Tviler på svensk elbil-eventyr:

Fredag i forrige uke kom nyheten om at det kanadisk-libanesiske selskapet EV Electra har kjøpt elbilkonseptet Emily GT fra NEVS (National Electric Vehicle Sweden). Det var dette selskapet som i sin tid kjøpte konkursboet etter Saab.

Emily GT er en svært spenstig elbil som har vært utviklet i all hemmelighet over flere år. Da den ble vist fram for første gang i vår, ble den beskrevet som nesten ferdigutviklet.

EV Electra skal ha kjøpt konseptet så sent som i september. Det forhindrer dem ikke fra å være svært optimistiske i prognosene sine allerede nå: Ikke bare skal bilen snart gå i produksjon, EV Electra har planer om å produsere flere hundre tusen av den. Og all produksjon skal skje ved den tidligere Saab-fabrikken i Trollhättan, nord for Gøteborg.

– Kom tilbake om seks måneder for å se hvilke fremskritt vi har gjort, sa EV Electras administrerende direktør Jihad Mohammad, da nyheten ble offentliggjort under elbilmessen eCarExpo i Gøteborg.



Stiller spørsmål ved seriøsiteten

Nyheten ble tatt imot med stor entusiasme både blant Saab-fansen og alle dem som har drømt om nytt liv og arbeidsplasser i de gamle Saab-lokalene.

Enkelte har derimot begynt å sette spørsmålstegn ved om det virkelig kan stemme at EV Electra er en seriøs eier med gode intensjoner.

En av dem er journalist og youtuber Peter Esse. Han har fått stor oppmerksomhet for en video han la ut mandag. I løpet av ett døgn har den over 20 minutter lange videoen blitt spilt av mer enn 54.000 ganger.

POTENT: Emily GT har blant annet fire motorer og en batteripakke på svimlende 175 kWt.

– Aldri utviklet en bil

I videoen kan vi se at Esse tar en kritisk gjennomgang av EV Electra som selskap, samt av bilder av biler som selskapet har lagt ut på nettsidene sine.

Ifølge Esse har ikke EV Electra utviklet en eneste bil. Bilene som vises fram er enten bare datagenererte bilder, byggesett eller av biler som er utviklet av andre.

– Etter gjennomgangen av denne kjøperen er i hvert fall jeg en smule tvilende til at dette blir virkelighet. Jeg får litt vondt i magen av det, faktisk, sier Esse i videoen, som du kan se under (artikkelen fortsetter):

– Idioter og rasister



Jihad Mohammad i EV Electra fnyser imidlertid av kritikken, ifølge nettstedet Allt om elbil.

«Med hver suksesshistorie kommer selvfølgelig de negative menneskene som er idioter, rasister eller rett og slett bare er negative. Jeg forsikrer alle om at jeg ikke kommer til å lage noen biler. Jeg vet ikke en gang hvordan jeg holder i en skrutrekker. Dette overlater jeg til fagfolkene i Trollhättan. Min jobb er bare å være sjef. Slapp av og nyt å se oss stige til toppen», skriver Jihad i en kommentar rettet mot kritikerne.

Hvis EV Electra setter Emily GT i produksjon som lovet, kan i hvert fall publikum glede seg til en bil med svært potente spesifikasjoner. Det snakkes blant annet om en rekkevidde på rundt 100 mil.

