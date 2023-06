Jeg tror det var i den første hårnålssvingen på Valdresveien. Den like etter Svøo Sag og Høvleri på Gol, vet du. Vi snakker riksvei 51 – og et par skikkelig 180-graders svinger. Boost-knappen på rattet er presset inn – og gir meg 20 sekunder med ekstraordinært fraspark. Jøje meg for et skyv.

Vinden røsker i håret, motoren synger på opp mot 7.500 omdreininger. Så kommer neste gir – og deretter neste sving. Hard brems. Et raskt rykk i bilen – nåla på den analoge turteller skvetter til. Girkassen skjønner at nå skal det svinges, og da må vi gire ned. To ganger.

Bilen ligger flatt og limt til veien gjennom hele svingen – og når veien åpner seg er det bare å åpne slusene på vidt gap, igjen. Vræææææææl!

Det er som å få en diger slegge i rumpa når gasspedalen går til bunns. Det høres jo ikke behagelig ut, jeg ser den. Men følelsen bak rattet i bilen er altså himmelsk!

Om jeg var usikker i første sving – er jeg ikke lenger i tvil når jeg gjør unna den andre. Det er dette som er den beste modellen i 911-utvalget til Porsche.

Viktig forskjell

Hvilken bil er det, da, spør du sikkert nå. Svaret står skrevet med svarte bokstaver i kursiv nederst på dørene: GTS.

911 Carrera 4 GTS – Cabriolet!

I fjor kjørte jeg Coupeen – og konstaterte den gangen at det var det beste valget blant over 30 (!) ulike 911-modeller. En helt nydelig bil. Med sine 480 hestekrefter har den mer enn nok fraspark – samtidig som kjøreegenskapene er sylskarpe.

Men nå har jeg endret mening. For muligheten for å ta ned taket gir kjøregleden en ny dimensjon – og jeg kunne ikke bedt om en bedre tur for å konstatere akkurat det, enn den jeg har reist på akkurat nå.

UT PÅ TUR: Vi dro like godt på en skikkelig langtur med denne godbiten.

Liker vind i håret

Vi er faktisk en kompisgjeng som er på vår årlige roadtrip. De tre andre er svorne cabriolet-mennesker. Gisle kjører en åpen Jaguar F-Type SVR – sånn som Petter Northug mistet lappen med, vet du. Bare at skiesset hadde coupe-utgaven. 575 hestekrefter og en V8-er som sikkert burde vært ulovlig – på grunn av lydnivået.

Arve har en Audi R8 V10 Spyder – en av bare 333 produserte. Den har også et avsindig eksosanlegg.

Frode sikret seg en BMW M3 cabriolet. Den har like godt en av de mest legendariske sugemotorene BMW noen sinne har laget.

Godt selskap, der altså.

– Men nå skal du få deg cabriolet da, Vegard? Har vært spørsmålet hvert år. Jeg har etter hvert eid nærmere 60 biler i alle mulighet varianter. Men aldri en cabriolet.

KONTRASTER: Norsk sommer og åpen bil, men likevel snø på fjellet.

Endelig med i klubben

Svaret på spørsmålet er nok «nei», Arve. Kanskje først og fremst fordi min bedre halvdel (Hei, Katharina!) ikke har noe sans for åpne biler.

Ikke for det – jeg liker stort sett bilene best med tak selv, jeg. I alle fall de som skal kjøres aktivt. Mindre vekt, stivere karosseri og mindre støy.

Men i år ville altså tilfeldighetene (litt hjulpet av meg, riktignok), at testbilen min den uken vi skulle på roadtrip var en 911 GTS Cabriolet. Dermed kunne jeg overraske gutta med å være fullverdig medlem i toppløs-gjengen (hmmm, det hørtes ikke så bra ut).

Finn fram penn og papir

Uansett, her får du ruta vår. Og er du glad i å kjøre bil, er det bare å finne fram penn og papir, for dette er en skikkelig godbit: Oslo til Gol – over fjellet på tidligere nevnte Valdresveien til Fagernes. Så over fjellet igjen, til Årdal. Der er det videre til Øvre Årdal – og nok en fjellovergang. Tindeveien er magisk!

Den tar oss til Turtagrø, så kjører vi videre oppover fjellet på riksvei 55 – og ned igjen til Skjåk.

Planen på dag 2 var å dra via Sogndal, over Vikafjellet og ende opp i Voss. Men værmeldingen tilsa en annen, tørrere rute: Bakveiene nedover forbi Otta, Lillehammer og Dokka – så Leira og tilbake til Gol.

ESSENSIELL: Denne vindskjermen er svært effektiv. Dermed kan du kjøre med taket nede langt oftere enn ellers. Men noe varm luft via nakkestøttene får du ikke ...

Overraskelsen

Så hvordan gjør man en slik rute enda bedre? Jo, man tilsetter en cabriolet med en heftig motor og eksepsjonelle kjøreegenskaper.

Det er altså ett år siden jeg kjørte Coupeen. Så jeg skal ikke være alt for påståelig. Men, mitt inntrykk er at ikke er noe særlig forskjell i kjøreegenskapene.

