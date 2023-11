Stormen Ciaran herjer i Toscana i Italia. Bolgona blir også berørt – og myndighetene innfører katastrofeberedskap.

Innflygingen min fra Zürich til nettopp Bologna er av den humpete typen. Skyene henger mørke og tunge over horisonten. Dette området er flatt som en pannekake – og så langt øyet kan se er det mørke skyer.

På sett og vis er stormen passende. Jeg er på det Lamborghini ubeskjedent kaller Huracan Ultimate Drive. Vi har intet mindre enn fire ulike modeller vi skal kjøre rundt i Nord-Italia med. På tre dager skal vi tilbakelegge rundt 700 kilometer.

Det hele starter i St. Agata – der Lamborghini har bygget biler i 60 år. Akkurat 60 år. Det startet nemlig i 1963.

Men ikke siden Ferrucio Lamborghini, grunnleggeren, gikk fra å lage traktorer til å bygge superbiler, har det skjedd så dramatiske endringer som nå.

For Ultimate Drive kunne også vært kalt noe annet. For eksempel siste dans for Lamborghini slik vi kjenner den. Og det høres jo ikke akkurat så lovende ut ...

Snart slutt

Toppsjef Stephan Winkelmann har allerede bekreftet at innstegsmodellen i Lamborghini-utvalget lever på lånt tid. Neste år er det slutt. Ikke bare for Huracan, men for selvpustende V10-motor – uten elektrisk bistand.

Den nye toppmodellen, Revuelto, har såvidt rukket å gå opp løypa. Merkets første ladbare hybrid. El-pillen er riktignok sukret på beste vis – ved at bensinmotoren er en 450 kilo tung V12-er. En sugemotor. «Pustehjelpen» kommer i form av intet mindre enn tre elmotorer. Lamborghini har ikke råd til å bomme, når nå de åpner døra til elektrifisering. Derfor fyrer de løs med alle kanoner.

Akkurat det gjør altså Tor med hammeren, også. De mørke skyene over fabrikken blir rett som det er lyst opp i et kjapt blink. Så smeller det. Om det er torden eller Huracan STO-en jeg kjører som bråker mest, vet jeg ikke. Det høres ganske likt ut.

STO er den villeste, råeste og raskeste Huracanen du får. På en hvilken som helst annen dag ville den vært midtpunktet. Men den får finne seg i å spille annenfiolin akkurat nå. For bilen jeg er mest spent på heter Huracan Sterrato – og kjører foran meg.

Årets råeste avduking: Dette har de aldri gjort før!

RACERSJÅFØR: Milos Pavlovic, racerfører og mannen som kjører ledebilen på turen, er på klar. Det samme er rekken av ulike Huracaner – parkert foran Lamborghini-museet i tilknytning til fabrikken. For en samling av biler dette er!

Sliter med flommen

Regnet hamrer ned mot frontruta på vei til hotellet. Veiene er noen steder stengt, andre plasser oversvømt. Vannmassene har rukket å gjøre stor skade på kort tid. Seks mennesker har omkommet - og flere andre er savnet. Det er ikke småtteri Moder Jord har kastet i fanget på oss.

Jeg kjemper meg fra flyplassen mot hotellet, mens jeg rister så gamle amalgamfyllinger må klamre seg fast for å ikke bli sendt vegg-i-mellom.

Det bråker. Men ikke den gode typen bråk. Det er dekkstøy og vindstøy og lyden av grus som slår mot hjulbuene. En rask konklusjon: STO er ikke skapt for flomutsatte, dårlige veier. Den er best på å kjempe mot rundetider.

Skal du kjempe mot naturkreftene trenger du et annet våpen. Jeg trenger våpenet jeg ser foran meg på veien. Som ikke bråbremser for hver ujevnhet i asfalten. Som ikke hiver seg unna den minste stein som risikerer å treffe spoileren.

Jeg trenger Sterrato. Nå!

Bilklassikere solgt for spinnville priser



UT PÅ TUR: De lave superbilene kjører delvis i konvoi sammen.

Lys fra Wish?

Men det får jeg ikke. Jeg må fint vente til dagen etter. Da står den endelig klar – og jeg har fått nøkkelen.

«Min» bil er hvit. Noen hos Lamborghini har også vært tidlig oppe og vasket den. Men egentlig liker jeg den best når den har litt søle på seg. Det passer på en Sterrato.

Fargen er kanskje ikke den mest spennende. Men pressebilen til Lamborghini er selvsagt pyntet med dekor som får fram smilet. Dekaler og 63 på panseret.

Designet fortjener for øvrig litt omtale. For denne skiller seg ut fra alt annet i superbil-verden. De digre skjermene rundt hjulbuene har godt synlige bolter, de to ekstralysene på panseret har også bolter. Ser ut som de er kjøpt på Wish, er det noen sier. Men Lamborghini synes det er knalltøft. Personlig får jeg ikke helt bestemt meg.

Men én ting ikke bare liker jeg. Jeg ELSKER nemlig luftinntaket på taket. Det er tøft, det! Vanligvis er de på siden av bilen – gjerne plassert lavt. Akkurat som de brede skjermene har en praktisk funksjon (økt sporvidde både foran og bak), er også luftinntaket plassert høyt av en grunn.

Sterrato skal jo kjøres der ingen skulle tru at nokon kunne kjøre en Lambo. Og da er risikoen høy for at sand, grus, is, ekorn og andre ugreie ting skulle finne veien inn til motoren. Løsningen er like tøff som den er genial – sett det på taket. Faktisk samme sted som STO-en jeg parkerte og uffet meg ut av, kvelden før.

Fredrik bladde opp 33,5 millioner for denne



Gammelmanns-bil?

Umiddelbart etter at jeg dumper på plass, setter jeg pris på en liten detalj som skiller den fra STO. Bakkeklaring gjør det lettere for oss, skal vi si voksne, å sette oss inn uten å stønne og knote alt for mye.

For all del, jeg er langt unna grasiøs. Men i en GTO minner jeg om en elg som forsøker å komme inn i en postkasse. Folk ville betalt for å se det. Fullt så underholdene er det ikke i Sterrato.

Vel på plass bak rattet er alt slik du er vant med i en Huracan. Det som skiller den ut, er at Sterrato-logoen dukker opp i digitale instrumentene. I tillegg er «neseheve»-knappen på toppen av dashbordet byttet bort med en knapp for å styre de tidligere nevnte (Wish)lyktene på panseret.

For denne bilen trenger ikke å heves. Det har Lamborghini gjort, allerede. 4,4 centimeter opp – gir bakkeklaring på 17,9 centimeter.

Startknappen, som vanlig plassert bak et rødt deksel, vekker samme 5,2-liters V10 som i de andre modellene. Her yter den 610 hestekrefter.

Den er ikke raskest av Huracanene – men 0-100 km/t tar bare 3,4 sekunder. Det lukter svidd av det, altså.

Kjøpte Lamborghini - havarerte på første turen



TØFF: Huracan Sterrato er en skikkelig barsking av en bil. Ikke minst blir den tøff med litt ekstra dekaler og fartsstriper. Ekstralysene på panseret skaper imidlertid mye debatt. Tøft eller ikke?

Fjollete bil

Så snart vi begynner å kjøre, er det en helt annen «stemning» her, enn i STO. Jeg sitter høyere, og merker umiddelbart at fjæringen har mer å gå på, at styringen er mindre sensitiv og at gassresponsen er mer komfortabel.

Mens STO rykker og hopper som en villhingst i det du berører de ulike pedalene eller beveger på rattet – er Sterrato roligere. Tryggere.

Der STO er seriøs, kompromissløs og streng – er Sterrato en kompis som vil ta deg med på eventyr. Den er ikke opptatt av rundetider. Den vil at du skal kose deg. Kneppe opp skjorta og ikke ta livet så seriøst. Den er rett og slett litt fjollete!

Jeg elsker den, umiddelbart. For en sjarmør! Den er mild når du ber om det. Det har god støydemping, også. Og da mener jeg absolutt ikke at du fjernes fra motorens symfoni, men vindsus og dekkstøy er begrenset. Du kan kjøre lenge, uten å bli sliten. Jeg har prøvd.

Setter du den i Sport, hører du akkurat passe mye av kunstverket som ligger og dirrer rett bak ryggen din. Ja, for den motoren er virkelig en perle. Noen burde skrive en opera til ære for den snart pensjonerte V10-en.

Hva gjør vi her?

Flomskadde veier er ingen match. Noen steder er det ganske ille. De andre Huracan-modellene må heve snuten og snike seg fram. Stoppe og rygge. Bak rattet sitter svette journalister som er redde for å ødelegge dyre testbiler. Alle tenker det samme:

– Hva gjør vi her, i denne bilen?

Jeg husker at det var meg, kvelden før.

Sterratoen derimot, den koster i vei uten å nøle. Trygg. Selvsikker.

IKKE IDEELT: Forholdene i Italia er mildt sagt vanskelige. Flere steder er veiene helt eller delvis stengt, på grunn av flom, ras og regnvær. Bilen på bildet er bane-verstingen Huracan STO. Den trives virkelig ikke under disse forholdene.

Dristig løypevalg

Lamborghini skal forresten ha for at de ikke holder igjen på løypevalget. Vi tas med på veier jeg aldri ville kjørt min egen Huracan. Og ledebilen holder ikke igjen, heller. Bak rattet i en Urus sitter ingen ringere enn Milos. Han har mange år med racing i ryggraden.

Så her piskes bilene av sted så grus, høstløv og småsteiner flyr gjennom lufta.

Vi geleides inn på bortgjemte og gamle bakveier, private veier uten annen trafikk og massevis av snirklende fjellveier. Flere steder er det trangt, og det ligger både løv og grus i veien. På det høyeste kryper temperaturen ned mot 3 varmegrader - og det ligger snø på siden av veiene.

Ikke alle ville våget å utsette slike biler for den slags. Kudos, Lamborghini.

