I går åpnet Lamborghini Oslo dørene. Dermed fikk også Norge for første gang importør av superbilmerket Lamborghini. Og i dag er det prøvekjøring av to biler med særdeles høy drømfaktor: Huracan Tecnica og SUV-en Urus.

Brooms redaksjonssjef Vegard Møller Johnsen var kjapp med å melde seg frivillig da invitasjonen til å være med på dette tikket inn. Så mens vi andre sitter på særdeles varme hjemmekontorer, er Vegard ute på svingete småveier og kjører noe av det heftigste du kan få på fire hjul akkurat nå.

Nå skal vi finne ut hvordan det går – det er tid for å ringe Vegard:

Ring, ring

– Hei, Knut! Du, dette tror jeg må være en av de beste og morsomste dagene mine på jobb noensinne! Jeg startet med å kjøre Huracan. Nå sitter jeg bak rattet i en Urus S. Og det beste av alt: Dagen er langt fra over ennå!

Broom-Vegard later til å ha en ganske grei dag på jobben, her med Huracan Tecnica.

Ikke hørt om reglene..?

– He he, det høres bra ut! For oss som aldri har kjørt en Lamborghini Huracan, hvordan er det egentlig?

– Det er ikke så lett å beskrive, det må egentlig oppleves! Her snakker vi i tillegg hard core spesialutgave. Tecnica har bakhjulsdrift og Lamborghini har jobbet med å holde vekten nede, alt for å få best mulig prestasjoner. De 640 hestekreftene bankes altså ut via bakhjulene. Launch control med denne er bare helt hinsides. Og du skal vite hva du gjør hvis du kobler ut antispinn. Da hjelper det ikke at det er tørre og perfekte veier.

– Og så må jeg si noe om lyden. Her har det jo kommet strenge EU-regler som jeg mener tar bort mye av moroa på mange biler. Men det kan virke som om Lamborghini ikke har hørt om disse reglene eller har funnet en smart vei rundt dem. Oppe i litt turtall er det et helt vanvittig lydbilde. Det matcher resten av bilen helt perfekt og underbygger at dette er Superbil med en veldig stor S, fastslår Vegard.

DAGSPLAN: Slik startet arbeidsdagen for Broom-Vegard i dag. Ikke heeelt som for oss andre!

Lurt å kjøpe kjapt

Dette er for øvrig siste sprell fra Huracan. Den skal om ikke velge lenge erstattes av en helt ny modell.

– Huracan har vært en stor suksess for Lamborghini. Etter at merket ble tatt over av Volkswagen-konsernet har det bare gått én vei: Oppover. Og det at vi nå har fått norsk importør vil helt klart bidra til mer fokus på merket her hjemme også.

– Kan vi snakke om noe så kjedelig som pris?

– Vi bør vel nesten det... Huracan Tecnica starter nå på 3.659.000 kroner. Og de som sitter klare til å bestille, bør egentlig skynde på, for fra årsskiftet skal prisen opp. Det jeg får estimert er litt over 4 millioner kroner, forteller Vegard.

Med importør på plass, er det grunn til å vente økt fokus på Lamborghini i Norge. Vi har fått vite at importøren har solgt 25 biler allerede.

Perfekt for Norge

Med på tur i dag er også to utgaver av SUV-en Urus. De to heter Urus S og Urus Performante.

– Akkurat nå ratter jeg en S, dette er den luksus-orienterte av de to. Det er super-eksklusivt interiør med cognacfarget skinn og massevis av lekre detaljer. Jeg tar meg selv i å tenke at dette jo egentlig er en perfekt bil for norske forhold. Du får en superbil som også funker perfekt som dagligbil, med firehjulstrekk og massevis av plass. Den gjør 0-100 km/t på 3,5 sekunder og tro meg: Det føles fort i en bil som dette!

– Etter lunsj skal jeg så få prøve Performante-utgave. Den er mer hard core. Igjen handler det om å få ned vekt og spisse kjøreegenskapene noen ekstra hakk. Performante er også litt raskere: Den bruker ikke mer enn 3,3 sekunder fra 0-100 km/t, forteller Vegard.

Urus S starter nå på 3.659.900 kroner. For Performante må du bla opp 4.119.900 kroner.

BLITT NY: Urus har fått en facelift og er noe av det mest heftige du kan kjøpe hvis du skal ha SUV.

Sperret opp øynene

Lamborghini-følget startet fra Billigstadsletta utenfor Oslo på morgenen i dag. Nå er de ute og kjører på Hurumlandet.

– Å få kjøre biler som dette i perfekt vær og på svingete veier langs fjorden, det er magisk! Og gjett om følget vekker oppsikt. Med oss har vi også en Bentley Bentayga som fotobil. Det er mange som har sperret opp øynene her og det skjønner jeg godt. Jeg ville gjort akkurat det samme hvis jeg hadde møtt disse bilene på en norsk landevei en ganske vanlig fredag i juni, avslutter Vegard.

Han kommer tilbake med mer fra testen, det er bare å følge med her på Broom!

