Skoda fikk øyeblikkelig suksess da de lanserte store Superb i 2001. Bilen falt i smak hos et bredt publikum, og kom svært godt ut av tester. Noe av det som kjennetegnet den, var lavt forbruk og det som mer og mer har blitt kjent som et varemerke for Skoda: Plass og smarte løsninger. I Superb ble også paraplyen integrert i bakdøren fort en snakkis...

I Norge har Skoda Superb alltid vært en populær bil – i alle fall helt til elbilene overtok markedet for godt. Stabilt bra salgstall er et godt signal, men hva mener egentlig eierne av Skoda Superb?

Raskeste Skoda

Vi har sett nærmere på Skoda Superb tredje generasjon, som ble lansert i 2015, og som var ny på alle måter. Den avløste andre generasjon, som ble lansert i 2008, og deler plattform (MQB) med blant andre VW Passat, Arteon og Tiguan, Skoda Kodiaq og Seat Tarraco. Bilen er merkbart større enn andre generasjon, og kom med en ny serie 4-sylindrete turbo bensin- og dieselmotorer.

Superb 2,0 TSI 4x4 med 268 hk var den til da raskeste Skoda som var produsert. Bilen hadde toppfart oppunder 250 km/t, og klarte 0-100 km/t på 5,5 sekunder.

ENORMT: Dette er et bagasjerom svært få andre matcher. Foto: Frank Williksen

Ladbar hybrid

Den nye Superb-generasjonen fikk en begeistret mottakelse i media. Modellen fikk en omfattende facelift i 2019. Denne omfattet blant annet Matrix full-LED hovedlys, adaptiv cruisekontroll og utvidelse av førerassistansesystemene med Emergency Assist, som rett og slett tar kontroll over bilen og sikrer trygg stopp om føreren viser tegn til tap av kontroll.

Dette var et nytt løft for en allerede godt utstyrt stor familiebil.

I samme facelift kom også den første ladbare hybriden av modellen, Superb iV med 1,4 liter turbomatet bensinmotor og systemeffekt 215 hk. Elektrisk rekkevidde: 55 kilometer. Hyttefolk kunne dessuten glede seg over nye Skoda Superb Scout med høyere bakkeklaring.

Mye å velge i

Skoda Superb 2016-modeller og nyere ligger nå ute på Finn.no med priser fra litt under 150.000 kroner og oppover på bruktmarkedet, avhengig av kjørelengde og tilstand. Dette betyr at Superb, også nyere modeller, er innen rekkevidde for mange. Tyngden av denne modellen som nå ligger til salgs, er imidlertid biler av de senere årgangene, som ennå har nybilgaranti igjen.

Det er for eksempel mye å velge blant et stort utvalg av 3-4 år gamle biler til priser fra litt over 200.000 til langt forbi 400.000. Spesielt er det mye å velge blant i området 300.000 – 400.000 kroner.

Den som ser etter de nyeste brukte Skoda Superb, fra 2022 og 2023, må grave dypere i lommeboka - med priser som i noen tilfeller sterkt nærmer seg 700.000 kroner.

BEINPLASS: Plassen i baksetet er enorm. Foto: Frank Williksen

Hva mener eierne?

Så er spørsmålet om tredje generasjon Skoda Superb kan sies å være et smart kjøp brukt?

For å finne ut litt mer om det, har vi gått til seksjonen her på Broom som heter «Eierne mener.»

Her har mer enn 11.000 norske bileiere lagt igjen en vurdering av sin bil. Noen med korte kommentarer i tillegg – andre igjen utdyper mye om hvordan eierforholdet har vært.

Her er det stort sett generell glede og tilfredshet, selv om det finnes enkelte unntak. En gjennomsnittskarakter på hele 8,9 av 10 oppnåelige poeng er verdt å merke seg.

