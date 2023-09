Under halvparten vil ha elbil som neste bil

Norge er fortsatt et av verdens klart viktigste elbil-land. I august var 83 prosent av de nyregistrerte bilene en elbil her til lands, og ingen andre land i verden er i nærheten av samme tall.

Samtidig synker nybilsalget og flere mener flere at elbilandelen i nybilsalget burde vært større. For selv om 83 prosent kan høres imponerende ut, har det ikke vært store endringen det siste året. Elbilforeningen mener for eksempel at andelen burde ligget på 90 prosent nå.

Dette henger sammen med myndighetenes mål om at det kun skal selges nullutslippsbiler i 2025, som i praksis betyr elbiler.

Under halvparten

Også NAF uttrykker bekymring. I undersøkelsen Trafikantbarometeret, som foreningen har gjennomført hvert år siden 2017, svarer 47 prosent av respondentene i år at deres neste bil blir en elbil.

Nils Sødal og NAF er spent på hva som skjer med bilavgiftene i neste års statsbudsjett.

Tallet har aldri vært høyere, men har ikke økt mye de siste årene. I 2021 svarte for eksempel 43 prosent det samme, i 2017 var tallet 30 prosent.

– Elbilinteressen har flatet noe ut. Med stadig bedre utvalg av biler og enklere lading, hadde vi forventet en større økning fra 2021 til i år, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.



Advarer mot økte avgifter

Stadig færre elbilfordeler, samt innføringen av moms og vektavgift fra 2023, tror foreningen er hovedårsakene til utflatingen.



NAF mener at det fortsatt er regjeringen som sitter med nøkkelen for hvordan utviklingen blir framover. Den 6. oktober legges statsbudsjettet fram, og da frykter NAF at det blir enda mindre lukrativt å være elbil-eier.



– Vi frykter at de vil øke vektavgiften. Høyere avgifter kan bety at elbilsalget bremses enda mer, advarer Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.



MANGE VELGER BRUKT: Bransjen melder om at interessen for bruktbiler er svært god.

Marked i endring

Gjennom hele 2023 har det vært en generell nedkjøling i nybilmarkedet. Den siste tiden har mange opplevd å få en strammere personlig økonomi, blant annet takket være dyrere varer og høyere lånerenter.

Folk ønsker imidlertid fortsatt å bytte bil, men de velger oftere brukt. Bilbransjen melder nemlig om meget god fart i bruktbilsalget. Særlig interessen for brukte biler med forbrenningsmotor (diesel og bensin) holder seg høy.

Trafikantbarometeret avslører imidlertid at elbileiere generelt er godt fornøyd med overgangen til elektrisk drift. Hele 79 prosent av respondentene som allerede eier en elbil, svarer at de også vil velge elbil neste gang. I 2021 var tallet 80 prosent.

Andelen som er uenige i at deres neste bil skal være elbil er i år på 22 prosent, mot 24 prosent i 2021.



