Får Mercedes EQB hengerfeste?

Heisann. Det er helt riktig! I forrige uke annonserte Mercedes at det er klart for betydelig oppgradering av de to minste eilbilmodellene deres: EQA og EQB. Det handler blant annet om økt rekkevidde og for EQBs del: Endelig muligheten for hengerfeste.

Dette er noe vi vet mange potensielle kunder har etterspurt. EQB er en kompakt, elektrisk SUV med mulighet for 4x4 og startpris under 500.000 kroner. Slik sett passer den perfekt for mange norske familier. Men det at det ikke har vært mulig å få hengerfeste har nok kostet Mercedes en del salg. Å ikke kunne trekke tilhenger, det er negativt for mange.

Nå har Mercedes altså fått til dette, men det betinger at du velger bilen med fem seter. Kombinasjonen sju seter og hengerfeste får vi ikke. Det vitner om at Mercedes har måttet kompromisse her.

BLIR NY: Mercedes skal oppgradere sin EQB, med blant annet bedre rekkevidde og mulighet for hengerfeste.

Våren 2024

EQB 250 kan trekke inntil 750 kilo. Velger du 300 eller 350 (begge med 4Matic firehjulstrekk), øker dette til ganske solide 1.700 kilo.

At elbiler ikke kunne fås med hengerfeste, var ganske vanlig i starten. Men nå hører det med til unntakene, i alle fall på såpass store biler som dette. Derfor er det nok også på høy tid at Mercedes kommer med denne løsningen på EQB.

Hvis du nå vurderer en EQB, må du forresten smøre deg med litt tålmodighet. Salgsstart og norske priser skal komme mot slutten av året. Så kommer oppgradert EQA og EQB til landet våren 2024.

FEM: Vil du ha Mercedes EQB som sjuseter? Da må du dessverre ofre hengerfestet. Det er bare femseterutgaven som får denne muligheten.

