Torkjel knipset bilnyhet i Helsinki: Snart kommer den til Norge

En Broom-tipser som kun oppgir fornavnet sitt, Torkjel, oppdager en bilnyhet under sitt besøk i Helsinki, Finland.

En bil som er dekket med kamuflasjefolie kjører forbi. Torkjel er selv interessert i bil - og får raskt fram kamera.

– Jeg vet ikke hvilke bilmerke det er, men tenkte jeg måtte ta bilde da jeg så den, forteller den 33 år gamle nordmannen.

Under folien befinner det seg en spennende nyhet – som trolig kommer til Norge allerede neste år.

Volvo-slektning

Det er nemlig ingen tvil om at bilen på bildet er det svensk-kinesiske merket Zeekr.

De hører til under Geely, som blant annet også eier Volvo, Polestar, Lotus, Lynk & Co og Proton.

De har vist fram flere modeller de siste årene. Bilen på bildet som Torkjel har tatt er den tredje i rekken – en relativt kompakt crossover, som bare heter X. Den bygger på samme plattform som Volvos kommende EX30.

Vi vet også at det kommer en toppmodell av X, som skal klare 0-100 km/t på under fire sekunder.

Les mer om Zeekr X her

SKILLER SEG UT: Her er Zeekr X uten kamuflasje. Fronten på Zeekr X har en god porsjon særpreg og gjør at den skiller seg ut i mengden.

Tre modeller på rekordtid

Zeekr ble startet så sent som i 2021 – men har på rekordtid vist fram tre modeller: En stor luksusbil som skal måle krefter med tyske premiumbiler, en flerbruksbil og crossoveren X.

Sistnevnte skal det produseres 140.000 eksemplarer av allerede i år.

Flerbruksbilen kommer trolig ikke til Europa, men de to andre skal gjøre det. Planen er å lansere først i Sverige og Nederland. Men Norge er ikke lagt bak i køen.

Det blir showrom på utvalgte steder og avtaler med lokale verkstedkjeder for å tilby service og oppfølging.

TIL NORGE: Zeekr skal etablere seg i Norge - trolig allerede neste år.

Her var det slutt for Volvo V40



Drømmebilen

Den norske 33-åringen på tur i Helsinki synes Zeekr X ser tøff ut, men fikk ikke noe «må ha»-begjær.

– Den ser litt for liten ut for meg. Drømmebilen for meg er en stor, miljøvennlig Land Rover Defender med lang rekkevidde. Kan hende er det en bil som bare forblir en drøm. Men elbil er flott. Håper det forblir attraktivt å kjøpe miljøvennlige biler og at det kommer enda smartere infrastruktur for lading.

Viktig endring: Nå skal C40 og XC40 gå lengre



Råskinn

Zeekr satser på unge kjøpere – og har fokus på både tech og prestasjoner. Toppmodellen 001 kan leveres med firehjulsdrift og kraftige motorer med opptil 544 hestekrefter.

Sistnevnte skal være nok til å sende den fem meter lange bilen fra stillestående til 100 km/t på bare 3,8 sekunder.

For norske kjøpere er det nok også ekstra viktig at bilen leveres med hengerfeste, og kan trekke opptil to tonn.

Utgaven med bakhjulstrekk skal klare rekkevidde på opptil 620 kilometer.

RYDDIG: Slik blir interiøret i Zeekr X.

Video: Denne kamuflerte Audien ble også fotografert av en Broom-leser: