Sent en lørdagskveld i juni i sommer ble en mann i 30-årene vinket inn av politiet på E39 i Skaun i Trøndelag.

Da hadde han blitt målt til 97 km/t i 80-sonen. En overtredelse som gir bot på 6.700 kroner.

I de fleste tilfeller ville saken vært over med dette. Men mannen vedtok ikke forlegget, og dermed endte saken i Trøndelag tingrett som nå har behandlet den.

Så ingen forbikjøring...

Dette kan vi lese i dommen:

Tiltalte har erkjent at han kjørte bilen og at det kan hende han kjørte i den målte hastigheten, men fremholder at hastighetsoverskridelsen skjedde i forbindelse med en forbikjøring. Han husker ikke hvor fort han kjørte og så ikke på speedometeret. Tiltalte trodde det var lov å kjøre fortere enn fartsgrensen når han skulle kjøre forbi en annen bil.

Politibetjenten som sto for målingen forklarte i retten at hun ikke observerte noen forbikjøring i forbindelse med fartsmålingen. I loggen fra kontrollen er det også notert at tiltalte var «alene på strekningen».

MÅLING:: Det skal mye til for å prate seg bort fra en fartsovertredelse. At det skjer i forbindelse med en forbikjøring er ikke noen formildende omstendighet Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Ikke nødvendig å bryte fartsgrensen

Forbikjøring eller ikke: Retten avviste at det skulle ha noe å si her:

Etter rettens syn er det ikke nødvendig å ta stilling til om fartsoverskridelsen skjedde i forbindelse med en forbikjøring, da det uansett er straffbart å kjøre fortere enn den tillatte hastigheten på stedet. I alle tilfeller er det rettens syn at det ikke er nødvendig å øke hastigheten til 97 km/t for å kjøre forbi en annen bil når det er to felt i samme kjøreretning. I en slik situasjon er det ikke nødvendig å ta hensyn til motgående trafikk i forbindelse med en forbikjøring og det er da heller ikke nødvendig å bryte fartsgrensen for å kjøre forbi en bil som kjører saktere enn fartsgrensen.

Ingen bønn

Dette kan vi lese videre i dommen:

Retten finner også at tiltalte har handlet med tilstrekkelig grad av skyld, i det minste uaktsomhet, når han kjørte fortere enn det som var tillatt på stedet, jf. vegtrafikkloven § 31. Retten viser til tiltaltes forklaring om at han ikke så på speedometeret og at det kan hende at han kjørte i den målte hastigheten. Tiltaltes uvitenhet om at det er straffbart å kjøre fortere enn fartsgrensen under en forbikjøring er ikke straffriende, jf. straffeloven § 26. Etter dette er både de subjektive og objektive vilkårene for skyld oppfylt, og tiltalte skal dømmes for en hastighetsoverskridelse.

Dermed var det ingen bønn. Mannen ble ilagt en bot på 8.000 kroner. I tillegg kommer saksomkostninger til staten på 2.000 kroner.

