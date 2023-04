Torsdag denne uken ble det offisielt: På et storslagent arrangement i Oslo slapp Ford nyheten om at den digre pickupen F-150 Lightning kommer til Norge.

Dette er noe mange har ventet lenge på. Ja, strengt tatt hadde nok mange også mistet håpet om Norgeslansering. Bilen har nemlig slått svært godt an hjemme i USA og har ventelister der. Men den norske importøren har stått på og lykkes til slutt med å få bilen til Norge.

Hva er det så som kommer? Jo, en nesten seks meter lang pickup med fem seter, digert lasteplan og en frunk på ikke mindre enn 400 liter. Den har batteripakke på 98 kWt og en rekkevidde på 386 kilometer, målt etter den amerikanske EPA-normen som er litt strengere enn WLTP som brukes i Europa.

PREMIERE: Ford-sjef Per Gunnar Berg kunngjorde Norgeslanseringen av F-150 Lightning i Oslo denne uken.

Overveldende

Startpris? Den er estimert til 1.183.000 kroner. Vi snakker altså langt fra rimelig elbil, men importøren forteller likevel om svært god respons etter at de åpnet for bestillinger rett etter visningen:

– Interessen er rett og slett overveldende. Vi visste den ville bli stor, men dette overgår det vi våget å tro på forhånd, sier Anne Sønsteby som er informasjonsdirektør for Ford i Norge.

Importøren har ikke lagt skjul på at de forventer etterspørselen i starten vil overgå antall biler de får til landet. De første kundebilene skal etter planen bli utlevert før jul, eventuelt tidlig i 2024.

BESTSELGER: Ford F-serie har lange og rike tradisjoner og har vært USAs mest solgte bil i en årrekke. Den elektriske utgaven har fått svært god mottagelse.

Enorm plass

– Hvem tenker dere er i kundegruppen for en bil som dette?

– Generelt blir pickup stadig mer populært blant flere typer kunder. Med F-150 Lightning ser vi at potensielle kjøpegrupper blir enda flere. Det handler både om at pickupen er helelektrisk og har teknologi og utstyr som er helt nytt i dette segmentet, og ikke minst om at den kommer med fem seter som standard. Det betyr at den fungerer like godt som sterk og meget stor arbeidshest – og som familiebil med enormt med plass til alt du måtte ønske å ha med deg, sier Sønsteby.

KOMBINASJON: F-150 Lightning byr på gedigen plass, samtidig som den er en fullverdig femseter.

B-førerkort

– Hva med førerkort, hva må man ha for å kunne kjøre en så stor og tung pickup som dette?

– Bilen må først registreres på den opprinnelige totalvekten, 3.742 kilo. Dette krever minimum C1-førerkort. Deretter kan den registreres på 3.500 kilo for B-førerkort. Den kan da ikke registreres opp igjen til 3.742 kilo. Kunder kan kontakte sin Ford-forhandler for nærmere detaljer rundt dette, sier Anne Sønsteby.

Det er ingen hemmelighet at det kreves en del tilpasninger for å kunne selge bilen i Norge. Det er også årsaken til at prisen Ford nå går ut med bare er estimert, og ikke endelig.

FÅ VALG: Versjonen som lanseres i Norge gjør det svært enkelt å velge – alle bilene er helt like og i samme farge. Dette er en femseters Lariat Launch Edition i fargen Antimatter Blue Metallic.

Prisen kan gå ned

– F-150 Lightning er designet, utviklet og bygget for Nord-Amerika og det betyr at vi må gjøre visse tilpasninger og konverteringer. Bilen som ble vist under pressekonferansen i går er ferdig for Norge. Prisen vil kunne gå noe ned når vi har full oversikt over kostnadene for å konvertere bilen til norske standarder. Endelig pris vil være avklart før kunder skriver kontrakt, avslutter Anne Sønsteby.

Vi tar med at Lightning har maksimal nyttelast på 805 kilo. Den kan ha hengervekt på inntil 3.492 kilo. Bakkeklaringen er på 21,3 centimeter.

Lasteplanet har en innvendig lengde på 1,70 meter og har et offisielt volum på 1.495 liter. I tillegg kommer altså frunken foran, på 400 liter.