Se hva som snart blir elbil



Ender med klining

Kilometer for kilometer øker følelsene mine for Sterrato. For den er ikke bare fjollete. Den takler svinger langt bedre enn jeg hadde forestilt meg. Om du er vant med Huracan, vil du merke forskjell på bane og aktiv kjøring, ja. Men ikke så mye at det plager deg.

Frasparket, lyden og girskiftene er akkurat slik du vil at en Huracan skal være. Tordenværet – STO – fra kvelden før har gått bort. Men det er ingen flau bris bak rattet i en Sterrato, heller.

Den er den perfekte dansepartneren på denne siste Huracan-dansen før lysene slås på. Dette kommer til å ende med klining!

IDYLLISK: Det ser jo fint ut på dette bildet. Men det blåser til storm i vindkastene. For øvrig et godt bilde på hvor opptatt Lamborghini er av å by på ulike farger.

Helt nytt kjøreprogram

Egentlig var det et ganske modig valg. Det å lage en offroad-utgave av en «flat» superbil.

Ingen hadde gjort det før.

Joda, Porsche har sin 911 Dakar. Men det er en mer «ekte» offroad-bil – og sportsbil, snarere enn superbil. Den takler mer røft terreng. Den er en seriøst offroader.

Den er ikke like fjollete, er mitt inntrykk. Jeg har ikke kjørt den. Ennå. Men har vanskelig for å tro at den skal måle seg med Sterrato på svingete veier og tørr asfalt.

Sterrato har forresten et kjøreprogram du aldri har hatt i en Lamborghini før: Rally! Og det vil du raskt lære deg å like. Da skrur den fjollete-skalaen opp på 11. Mer krefter til bakhjulene. Mindre påtrengende antspinn-system.

Høstglatte fjellveier blir din egen lekegrind!

Det startet med at kona ville ha ham litt ut av huset...



HUSET: Her står en Lamborghini Huracan og pynter oppkjørselen til privatboligen til selveste Andrea Bocceli (sanger). Hit dro reisefølget for å spise middag. Dessverre var herr Bocceli ikke til stede ...

Norgesbil – hva er det?

Vi i motorpressen slenger nok om oss med begrepet «norgesbil», noen ganger. For hva er det egentlig? Vel, i superbil-segmentet er det en Huracan Sterrato. Det er i alle fall helt sikkert. Takstativet kan bære både sykler, ski og takboks. Bakkeklaringen tillater at du kommer deg til hytta. Firehjulsdriften gjør den til en ypperlig helårsbil.

Den mangler jo bare hengerfeste!

Ja, og har jeg nevnt at den er fjollete? Vi nordmenn trenger å bli mer fjollete –løsere i snippen. Mer italienske! På turen vår disse dagene er det stadig folk som tuter, vinker, roper og hoier og gir tommelen opp. I Norge skal vi liksom knapt anerkjenne at det kommer en kul bil. Noen snur seg nesten demonstrativt bort. Sånn kan vi ikke ha det.

Gjør som italienerne. Slipp følelsene løs og vis entusiasmen. Gi Sterrato på grønn resept til folket, så skal du se det blir dreis på det.

Offisielt: Et av verdens råeste bilmerker kommer til Norge



HEFTIG SAMLING: Her snakker vi Lamborghini-bonanza på bensinstasjonen. Sånt skjer ikke hver dag, selv i Bologna ...

Bare å punge ut

Med utgangspunkt i konklusjonen over – at dette er en norgesbil (i sitt segment) – er det passende at den aller første kundeleverte bilen ble levert hit til nettopp Norge.

Og du, nå ligger akkurat den bilen for salg.

Rynker du på nesa av prisen på 5,6 millioner? Slutt med det. Har du pengene, er et bare å kjøpe. Den blir aldri billigere, det er jeg sikker på. Kun 1.499 blir produsert – og alle er for lengsts solgt. Lurer du på om den siste Lamborghinien med kun en selvpustende V10-motor vil stige i pris? Det kan du slutte med.

Så her er det selgers marked. Du trenger ikke å like det. Men sånn er det.

Jeg har i alle fall ryddet plass i min egen drømmegarasje. Jeg vet ikke hva som må ofres, enda. Men noe blir det – for Sterrato skal inn!

Som nevnt i starten. Lamborghini er inne i sin største omveltning siden traktoren fikk selskap av en superbil. Men både Sterrato og det vi har fått lære om Revuelto tilsier at framtiden ser lys ut. Kanskje lysere enn noen gang.

Les hele testen av Lamborghinis SUV – Urus – her



SISTE DANS: Lamborghini takker av Huracan. Her står bilene vi kjørte oppstilt: Tecnica, Sterrato, Tecnica, EVO Spider, STO og en Sterrato til.

Video: Bli med på den vanvittige turen med Lamborghini her:

Video: Vi var på avdukingen av Lamborghinis nye flaggskip:

Video: Her må vi dytte i gang Lamborghini-klassikeren på fjellet:

Her er Lamborghinis nye super-SUV!