Det gikk nok ikke helt som sjåføren skulle ønske seg da turbussen hans ble vinket inn til kontroll på Bergen trafikkstasjon denne uken.

Et av sjekkpunktene her var vekt. Og der gikk det rett og slett ikke så bra...

– Bussen veide 12.300 kilo på drivaksel. Her er lovlig vekt på vei 11.500 kilo. Dette er et «vanlig» problem på to-akslede turbusser, enten de er norske eller utenlandske, forteller Jan Ivar Kaastad i Statens vegvesen.

Bagasjen sto igjen

Resultatet ble et vektgebyr på 4.700 kroner. Men for å få kjøre videre, måtte også vekten over drivakselen reduseres. Og det ble løst på denne måten:

– All bagasje ble tatt ut og passasjerer flyttet fremover i bussen for å få mer vekt foran, forteller Kaastad.

Dermed måtte bagasjen stå igjen på kontrollstasjonen. Bussen kjørte passasjerene til bestemmelsesstedet og returnerte så for å hente den.

Fram-og-tilbake og dobbelt så langt, men på denne måten kom i alle fall både passasjerer og bagasje fram!

UTE I FELTEN: Statens vegvesen gjør mye av kontrollvirksomheten ved sine kontrollplasser. Foto: Statens vegvesen.

87 ble sjekket

I løpet av kontrollen i Bergen kjørte 87 tunge kjøretøy over plassen. I tillegg til vektgebyret ble det utdelt fire bruksforbud, tre sjåfører hadde også mindre brudd på kjøre-og hviletid.

Ett bruksforbud gikk på mangelfull merking av utstikkende last. Det ble også ett bruksforbud for avrenning av fiskevann – og ett for sikthindrende gjenstand i frontrute.

