Trenger du nye vinterdekk? Sjekk frister og regler

Høsten er her og det er ikke lenge før vi får de første frostnettene i høyden og lengst nord i landet. Derfor er dette et godt tidspunkt å ta en sjekk om hvordan det står til med vinterdekkene til bilen din.

Og hvordan er det egentlig med frister og regler knyttet til vinterdekk?

I denne saken har vi samlet noen viktige spørsmål og svar, slik at du er godt forberedt – enten du bruker vinterdekkene dine en sesong til, eller kjøper nye.

Spørsmål 1: Når er fristen for å bytte til vinterdekk?

Svar: Det er faktisk ikke påbudt å bruke vinterdekk i Norge. Derfor er det heller ikke noen frist for når man skal skifte. Det er imidlertid påbudt å kjøre med dekk som er tilpasset føreforholdene, og i praksis er det kun vinterdekk som er egnet for kjøring på snø, slaps og is.

For de fleste vil det være hensiktsmessig å skifte til vinterdekk i oktober/november, avhengig av hvor man bor i landet. Følg med på værmeldingene og vær ute i god tid, særlig dersom du skal få et dekkverksted til å gjøre jobben for deg. Her kan det nemlig fort bli kø og ventetid.

Det er imidlertid én regel som er viktig å overholde: Regelen for bruk av piggdekk. I Sør- og Midt-Norge er det kun lov å kjøre med piggdekk mellom 1. november og første helgen etter påske. I Nord-Norge gjelder regelen fra 16. oktober til 30. april.

Skulle det oppstå en situasjon med vanskelige kjøreforhold før og etter disse datoene, vil det likevel være tillatt å bruke piggdekk. Men husk at de må av så snart forholdene endrer seg.

Noen må ha glemt å sjekke kalenderen ...

FORSKJELLER: Vinterdekket til venstre har en annen gummiblanding og en helt annen struktur i mønsteret enn sommerdekket til høyre. Førstnevnte egner seg først og fremst til vinterføre.

Spørsmål 2: Hvordan ser jeg om vinterdekkene må byttes?

Svar: I Norge har vi krav om at dekk som brukes vinterstid må ha minimum tre millimeter mønsterdybde. Dette gjelder for alle personbiler med vekt inntil 3.500 kilo. Bruk en meterstokk og sjekk mønsterdybden over hele dekkets bredde.

MINIMUM: Her er mønsterdybden fem millimeter. Det blir siste sesong disse er i bruk.

Merk at tre millimeter bør regnes som et absolutt minimum, aller helst bør det være 4-5 millimeter for å sikre godt veigrep og kortest mulig bremselengde.

Det er også store forskjeller på om dekket er nytt eller gammelt. Gummiblandingen i dekket er å regne som ferskvare, og jo eldre dekket er, desto hardere blir gummiblandingen. Det kan påvirke dekkets egenskaper negativt.

Dekkbransjen anbefaler å skifte ut vinterdekkene etter rundt seks års bruk eller maks ti år etter produksjonsdato. Produksjonsdato finner du på siden av dekket.

Trodde dekkene var nye - det var langt fra sannheten



UKE 48 2021: Alle dekk har datostempel for når det ble produsert, normalt fire sifre som viser ukenummer og år.

Spørsmål 3: Bør jeg velge piggfrie dekk eller piggdekk?

Svar: De fleste velger piggfrie dekk i 2023. Kvaliteten og egenskapene har blitt stadig bedre, og miljømessig er det også det beste valget. Piggfrie dekk støyer mindre og skaper mindre svevestøv enn piggdekk. Det er to viktige årsaker til at mange byer har innført piggdekkavgift.

Piggdekk gir imidlertid det beste veigrepet på isete veier, og bør være førstevalget dersom du kjører mye under slike veiforhold. Til snø og slaps, samt tørre og våte veier, er piggfrie dekk som regel det beste valget.

Spørsmål 4: Kan jeg kjøre med piggfrie vinterdekk hele året?

Svar: Det er ikke forbudt å kjøre med piggfrie vinterdekk hele året, og de er mange som gjør det. Det er imidlertid ikke å anbefale. Gummiblandingen og mønster er laget for best mulig veigrep på vinterveier, ikke for høye temperaturer og sommerføre.

Du risikerer både at dekkene slites svært raskt, høyere forbruk, dårligere kjøreegenskaper og lengre bremselengder med vinterdekk på sommerveier.

FARLIG: Bruk dekk som er tilpasset årstiden og føret. Denne bilen har sommerdekk, når forholdene tilsier noe helt annet. På snø og is er disse dekkene livsfarlige.

Spørsmål 4: Hva er de beste vinterdekkene?

Den siste vinterdekktesten til NAF og Motor finner du her. I denne testen har de testet 16 dekk, og alle er testet på Volvo XC40, som er en mellomstor SUV.

Vinneren blant de piggfrie dekkene ble Nokian Hakkapeliitta R5, foran Goodyear UltraGrip Ice 2 og Continental VikingCompact 7.

Blant piggdekkene var det Michelin X-Ice North 4 som vant foran Nokian Hakkapeliitta 10 og Goodyear UltraGrip Arctic 2.

Elbil24 har også kjørt dekktest, i samarbeid med det finske test-laboratoriet UTAC. Her ble det testet 18 dekk. Vinneren i klassen for piggfrie dekk ble her Continental VikingCompact 7, og vinneren i klassen for piggdekk ble Nokian Hakkapeliitta 10.

Alle de merkene som er representert her, bruker å komme godt ut i tester av vinterdekk. Det kan imidlertid være forskjeller, blant annet på støy og rullemotstand, som kan være greit å merke seg. Dette kan du lese mer om nevnte testene.

