Er du lei kort rekkevidde på elbilen og tilhørende treg lading? Neste gang du kjøper bil kan disse utfordringene være historie.

En rekke bil- og batteriprodusenter jobber nemlig iherdig med teknologier som kan gi vesentlig bedre elbilbatterier enn litium-ion-batteriene i dagens elbiler.

– Dagens batterier er for store, tunge og dyre. Vi tar sikte på å halvere alle disse faktorene, sier Keiji Kaita, leder for Toyotas forsknings- og utviklingsavdeling, til Financial Times.

Dobler rekkevidden

Den japanske bilprodusenten er blant selskapene som har investert tyngst i utviklingen av såkalte faststoffbatterier (Solid State) de siste årene. Disse batteriene skiller seg fra dagens litium-ion-batterier på en rekke punkter.

Først og fremst er de flytende elektrolyttene i litium-ion-batteriene byttet ut med faste materialer. Det gjør det mulig med mye høyere energitetthet, opp mot en dobling i forhold til dagens batterier. Dermed kan en typisk bil med rekkevidde på 50 mil få et batteri som er halvparten så stort og bli flere hundre kilo lettere.

Eventuelt kan rekkevidden dobles med et batteri som har samme vekt og størrelse som dagens elbiler.

Dessuten muliggjør faststoffbatterier raskere og mer stabil lading – uansett temperatur. De utvikler mindre varme og brannfaren vil være tilnærmet eliminert. Levetiden vil også være lengre, og mengden sjeldne og miljøfiendtlige stoffer vil være betydelig mindre enn i dagens batterier.

Inntil nå har det imidlertid vist seg vanskelig å lage faststoffbatterier som innehar alle disse positive egenskapene, i hvert fall til priser som gjør det mulig å masseprodusere dem.



STORT OG TUNGT: Bildet viser en batteripakke på mange hundre kilo, plassert i gulvet under kupeen. I fremtiden kan disse pakkene bli betydelig mindre.

Toyota-gjennombrudd

Det er her Toyota nå hevder å ha nådd et gjennombrudd i forskningen. Bilprodusenten hevder nemlig at de allerede har laget et faststoffbatteri som skal kunne gi 1.200 kilometer rekkevidde og som kan fullades på bare 10 minutter.

Gjennombruddet gjør det mulig å sette i gang masseproduksjon fra 2027, ifølge Kaita.



Toyota er imidlertid langt fra den eneste bilprodusenten som investerer i utviklingen av faststoffbatterier. BMW, Nissan, Honda, Mercedes-Benz og kinesiske BYD har alle lovet biler med faststoffbatterier om få år. I tillegg gjøres det stadige forbedringer av dagens litium-ion-batterier, som sannsynligvis vil være i bruk i mange år ennå.

