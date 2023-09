Tre billige og smarte pendlerbiler

Lurer du på noe rundt bil? Enten du trenger et godt kjøpsråd eller lurer på hva du bør se opp for på en spesiell bilmodell: Vi i Broom er her for å hjelpe deg!

Hei Broom!

Jeg ønsker å kjøpe min første bil, absolutt maks-budsjett er 200.000, men helst under 170.000 eller så billig som mulig. På jobb har jeg mulighet til å lade gratis, samt at jeg bor i nærheten av lader, derfor vurderer jeg å kjøpe en brukt elbil.

Ønsker da en bil som kan kjøres tur-retur jobb før den må lades på nytt (mellom Ås og Lørenskog), samt at det er mulighet for hurtiglading dersom jeg ønsker å kjøre en lengre avstand (ikke mange ganger i løpet av året).

Har forsøkt å lese meg opp, men synes det er vanskelig å bestemme seg. Har ikke prøvekjørt noen biler, men ser at det ligger flere ulike typer ute på finn, f.eks. Renault Zoe, Volkswagen e-Golf, Nissan Leaf osv. Er åpen for andre merker og modeller.

Jeg ønsker en bil som er i god stand og har fulgt servicer og er EU-godkjent. Ut over dette, er det noe annet jeg burde være klar over? Hvor mye påvirker antall kilometer batteriet i disse bilene?

På forhånd, takk for svar! Hilsen Ida Eline.

Broom svarer:

Hei Ida Eline!

Ja, det er nok mange som er i samme situasjon som deg. Å velge en elbil til pendling, der du kanskje passerer noen bomstasjoner på veien, kan fort bli lønnsomt – særlig for de som kjører strekningen daglig.

I ditt tilfelle dreier det seg om rundt 80 kilometer tur-retur. Den gode nyheten er at de aller fleste elbiler – i hvert fall hvis du styrer unna de aller billigste – klarer denne avstanden hele året, uten behov for ladestopp.

Og hvis du setter maks-grensen på 170.000 kroner, har du rundt 2.000 brukte elbiler å velge mellom på Finn.no. Det er ikke rart at man kan bli usikker på hva man skal velge!

Det kan imidlertid være verdt å merke seg følgende: Elbiler kommer som regel med fem års nybilgaranti eller 100.000 kilometer (det som kommer først). Batteriet har som regel med åtte års garanti eller 160.000 kilometer.

Kjøper du i tillegg bilen fra forhandler, får du fem års reklamasjonsrett mot skjulte feil og mangler. Kjøper du fra privatperson, gjelder denne retten kun i to år.

Tre smarte valg

Har du 170.000 kroner til rådighet, finner du flere interessante elbiler fra forhandlere med fortsatt nybilgaranti, deriblant mange 2019- og 2020-modeller av Volkswagen e-Golf, Nissan Leaf og Kia Soul. Alle disse er fornuftige å vurdere til ditt behov.

Vi kan starte med sistnevnte, som faktisk har med sju års nybilgaranti eller 150.000 kilometer. Hos Møller Bil i Bergen kan du for eksempel få en bra utstyrt 2019-modell Kia Soul med kort kjørelengde og 27 måneders gjenværende nybilgaranti, til 139.900 kroner. Denne har en oppgitt rekkevidde på 250 kilometer på sommeren, og rundt 150-200 kilometer om vinteren.

KIA SOUL: Denne 2019-modellen koster 139.900 kroner hos Møle Bil i Bergen.

Volkswagen e-Golf er også et gjennomprøvd og godt valg. Hos Alfa Bilsenter på Jessheim får du en godt utstyrt 2019-modell som kun har gått 56.000 kilometer, til 168.000 kroner. Denne er nettopp EU-godkjent for to nye år og har 10 måneder igjen av nybilgarantien. Rekkevidden bør ligge i samme område som Kia Soul.

E-GOLF: Denne 2019-modellen koster 168,000 kroner hos Alfa Bilsenter på Jessheim.

Nissan Leaf er det siste eksempelet vi vil trekke fram. Denne kom på markedet allerede i 2011, og har siden blitt forbedret en rekke ganger. I 2018 kom ny utgave og større batteripakker. Nyere Leaf er kjent for å ha svært få feil og bør være et meget trygt valg.

Hos Ramnes Bil i Vestfold kan du få en bra utstyrt 2019-modell Leaf Acenta som kun har gått 66.000 kilometer, for 147.147 kroner. Denne er nettopp EU-godkjent, og kommer med nybilgaranti fram til 29. mars 2024. Rekkevidden er her oppgitt til 270 kilometer på sommeren. I praksis vil rekkevidden sannsynligvis være omtrent som for de to andre alternativene.

NISSAN LEAF: Denne 2019-modellen koster 147.147 kroner hos Ramnes Bil i Vestfold.

Uansett hvilken bil du skulle bestemme deg for, bør du alltid sjekke service- og eierhistorikken. Få eiere er som regel et stort pluss, og komplett servicehefte er ofte en forutsetning for at nybilgarantien skal være gyldig. Finner du en som er nylig EU-godkjent, er det naturligvis å foretrekke.

Sjekk også tilstanden på dekk og bremseskiver/klosser. Hvis du oppdager slitasje her, kan det absolutt være rom for å forhandle om prisen på bilen. Det er som kjent kjøpers marked for tiden, også på mange bruktbiler.

Følger du disse rådene, kan du forhåpentligvis ser fram et billig og enkelt bilhold de neste årene. Masse lykke til med bilkjøpet!

