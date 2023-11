Tysk selskap klare med superbatteri

«Et kvantesprang i batteriteknologi».

Det tyske batteriselskapet High Performance Battery (HPB) sparer ikke på kruttet når de annonserer sitt nyutviklede superbatteri, som blant annet skal kunne brukes i elbiler.

– Vi åpner ikke bare et nytt kapittel innen batteriteknologi, men gir også et avgjørende bidrag til energiomstillingen og beskyttelse av miljøet, sier administrerende direktør i HPB, Sebastian Heinz.



– Klart for serieproduksjon

Det dreier seg om et såkalt solid state-batteri, eller faststoffbatteri, som vi gjerne omtaler det som i Norge. Det er utviklet mange slike de siste årene, alle med vesentlig bedre egenskaper enn konvensjonelle lithium-ion-batterier.

Problemet er bare at de er for kostbare å sette i masseproduksjon – ennå.

Toyota, BYD, Panasonic og alle de andre som sysler med teknologien, forventer at de vil ha batterier klare for markedet om noen år, og i hvert fall før 2030.

Og det er her HPB kommer med den store nyheten: Faststoffbatteriet deres skal allerede være ferdigutviklet og klart for serieproduksjon.

– Vi er allerede i intensive samtaler med potensielle kunder både i Tyskland, Europa for øvrig, samt India, sier han, og legger til at det planlegges en gigafabrikk i Sveits som skal produsere batteriene.



KOMMET LANGT: Sebastian Heinz og HPB sier at deres faststoffbatteri er klart for serieproduksjon. Foto: Antje Siemon

– Ti ganger bedre

Så hva er det som gjør HPB-batteriet er så mye bedre enn dagens batterier?

Selskapet trekker særlig fram tre egenskaper: Ingen bruk av kobolt, en fast og ikke-brennbar elektrolytt, og viktigst: Minst ti ganger lengre levetid.

For å ta det siste først: Et vanlig lithium-ion-batteri tåler gjerne rundt 1.250 ladesykluser. HPB-batteriet tåler minst 12.500, sannsynligvis flere, skal vi tro selskapet. For siden cellene fortsatt ikke har nådd slutten av sin livssyklus, vil antallet fortsette å øke, skriver HPB i en pressemelding.

Med en fast, ikke-brennbar elektrolytt, unngår man helt den brannfaren som mange av dagens lithium-ion-batterier representerer. Og ved å unngå å bruke kobolt og andre sjeldne metaller, samt sørge for lang levetid, får man noen solide miljøgevinster på kjøpet.

HPB trekker også fram at batteriet skal tåle både kulde og varme bedre enn dagens litium-ionbatterier. Det skulle blant annet bety bedre rekkevidde om vinteren og raskere lading, dersom batteriet brukes i en elbil.

For det er nemlig ikke bare elbil-industrien selskapet frir til. Batteriet skal nemlig også være godt egnet til energilagring i hus, til ladeinfrastruktur og til industriell bruk.

Mange har en forventning om at slike batterier blir en naturlig del av fremtidens boliger. De kan for eksempel lades når strømprisene er lave, og så kan de brukes når strømmen er dyr – for å begrense strømregningene.

BATTERIMODUL: Illustrasjonen fra HPB viser hvordan åtte battericeller kan settes sammen til en modul, for eksempel til bruk i en elbil.

Tøff konkurranse

Så gjenstår det å se om noen av de potensielle kundene Heinz snakker om, er fra bilindustrien. Konkurransen om å levere faststoffteknologi til bilprodusentene hardner uansett til for tiden, og mange vil ha en del av kaka.

Toyota er blant bilprodusentene som har de mest offensive planene for faststoffbatterier i sine biler.

I sommer meldte også de om et gjennombrudd i utviklingen. Deres batteri skal blant annet kunne gi 1.200 kilometer rekkevidde i en elbil og kunne fullades på ti minutter. Målet er at det skal kunne masseproduseres fra 2027.

Også BMW, Nissan, Honda, Mercedes og BYD med flere, har lovet biler med faststoffbatterier om få år.

