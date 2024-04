Kjøper du ny bil i 2024, er det overhengende sannsynlig at det er en elbil. Og en elbil har et helt annet støybilde enn en bil med forbrenningsmotor.

Særlig når man kjører i lav hastighet, kan forskjellene være store. Brummingen fra forbrenningsmotoren er borte, men samtidig åpenbarer det seg helt andre lyder, som ikke var der tidligere.

Krav om lyd på elbil

Fra 1. juli 2019 ble det bestemt at elbiler og hybridbiler i EU må ha et akustisk varslingssystem når man kjører i under 20 kilometer i timen. Hvordan dette høres ut varierer fra bil til bil, men er ofte er det snakk om en lav, elektronisk summelyd.

Årsaken er naturligvis at man skal gjøre fotgjengere og syklister oppmerksomme på at man kommer kjørende, for på den måten å forhindre ulykker. Det er med andre ord ikke tegn på noe galt, hvis du hører denne lyden.

Når du passerer 20 kilometer i timen, forsvinner den. Samtidig hører man gjerne andre lyder mye bedre enn på biler med forbrenningsmotor.

– Med overgang fra fossil- til elbil endrer lydbildet seg inni kupeen når du kjører. Du bør derfor lære deg å tolke lyder og ulyder du hører på en ny måte, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If.



SKAL HØRES: Tidligere kunne man nærmest snike seg inn på folk ubemerket, når man kjørte elbil i lav hastighet. Det er ikke mulig lenger.

Ulyder som unge hører best

Det er langt færre mekaniske deler som kan lage lyd i en elbil enn i en bil med forbrenningsmotor, men elmotoren er heller ikke helt støyfri. Og den elektroniske støyen som genereres, kan fort plage yngre mennesker mer enn eldre, mener Clementz.

VÆR OBS: Sigmund Clementz og If mener det er smart å lære seg hva de forskjellige lydene fra elbil indikerer. Foto: Ole Thomas Halvosen/TV2

– Unge mennesker hører langt lettere en høyfrekvent lyd fra elbilmotorer enn godt voksne. Det er ingenting galt, men lyden kan kanskje være veldig irriterende og forstyrrende for enkelte, sier han.

Også lyder fra omgivelsene kan bli mer framtredende når den tradisjonelle motorstøyen er fraværende. Man hører gjerne bedre knirking fra interiør og vindsus, for ikke å glemme støy som genereres av rullende bilhjul.

– Dette nye lydbildet kan forvirre noen ferske elbilsjåfører. I en splitter ny elbil kan det være ganske grusomt å høre all støyen fra grus og partikler i veibanen. Inni hodet sitt er det lett å få feilaktige bilder av at all grusen er i ferd med å ødelegge lakken fullstendig, sier Clementz.



Ulydene du bør ta på alvor

Så hva skal man være spesielt oppmerksom på? Her er det mye som er sammenfallende på alle typer bil, uansett drivlinje.

Typiske gjengangere er ulyder knyttet til hjul og hjuloppheng, ifølge Viking redningstjeneste.

Hører du for eksempel et tydelig dunk når du tråkker på bremsen, kan det være et tegn på at noe er løst, enten hjul eller bremsekalipper. Sjekk at hjulbolter er skrudd til før du kjører videre. Er de det, bør du ikke kjøre videre før du har fått sjekket tilstanden til delene i bremsesystemet.

LØST HJUL: Tråkker du på bremsepedalen og hører en dunkelyd, kan det være et tegn på at et hul er løst. Da bør du finne fram hjulkrysset og etterstramme hjulboltene. Foto: If

Pipe- eller skrapelyd når du bremser kan være tegn på at bremseklossene er nedslitte. Det kan føre til svært nedsatt bremseeffekt og fører raskt til skader på bremseskiver. Ta en ordentlig sjekk og bytt klosser og skiver ved behov.

Skrapelyd og piping fra hjul under kjøring kan være tegn på at noe ikke er som det skal i hjulopphenget, som slitte hjullagre eller lignende. Blir lyden verre i svinger, kan det absolutt være ett eller flere hjullager som er problemet.

Dunkelyder når du svinger kan bety at drivknuter og andre deler i drivverk og hjuloppheng har skader. Her gjelder det å komme seg til verksted så snart som mulig.

If trekker også fram klunke- og klakkelyder i humper, for eksempel over fartsdempere. Dette kan være knyttet til ødelagte fjærer eller støtdempere, eller feil med for- eller bakstilling. Opplever du noe av dette, bør du bestille verkstedstime så snart som mulig.

