn før.

– Toyota forteller oss at særlig kjøreegenskapene på vanlig vei skal være merkbart bedre.

BANER VEI: Vi har fått kjøre Land Cruiser i en rekke ulike offroad-miljøer.

Elbil

– Vi må jo bare spørre. Hva med elektrifisering?

– Hehe, akkurat det spurte vi om, også. Det finnes ingen planer for det med Land Cruiser – utover en mildhybrid med 48 volt-system. Den kommer neste år. På direkte spørsmål fra oss i Norge, ville de imidlertid ikke avkrefte at det kommer en elektrisk Land Cruiser, etterhvert. Så vi får bare vente og se.

Vente og se må også de mange som nok er spent på å høre mer om hvordan Land Cruiser er å kjøre. 3. april skal vi endelig fortelle mer dyptgående om opplevelsen i Skottland.

– Jeg gleder meg til akkurat det. Men først må vi komme oss helskinnet gjennom offroad-løypene her. Vi snakkes!