Så er det ikke til å komme fra at realiteten er at bilen veier 120 kilo mer enn Coupeen – og at den mangler noe av stivheten i karosseriet uten B- og C-stolper. Sånn er det bare.

Men Porsche har gjort en forbasket god jobb med å skjule det for meg. Bilens understell og dempere er satt opp spesielt for å kompensere mest mulig.

For øvrig er ikke 120 kilo økt vekt for en cabriolet mye. Det er faktisk lite. La meg sette det i perspektiv. BMW M4 Competition Cabriolet veier 195 kilo mer enn Coupe-utgaven ...

Herlig

På turen har vi alt du kan tenke deg av vær. På toppen av Sognefjellet er det to meter høye brøytekanter, stiv kuling og det sludder! Andre steder har vi 20 plussgrader og nydelig sol.

GTS-en bryr seg ikke nevneverdig om hverken det ene, eller det andre. Den fungerer ypperlig, uansett.

Med taket oppe blir det både stille og tørt.

Med tanket nede, og den elektriske vindskjermen bak forsetene oppe (den foldes ut elektronisk via et knappetrykk!) – er det svært lite turbulens og vindstøy.

TINDEVEGEN: For en episk vestrekning! Og nå er den åpen hele veien - selv om snøen ligger høy på begge sider av den tørre asfalten.

Vidunderlig!

Måten kreftene serves på i denne bilen er ganske enkelt vidunderlig. Jeg tror Porsche lurte EU-pampene da denne gikk gjennom støykravene. Riktignok er den ganske beskjed på tomgang og vanlig kjøring. Men Gud bedre, det skjer ting når du presser nåla opp mot turtallssperra på rundt 7.500 omdreininger.

Ikke bare skyter bilen fart – men med taket nede får du ufiltrert tilgang til hylet fra motoren. Og vi snakker hyl. Ikke et brøl – men et frenetisk, hest hyl. Av typen du bare vil ha mer av.

0-100 km/t tar kun 3,5 sekunder.

Vi testet launch control ved flere (les: Mange!) anledninger, og det er like deilig hver gang.

Coupeen gjør sprintøvelsen 0,1 sekund raskere. Har du tenkt over hva du rekker å gjøre på 0,1 sekunder, i det siste? Ingenting, er svaret. Absolutt ingenting. Så den ekstra tidelen kan du bare drite i, rett og slett.

I tre samfulle dager kjøres det fra morgen til kveld. Med en eneste målsetning: Kjøre enda mer og finne de morsomste veiene. Livet blir ikke så mye bedre enn dette. Ikke bil, heller.



EN SOLSKINNSDAG: Da er det få ting som gjør får fram smilet mer enn en åpen sportsbil.

Lander med et brak

Mens jeg svever rundt i en drømmeverden av norsk kulturlandskap som tatt ut av en reklamefilm, solskinn, vind i håret og selskap av gode venner – begynner tankene å svirre. Kanskje på tide å vurdere min første cabriolet? Kanskje til og med en 911 Cabriolet?

Mulig, det. Men nye 911 GTS Cabriolet blir det ikke. Den drømmen krasjlander med et smell, når jeg sjekker lønsslippen min.

911 GTS Cabriolet koster nemlig fra 2,5 millioner kroner. Og Porsche er rett og slett småfrekke med standardutstyr. Testbilen, som deiser inn med en prislapp på 2,9 millioner, har for eksempel ekstrautstyr for nesten en halv million kroner. Men nøkkelfri adgang har den ikke, likevel! Hallo, det blir for dumt, Porsche ...

Ideelt sett ville jeg valgt en annen farge, også. Mer farge. Kanskje til og med noe annet enn svart kalesje, også. Gjerne dekaler. Porsche har en del kult å by på, der. Skal du først ta den helt ut og kjøpe drømmebilen – så ta den like godt heeelt ut.

Det koster skjorta å kjøpe seg en ny 911 GTS Cabriolet. Men de få som har råd, kommer til å kose seg nesten fordervet – i det som i alle fall etter min mening, er den nye favoritten i 911-familien.

BRA GJENG: Vanligvis skiller jeg meg ut ved å ikke ha cabriolet. Men denne gangen er også jeg fullverdig medlem av gjengen.

Porsche 911 Carrera 4 GTS Cabriolet Motor og ytelser Motor: 3-liter, 6-sylindre, boxer

Effekt: 480 hk / 570 Nm

0-100 km/t: 3,5 sek (krever Sport Chrono-pakke). Toppfart: 311 km/t Forbruk (WLTP): 1,,11 l/mil Mål, vekt og volum: Lengde x bredde x høyde: 453 x 1852 x 130 cm

Bagasjerom: 132 (foran) / 163 (bak baksetene) liter

Vekt: 1.665 kg

Tilhengervekt: 0 kg

Taklast: 0 kg

Nyttelast: 400 kg Pris: Startpris: 2.547.512 kroner Pris testbil: 2.905.000 kroner

