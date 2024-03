Trues av konkurs – svarer med gigantisk priskutt

Problemene for Henrik Fiskers nye elbilprosjekt har tårnet seg opp det siste halve året. Men nå topper det seg.

Tidligere i mars var håpet til Fisker knyttet til en avtale med Nissan. Men her kom man ikke i mål.

Elbil24 rapporterer videre at New York Stock Exchange har avnotert FSR-aksjen – som betyr at det ikke lenger er mulig å kjøpe Fisker Inc. gjennom børsen. Bakgrunnen er unormalt lav aksjekurs.

Selskapet er norgeasaktuell med elbilen Fisker Ocean, som har fått mye medieomtale den siste tiden, ikke bare av den positive sorten. I det mange tolker som en ganske desperat handling, har prisene nå blitt kuttet kraftig for andre gang på kort tid.

Opptil 250.000 kroner reduseres prisene med i USA - tilsvarende opptil 39 prosent. Dette rapporterer de selv i en e-post til Broom.

I NORGE: De første norske kundene fikk bilene sine overlevert i sommer.

Fra 269.500 kroner

Det er er topputgaven, Extreme, som får det største priskuttet, men de nye prisene omfatter også de andre utgavene. Dermed får du nå innstegsutgaven fra smått utrolige 269.500 kroner.

Det betyr at den nå er mer enn 30.000 kroner billigere enn en Nissan Leaf i USA.

Men kanskje enda mer oppsiktsvekkende er det at Extreme nå kan kjøpes for drøyt 400.000 kroner. Her snakker vi altså om en fullverdige SUV, med 4x4 og rekkevidde på 707 kilometer.

2023-modeller

Priskuttet gjelder 2023-modeller – men med den siste software-oppdateringen, versjon V2.0.

Disse prisene gjelder fra 29. mars - og enkelte av topputgavene er i tillegg inklusive 22» felger - som i seg selv koster over 20.000 kroner ekstra.

Det innebærer altså at kundene ikke kan bestille og spekke en bil selv, til denne prisen.

4.700 biler

Salget av Ocean har gått langt tyngre enn beregnet. Og bilene som omfattes av det siste priskuttet er 4.700 «lagerbiler». Av disse er faktisk 1.300 bygget i 2024.

Fisker bygger sine biler på Magna Steyr-fabrikken i Østerrike.

I Norge har Fisker åpnet showroom i Vestby. Men heller ikke her hjemme har salget vært i nærheten av det forhåndsinteressen skulle tilsi.

Så langt i år er 34 biler registrert på norske skilter.

Broom har ikke fått informasjon om at bilene som nå selges til redusert pris blir tilgjengelig for norske kunder.

TØFF: Fisker har fått mye skyt for designet på Ocean.

Uferdig

Broom testet Fisker Ocean før den siste programvareoppdateringen tidligere i vinter. Den ga tydelig inntrykk av ikke å være ferdig.

Samtidig byr den på papiret på en svært attraktiv pakke. Med stort batteri, smarte løsninger, god plass – og heftige ytelser. Topputgaven gjør 0-100 km/t på raske 3,8 sekunder.

Broom har blitt lovet tilgang til en ny testbil – der mange av utfordringene med bilen skal være ryddet opp i – takket være en ny software oppdatering.

Norske priser

I Norge koster Fisker Ocean Sport – med forhjulstrekk og rekkevidde på 464 kilometer – fra 427.000 kroner.

Vil du har firehjulsdrift og rekkevidde på 707 kilometer, koster denne fra 560.000 kroner.

På bruktmarkedet ligger det i skrivende stund 10 Fisker Ocean for salg i Norge. Prisantydningene starter på 589.000 kroner.

PS: Det ligger også ett eksemplar av det forrige prosjektet til Henrik Fisker for salgs på bruktmarkedet: Fisker Karma. Den ladbare hybriden har prisantydning på 499.000 kroner.

Video: Se vår test av Fisker Ocean her:

Video: Denne knappen i Fisker Ocean er helt unik: