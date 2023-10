Ulrika har hatt drømmejobben i 20 år

STOPP KONTROLL

Budskapet på skiltet er ikke til å ta feil av. Det er heller ikke det røde lyset og den svarte metallporten som er veldig stengt.

Vi står utenfor Volvos store testsenter i Hällered, en liten times kjøretur inn i landet fra Gøteborg. Bak porter og gjerder er det et 7000 mål stort anlegg. Her tester Volvo og flere andre av konsernets merker bilene sine.

Vanligvis slipper ingen andre enn de rundt 300 som jobber her inn. Men i dag er det et unntak: Vi er her for å få se nærmere på Volvos nyeste modell, EX30. Men først får vi et unikt innblikk i det store testanlegget.

GIGANTISK: Slik ser anlegget ut fra luften. Her får Volvo jobbe i fred når de utvikler nye modeller. Foto: Volvo

14 veistrekninger

Ulrika Hedén har jobbet som testsjåfør her i 20 år. Nå tar hun oss med rundt i en ladbar XC60. Men først må vi levere inn telefonen – og forsikre at vi IKKE har noe kamera på innerlomma.

STENGT: Her slipper ingen inn uten på ha spesiell avtale.

Når vi kaller det testsenter og ikke testbane, er det fordi dette er mye mer enn en tradisjonell bane. Joda, det er en lang høyhastighetsbane her også, men i tillegg er det 14 andre veistrekninger, kurver, bakketopper og vannbad som skal sette bilene på en rekke forskjellige prøver.

I tillegg til dette inneholder anlegget laboratorier og kontorer, der ingeniører, teknikere og mekanikere gjør sin del av utviklingsjobben.

HALLER: Det er flere store lagerhaller inne på området. Jeg lurer veldig på hva som skjuler seg inne i denne...

Flere års kjøring

I år er det også 50-års jubileum. Hällered åpnet nemlig i 1973, etter fire år med planlegging og bygging.

– Ute i anlegget tester vi for å finne ut hvordan bilene oppfører seg når de blir satt på prøve. Slik fintunes alt som påvirker kjøreegenskapene. I tillegg handler det om å utsette bilene for det som tilsvarer flere års kjøring og slitasje, på kortest mulig tid. Derfor er det også en del underlag her som ikke er veldig trivelige å kjøre på, forteller Ulrika før vi får noen eksempler på akkurat det.

Da snakker vi veistrekninger jeg helst ikke ville tatt med min egen bil ut på. Noen simulerer ekstreme fartsdumper, andre brostein av det virkelig sinna slaget. Her er det også en ren kopi av en krevende veistrekning i USA (mange av veiene ble bygget mens Volvo var eid av Ford). Den kan vi trygt pute i kategorien «krevende veistandard».

KREVENDE: Ett eksempel på «veistandarden» testbilene blir utsatt for. Her er poenget å gjenskape mange års slitasje på kort tid.

Kamuflerte biler

Det er også en bakkeløype med 60 prosent stigning her, det er bratt! Og en skikkelig offroadløype, bare for å nevne noe.

I og med at det er presse på besøk, er det ikke så mange andre biler ute og tester. Men noen ser vi. Blant annet kamuflerte eksemplarer av nye EX90 og biler fra et av Volvos søstermerker, nemlig kinesiske Zeekr.

Og så er det en bunke sterkt kamuflerte flerbruksbiler som ser litt ut som VW ID.Buzz. Nå skulle jeg gjerne hatt telefonen min!

VADER: Vannbad hører også med, testbilene blir også dusjet ned med saltvann.

Jobber i fred

– Det er Volvo som eier anlegget, men andre bilprodusenter kan også leie seg inn her. Vi er nok ganske unike på det at vi har så mye plass og så god variasjon, innenfor ett og samme anlegg. Og her får vi også jobbe i fred bak gjerdene. Sikkerheten er godt tatt vare på, forsikrer Ulrika som spøkefullt beskriver jobben sin litt som et «voksen-dagis.»

I dag gjøres en stor del av utviklingsarbeidet til nye bilmodeller digitalt. Veldig mye kan planlegges, beregnet og simuleres på den måten. Men testsjåførene har ikke blitt arbeidsledige av den grunn. Det trengs fortsatt erfarne sjåfører for å kunne gjøre jobben grundig nok og ta utviklingen helt i mål.

Volvo har veldig klare parametere for hvordan bilene deres skal oppføre seg. Det handler om trygge og forutsigbare kjøreegenskaper. Dette Volvo-DNAet er det Ulrika og kollegene hennes hele tiden skal sørge for at blir ivaretatt.

FORT: Høyhastighetsbanen slynger seg rundt på anlegget, i tillegg er det en rekke andre veistrekninger her inne.

Snart elbil privat

Volvo er nå en av bilprodusentene som går raskest mot elektrifisering. De annonserte nylig at den aller siste dieselbilen deres vil bli produsert i mars neste år.

PÅ FARTEN: Dagen etter vi møter henne, skal Ulrika til USA. Hvorfor? Jo, for å teste bil!

Nå er det elbil som er i fokus. Det merkes også på testbanen i Hällered.

– Vi kan nok savne lyden av bensin- og dieselmotorer, men elbilene gir oss mange fordeler, i tillegg til miljø. Kreftene kommer med en gang og kraftoverskuddet er herlig. De er tyngre, men det gir også svært lavt tyngdepunkt, noe som alltid har vært viktig, sier Ulrika som forteller at hun straks er på vei over til elbil privat også. Hun skal bytte ut sin fossil-XC40 med en elektrisk utgave.

KLASSIKER: Testanlegget åpnet i 1973, her blir en ekte Volvo-klassiker satt på prøve. Foto: Volvo.

Til USA på jobb

Men, forteller hun: Først skal hun en tur til USA.

– På ferie, spør jeg.

Neida, hun skal over til Charlestone i South Carolina, hvor Volvo har fabrikk.

Hva hun skal gjøre der? Teste bil, selvfølgelig. Sa noen drømmejobb?

