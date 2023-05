Trodde hun kjøpte en bra bruktbil – så startet problemene

Bruktbilkjøp er fortsatt en dominerende årsak til klagesaker hos Forbrukerrådet – og etter hvert i Forbrukerklageutvalget. Uenigheten kan dreie seg om forskjellige sider ved bilkjøpet, noe som viser at fallgruvene er mange. Slett ikke alle klager får medhold, men mange gjør det – helt eller delvis.

Reaksjonene kan variere mye, fra noen få tusen kroner i prisavslag via større eller mindre erstatningsbeløp, til heving av kjøpet med full tilbakebetaling av kjøpesum. Det siste ble enden på visa for damen som kjøpte en ti år gammel Volkswagen Touran av en bruktbilforhandler i Innlandet.

Forgjeves megling

Det så greit ut da handelen ble gjort – slik det ofte gjør – men dessverre viste det seg snart at kartet ikke stemte helt med terrenget.

Bilen, som var en 2011-modell, ble kjøpt av klageren for 90.000 kroner. På grunn av feilene som dukket opp, var det bare 72.000 kroner i billån som var utbetalt til innklagde da saken endte hos Forbrukerklageutvalget, etter forgjeves forsøk på megling av Forbrukertilsynet.

Ifølge kjøpekontrakten var bilen levert «EU-godkjent for to nye år.» Det ble også fremholdt at både sommer-og vinterdekk fulgte med, at bilen var solgt ny i Norge, og at tidligere eier var mekaniker. Selger opplyste dessuten at de hadde fått bilen i innbytte, og «således ikke har noe videre kjennskap eller kunnskap om bilen.»

Krevde heving

Klagerens opplevelser med bilen startet med at hun oppdaget at den ikke var godkjent i periodisk kjøretøykontroll (EU-kontroll) etter at hun overtok den.

Hva hun ellers oppdaget, var at passasjerdøren ikke var mulig å låse, og at det var en stor sprekk i frontruten. Strøm til varmeapparatet forsvant under kjøring, slik at det ble kaldt i bilen. Bilen ble deretter helt fri for strøm, og hun måtte ha tauebil for å komme seg hjem.

Klageren fremsatte deretter krav om heving til innklagde.

Ikke lønnsom å reparere

Det hører med til historien at klageren også hevdet å ha oppdaget at innklagde hadde brukt bilen som privatbil i en måned, noe som medførte at kilometerstanden var økt med 1.500 kilometer mer enn hun var informert om før hun kjøpte den.

En lokal Volkswagen-forhandler som undersøkte bilen noen måneder etter at klageren kjøpte den, kunne fastslå følgende: «Trenger service. Oljelekkasje motor. Mye rust og skader. Hull i setetrekk. Defekt hjullager foran. Krakelering i begge hovedlampene. Ulyd fra svinghjul.» Verkstedets konklusjon var at «bilen ikke er lønnsom å reparere, og den bør nå selges som delebil.»

Ikke enig

På bakgrunn av dette mente klageren at bilen ikke var i den stand hun kunne forvente, med tanke på prisen på bilen og den informasjonen som ble gitt i forkant av kjøpet. Klageren fastholdt derfor kravet om heving av kjøpet.

Innklagde bestrider klagerens krav, og påstår at bilen ble solgt som et reparasjonsobjekt og delebil, med «som den er»-forbehold. Innklagde avviste at klageren hadde noen grunn til å fremme et hevingskrav, og viste dessuten til at det fortsatt gjensto 18.000 kroner ubetalt av kjøpesummen.

Kjøpet ble hevet

Forbrukerklageutvalget bemerket ved sin behandling av saken at man ved kjøp av en ti år gammel bil med kilometerstand på 193.000 må regne med at det kan oppstå utgifter til vedlikehold og reparasjoner, også kort tid etter kjøpet.

Utvalget peker videre på at bilen skulle leveres godkjent i periodisk kjøretøykontroll (PKK), noe den ikke ble. Dette forholdet var dermed en mangel. Alle forhold tatt i betraktning endte Forbrukerklageutvalget med å fastslå at hevingsvilkåret var oppfylt i dette tilfellet. Innklagde ble derfor tilpliktet å betale tilbake 72.000 kroner til klageren, mot at bilen ble stilt til innklagdes disposisjon.

Dette er saksgangen

Den vanlige gangen i klagesaker som gjelder bil, er at det starter med en klage til Forbrukerrådet eller Forbrukertilsynet. Dersom det ikke lykkes med å få en løsning på saken her, kan den havne i Forbrukerklageutvalget. Forbrukertilsynet kan hjelpe med utfylling av skjema til FKU, men klageren må selv signere, datere og sende inn skjemaet i posten.

Behandlingen i Forbrukerklageutvalget er gratis, og vedtak her er bindende dersom det ikke bringes inn for domstolene innen fire uker etter at vedtaket er forkynt. Dette betyr at det er enklere å få inn penger noen eventuelt skylder deg i en slik klagesak.

Ventetiden for å få en klagesak behandlet i Forbrukerklageutvalget er for tiden ca. 2 år.

