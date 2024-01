Det er dyrtid i hele Europa, og i mange markeder blir pris en viktigere og viktigere faktor ved valg av ny bil.

Det merkes på registreringsstatistikken – også i Norge. Dyre modeller som BMW iX, Audi e-tron og Porsche Taycan, som tidligere solgte i bøtter og spann, ligger nå langt nede på listene. Nå er det mer fornuft enn følelser som dominerer i toppen.

Og om du har et stramt budsjett, finnes det en håndfull elbiler til under 300.000 kroner i Norge. Men en av Europas mest solgte elbiler er langt billigere. Den må du imidlertid se langt etter i Norge.

Her er Norges fem billigste elbiler

150.000 kroner

Modellen det er snakk om heter Dacia Spring, og den koster ned mot 150.000 kroner i flere europeiske land. Det har gjort den kjempepopulær mange steder, ikke minst i Frankrike, der den flere måneder i fjor lå helt på topp på elbilstatistikken.

Spring er en enkel småbil med motor på bare 65 hestekrefter, nok til at den klarer en toppfart på 125 kilometer i timen. Batteripakka er på beskjedne 26,8 kWt. Det holder til rundt 225 kilometer på en god dag. Som bybil kan dette imidlertid være nok for veldig mange.

Dessuten har den et relativt romslig bagasjerom på 300 liter, noe som ikke er ille for en bil som bare måler 3,73 meter.

Helt nytt bilmerke til Norge – dette skrev vi om Dacia i 2012



SMÅBIL: Dacia Spring er en enkel bil som har blitt en stor suksess i Europa.

Storselger til tross for slakt

Men i Norge får du den altså ikke, selv om det opprinnelig var planen. Offisielt er årsaken at bilen foreløpig ikke finnes i en versjon som er tilpasset norsk klima. Muligens har en elendig kollisjonstest hos Euro NCAP – der bilen fikk kun én av fem stjerner – også spilt en viss rolle.

Det har imidlertid ikke skremt kundene i andre europiske land. Da opptellingen etter fjoråret nylig var fullført, viste statistikken at det ble solgt hele 61.803 eksemplarer av den lille elbilen. Det gjør den til fjorårets tredje mest solgte elbil i Europa.

Til sommeren kommer bilen dessuten i «ny» utgave, og det skal være snakk om endringer både i eksteriør og interiør. Detaljene er ventet å bli offentliggjort under bilutstillingen i Genève i februar.

Om forbedringene er store nok til at bilen også kan bli tilgjengelig her på bjerget, vites foreløpig ikke.

Det så mørkt ut, men nå har de laget 10 millioner biler

ENKELT: Bilen er enkelt utstyrt, men det må man også forvente til prisen.

Fortsatt bensin og diesel

Dacia er opprinnelig en rumensk bilprodusent, men merket har siden 1999 vært eid av franske Renault. Siden har Dacia vært franskmennenes billigmerke. Ofte bruker bilene velutprøvd teknologi fra eldre Renault-biler, noe som gjør at utviklingskostnadene er lave.

Spring er for eksempel basert på småbilen Renault City K-ZE, som er en modell som kun selges i Kina. Dacia Spring produseres for øvrig også i Kina, men for det europeiske markedet.

Men det er lite fra Dacia som dreier seg om elbil. De har dessuten erklært at de planlegger å selge bensin- og dieselbiler i Europa helt frem til 2035. Det er betydelig lenger enn de fleste andre bilprodusenter.

Dacia regner med at det fortsatt vil være kunder som helt til da ønsker seg noe annet enn elbil. Her skal de også supplere Renaults satsning, som nå dreier seg mer og mer mot elbiler. Ved å ha Dacia som et fossilt alternativ, har konsernet på mange måter helgardert seg mot de endringene som kan komme.

Dacia Duster er blant Norges billigste biler – og eierne elsker den.

Få også med deg denne: