Xpeng var tidlig ute blant alle de kinesiske bilmerkene som har kommet til Norge de siste årene. Det er snart tre år siden vi fikk kjøre crossoveren G3 for første gang.

Men oppstarten var humpete, med mye fram-og-tilbake på importørsiden. Nå er det imidlertid et avsluttet kapittel og Xpeng gjør seg klare til en stor satsning her hjemme.

I dag har vi fått møte to modeller som blir viktige her: Sedanen P7 og ikke minst: Den store SUV-en G9. Sistnevnte byr på mye av det norske elbilkjøpere ønsker seg.

Det går fort!

Brooms redaksjonssjef Vegard Møller Johnsen har fått kjøre begge bilene i dag, på et lanseringsopplegg i Norge.

– Vi kan nok på mange måter si at XPeng starter på nytt nå. G3 ble aldri noen stor salgssuksess. Jeg testet P7 da den først ble lansert og måtte konkludere med at den rett og slett ikke virket helt ferdig. Nå har den fått flere oppgradringer, sier Vegard.

Han legger til:

– Og så synes jeg det er veldig interessant å se hvor fort det går hos de kinesiske merkene. P7 hadde for eksempel maks hurtiglading på 90 kW da den ble lansert. Nå er dette økt til 175 kW. G9 har 800 volt-batteri og kan ta imot inntil 300 kW. Det er sterke tall og konkurrentene skal sannelig være våkne for å kunne henge med her.

BITE FRA SEG: Sedanen P7 har blitt oppgradert – SUV-en G9 er helt ny. Dette er to biler som bør kunne bite fra seg i Norge.

Stor og rommelig

G9 lanseres i tre versjoner. Innstegsmodellen koster 536.588 kroner. Den heter RWD Standard Range, har bakhjulsdrift og 19-tommers felger.

Toppversjonen – AWD Performance – har en startpris på 677.925 kroner. Denne modellen har firehjulsdrift og er utstyrt med 21 tommers hjul – og rekkevidde på inntil 520 kilometer.

Vi snakker stor og rommelig SUV. G9 er 4,89 meter lang og har et bagasjerom på 660 liter, frunken rommer 71 liter. Den kan trekke tilhenger på inntil 1.500 kilo.

TO VIKTIGE TING: Dette bildet er tatt første gang Xpeng G9 var i Norge. Som du ser: Her er det både hengerfeste og mulighet for taklast.

Stilige løsninger

– Xpeng sier selv at interessen har overgått det de våget å tro på, uten at de vil gå ut med noen konkrete tall. Men det er helt klart at dette er en konkurransedyktig bil på mange områder. G9 har en god dose luksusfaktor og mye utstyr innabords. Det sammen med størrelsen, gjør at den plasserer seg et godt hakk over de mer folkelige konkurrentene i denne klassen, uten at prisen går til værs, sier Vegard.

Han fremhever flere stilige løsninger i interiøret, også en helt personlig favoritt:

Nesten nøyaktig like stor

– Hvis du bestiller med cognacfarget skinn, får du også svart taktrekk. Det beste fra to verdener, spør du meg!

Salget av G9 er altså i gang, de første kundebilene er ventet til Norge i september.

P7 er forresten nesten nøyaktig like stor som G9, den er 4,88 meter lang. Bagasjerommet er på 440 liter. Her starter prisene nå på 462.300 kroner for innstegsmodellen med bakhjulsdrift.

4x4 har startpris på 522.300 kroner. Da har bilen en batteripakke på 80 kWt og offisiell rekkevidde på opptil 505 kilometer.

UTVIKLING: Det har skjedd mye hos Xpeng siden de kom til Norge for snaut tre år siden. Det viser begge disse modellene tydelig.

Sperrefrist

– Tesla har jo bevist at det er mulig å selge elektrisk sedan i store antall, så P7 kan nok også komme til å bite fra seg. Det skal bli interessant å følge begge disse modellene videre, sier Vegard som kommer med litt mer utdypende informasjon om bilene senere denne uka:

– Ja, enn så lenge er det sperrefrist på alt som har med kjøreinntrykk å gjøre. Men det kommer snart, det også!

