Tror ikke det er mulig å nå politikernes mål

Målet om at alle personbiler og lette varebiler som selges i 2025 skal være nullutslippsbiler, ble satt i Nasjonal transportplan for mange år tilbake.

Nå er det ikke lenge til 2025. Elbilandelen på personbil var i januar for første gang over 90 prosent, men på lette varebiler er vi langt unna. I fjor var andelen elektriske, lette elvarebiler på under 29 prosent.

─ Vi har ikke nubbesjans til å nå målet. Det kan virke som politikerne glemmer varebilene, mener Christina Bu som er generalsekretær i Norsk elbilforening.

Vil ha nytt mål

Elbilforeningen foreslår nå å gi opp klimamålet og heller forplikte seg til et nytt klimamål som politikerne faktisk tror er mulig å nå.

– Både for å få bedre luft, mindre støy og for å kutte klimagassutslipp, burde elektrifisering av nyttekjøretøy vært mye høyere på agendaen. Selv om vi innser at 2025-målet for de lette varebilene er tapt, er det på tide å heve ambisjonene, sier Bu i en pressemelding.

Elbilforeningen foreslår å fremskynde klimamålet for de tyngre varebilene. Her er Stortingets mål at de skal være utslippsfrie innen 2030. Foreningen mener et nytt klimamål bør gjelde alle nye varebiler, både tunge og lette, og nybilsalget for disse nyttekjøretøyene bør være utslippsfritt i 2027.

For seks år siden: – Nei, dette tror vi ikke på

NULLUTSLIPP: Volkswagen ID.Buzz er elektrisk og også den mest solgte varebilen i Norge nå. Men fortsatt selges det mange lette varebiler med bensin- og dieselmotor.

Krevende, men viktig

I den norske bilparken er så mye som 15 prosent varebiler, men de står for hele 27 prosent av CO2-utslippene. Utslippene har gått jevnt oppover. Det dreier seg om rundt en halv million varebiler.

Ønsket og rådet Elbilforeningen gir Stortinget, er altså å slå sammen klimamålene for lette og tunge varebiler og sette et totalmål for elvarebiler til 2027.

– Det kan bli krevende å nå dette målet også, men det er viktig. Uten elektrifisering av de mange nyttekjøretøyene, får vi ikke kuttet nødvendige utslipp. Stortinget bør vedta det nye klimamålet for varebiler når de behandler Nasjonal transportplan til våren. Og så må de skynde seg å få på plass virkemidler som sikrer at det lønner seg for bedriftene å velge utslippsfritt, sier Bu.

Nytt forslag: Vil at det offentlige skal kjøpe inn brukte biler

Video: Du gjetter neppe hva dette baksetet koster...