Tusenvis har vinterdekk som snart er utslitt

Vinteren har kommet til flere deler av landet allerede. Det gjør at en god del har lagt om til vinterdekk, Mens andre igjen venter til det blir helt nødvendig.

Tiden for å skifte til vinterdekk nærmer seg uansett sterkt. For bileiere i Nordland, Troms og Finnmark gjelder kravet til minimum tre millimeter mønsterdybde allerede fra mandag 16. oktober.

Ellers i landet gjelder mønsterdybde-kravet fra 1. november.

– Ikke overraskende

Men mange vinterdekk er rett og slett for dårlige til å kunne brukes igjen, ifølge en undersøkelse fra dekk- og verkstedkjeden Vianor.

De har undersøkt totalt 26.002 dekksett og funnet ut at 24 prosent av vinterdekkene var i faresonen. De mest slitte dekkene finner vi på Vestlandet og Sørlandet.

– Vi ser ofte at dekkene i fylker og kommuner med krevende veiforhold topper listene på målingene våre. Derfor er det ikke overraskende at Vestlandet har høyest andel dekk i rød og gul kategori, sier Helena Wallberg, markedssjef i Vianor Norge.

KJØPE NYTT? Mange bør nok vurdere å kjøpe nye dekk, i stedet for å sette på nesten utslitte vinterdekk nå.

Ingen spesiell frist

Lovkravet til vinterdekk er altså på tre millimeter mønsterdybde. Men det anbefales at du skifter før det kommer så langt. Her er det også viktig å tenke på at dekkene slites underveis. Hvis vinterdekkene dine er helt ned mot minimumskravet nå, bør du absolutt vurdere å bytte samtidig som du legger om,

Stadig flere kjører på piggfrie vinterdekk. For disse er det ingen bestemt frist for når de skal på. Regelen er at du skal være skodd etter forholdene. Om det er bare og tørre veier, kan du kjøre med sommerdekk, selv om kalenderen viser vinter.

Piggdekk er det imidlertid klare frister for. De kan legges på tidligst fra 16. november i Nord-Norge. For resten av landet er fristen 1. november.