Ligger i navnet

«Super bil, veldig god plass og veldig fin å kjøre. Brukbart sprek er den også. Mye utstyr og mange praktiske løsninger - veldig fornøyd».

«Jeg har Scout-utgaven og dette er definitivt den beste og mest behagelige bilen jeg har hatt».

«Fantastisk å kjøre. Mye bil, komfort og utstyr for pengene. Kjører mye på strøm i det daglige. Ofte over 200 mil på telleren mellom hver fylling av bensin.»

«Ligger i navnet superb!!»

VELDIG BRA: Førerplassen i Skoda Superb er det heller ikke mye å utsette på. Foto: Frank Williksen

Lurt å ta en titt

«Om elbil er uaktuelt er det bare å besøke en Skoda-forhandler. Hybrider finnes for Superb og nye Octacia. Man finner ikke like gode kombinasjoner av pris, plass og utstyr på det norske markedet i dag.»

«En ufattelig bra bil som jeg ikke vil nøle med å anbefale!»

«Helt suveren bil med god trekkevne på kroken (2.200 kilo). Veldig fornøyd med bilen.»

«En flott familiebil, med god plass og enormt mange praktiske løsninger! Og en prisliste på både bil og ekstrautstyr som ikke skremmer, gjør at man kan utstyre bilen sin godt uten at prisen skyter altfor høyt i været! Er man på utkikk etter stor stasjonsvogn, er det lurt å ta en titt på denne!»

Ikke fornøyd

«Skiftet bremseskiver og klosser etter 50.000 kilometer. Kjent VAG-problem. Irriterende kost så tidlig. Ellers en topp bil. Dog mye problemer med å laste ned kart og koble til WLAN.»

«Bilen i seg selv er jeg storfornøyd med, min andre Superb. Dessverre også min siste Skoda, hadde nesten bestemt meg for den nye Enyaq med ALT av tilbehør - helt til de direkte forsøkte å lure meg ved en reklamasjon.»

«Grei bil som er god å kjøre, med god plass over alt. Men det er alltid noen problemer med den så, kommer til å selge den når det nåværende problemet er fikset.»

«Vi er ikke fornøyd med vår Superb. Totalt intetsigende å kjøre, masse feil som importør har vært veldig sen med å ordne for oss - samt et drivstofforbruk som er for høyt. Vi har store problemer med å komme under literen på kombinert kjøring.»

STILIG: Superb byr på bra design, også bakfra. Foto: Frank Williksen

Heftig trøkk i motoren

«En stor og praktisk bil med masser av plass. Velutstyrt og komfortabel, og med den største bensinmotoren er dette også en ulv i fåreklær. Ingen forventer vel å bli frakjørt av en ussel Skoda?

Dette er min andre Skoda og jeg er fornøyd med kvaliteten på merket, og kundeoppfølging i forbindelse med service. Anbefalt for den som ønsker seg en praktisk bil med 4x4 og sterk motor uten å drasse med seg et digert batteri.

Heftig trøkk og lyd i motoren. Forbikjøringer går som en lek, men man må passe på så ikke lappen ryker - og det gjør den fort. I forhold til størrelsen er bilen lettkjørt i svingene, men man merker jo at den er mindre lettbeint enn Octaviaen jeg hadde før denne. Dog, det skulle bare mangle, størrelsen og vekta tatt i betraktning.

Rolig langkjøring

Er det en ting denne bilen har så er det god plass. Da snakker vi ikke litt god plass, men usannsynlig god plass. Her får du plass til alt mellom himmel og jord, uten engang nødvendigvis å måtte legge ned baksetene.

Det er gøy med bensin....helt til du står ved pumpa. Med 280 hk, 4x4 og DSG må man forvente at det koster litt. Ligger vel i snitt på 0,8 pr mil, så det kunne vært verre, men det går an å få den ned i ca 0,7 på rolig langkjøring. Men hvem klarer vel rolig langkjøring når man har 280 HK til rådighet?»

