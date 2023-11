Toyota laget reklame – nå er den forbudt

Bilreklamer er vanligvis ikke veldig kontroversielle. Men da Toyota laget den korte snutten du kan se i denne artikkelen, ble det reaksjoner. I alle fall i Storbritannia.

The UK’s Advertising Standards Authority mener nemlig at Toyota bryter med reglene for sosialt ansvar for miljøet.

Bilen det dreier seg om, er den legendariske pickupen HiLux. Den kom i ny utgave tidligere i år, og Toyota vil vise litt av hva den er god for utenfor allfarvei.

Det trodde de nok at de fikk til på en god måte. Men i Storbritannia var ikke alle enige i det.

Denne Toyota-reklamen måtte trekkes fra markedet

Tar klimautfordringene på alvor

Dermed er reklamen rett og slett blitt forbudt å vise der, skriver nettstedet Carscoops. Blant annet fordi den angivelig skal oppfordre eierne til å kjøre på en måte som er skadelig for miljøet.

Toyota på sin side har forsøkt å argumentere med at opptakene er gjort på privat eiendom, at de med sin satsning på elektrifisering tar klimautfordringene på alvor – og at mange av HiLux-kundene kjører bilene sine utenfor allfarvei.

Argumentasjonen ble notert – men ikke tatt hensyn til. Så reklamen ble stoppet.

Video: Denne reklamen ble for sterk kost i Storbritannia: