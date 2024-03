Tor-Anders selger drømmebilen: Du gjetter neppe prisen

Nissan er kanskje ikke det merket du forbinder med dyre biler. I alle fall ikke når den er blitt 23 år gammel, med lav km.

Men Skyline R34 GTR er ingen vanlig Nissan. Denne generasjonen av Nissans smått legendariske sportsbil ble lansert i 1998 – og har en råsprek 2,6-liters, sekssylindret motor på 280 hestekrefter. Akkurat den effekten menes det forresten mye om. Mer om det senere.

I 1999 kom en spesialutgave – som fikk tilleggsbetegnelsen V-Spec. Sistnevnte inkluderte mer styling, eget demperoppsett og elektrisk, limited slip differensial (eLSD).

Nå skal en av Norges mest profilert drifting-profiler, Tor-Anders Ringnes (37), selge sin private bil. På Gatebil er de fleste vant med å se han i en Toyota Supra. Men bilen han skal selge er nettopp en slik Skyline R34 GTR V-Spec.

2000-modellen er priset til intet mindre enn to millioner kroner. Ja, du leste riktig ...

Rattet på feil side

– Disse bilene er sjeldne. For meg ble det en drømmebil etter at jeg så filmen 2 Fast 2 Furious i 2003. Og jeg var ikke den eneste som hadde en slik reaksjon. Interessen for Skyline R34 GTR skjøt i været, i kjølvannet av FF-filmene, forteller Ringnes.

Han har eid akkurat denne bilen siden 2021. På den tiden har han også gjort noen oppgraderinger. Blant annet kjøpt spesialfelger fra Nismo – til en nypris på rundt 100.000 kroner, montert LED baklys og ikke minst Öhlins-dempere, som er godkjente og ført inn i vognkortet. Den har frontfanger fra Z-Tune.

– Akkurat denne bilen er i utgangspunktet bygget for det japanske markedet, med rattet på feil side. Det er vanskelig å få Skyline R34 GTR registrert i Norge, men denne er altså det, forteller Ringnes.

Nissan Skyline GTR, Del 1



DYR: 2 millioner kroner er prisantydningen.

Samlerobjekt

– Du synes ikke 2 millioner kroner er litt mye?

– Hehe, nei. Jeg har sjekket med kontakter i Japan, hva som er fornuftig pris på en slik bil. Den har riktig spekk og utstyr. Disse er vanskelige å få tak i. Jeg vil påstå at dette er et samlerobjekt. Så prisen tenker jeg er som den skal være.

Særlig i hjemlandet Japan – og i USA – har Nissan Skyline et svært sterkt fotfeste. Men også i Norge er interessen høy. Det merker Ringnes når han er ute og kjører.

– Jeg har etter hvert hatt noen spesielle biler. Men det er ingen som kan måle seg med denne. Den vekker utrolig mye oppmerksomhet.

- Noen finner drømmedama - andre finner drømmebilen

Får ikke brukt den

– Så hvorfor selge den?

– Jeg har hatt drømmebilen. Nå er det på tide å la noen andre få sjansen. I tillegg driver jeg jo med motorsport, og får for lite tid til å kjøre denne bilen. Det blir feil å bare ha en slik bil stående. Også har jeg jo noen planer for neste drømmebil, uten at jeg vil gå i detalj på det enda.

I Norge nå ligger det kun 1 Skyline R34 GTR på bruktmarkedet. Som er Ringnes sin

Klikk her å se annonsen

FEIL SIDE: Bilen til Tor-Anders Ringnes ble bygget for det japanske markedet. Derfor er rattet på feil side. Merk at der manuell girkasse.

Derfor er den hvit...

Som tidligere nevnt, har det vært litt debatt om akkurat dette med effekten. Flere uavhengige tester viser nemlig at den reelle effekten er godt over 300 hestekrefter – originalt fra fabrikken.

Uansett, motoren er koblet til en manuell girkasse. Sånt settes pris på av mange bilentusiaster, og er ikke noe du får i mange nye biler, lenger.

Firehjulsdrift er med på å sikre at du skal kunne plante kreftene i bakken – og bilen har oppgitt 0-100 km/t på 5,2 sekunder.

PS: Visste du at grunnen til at mange av GTR-bilene er hvite, er at dette er Japans offisielle racing-farge.

DRIFTING: Tor-Anders Ringnes er en av Norges mest profilerte driftere. På bane kjører han Toyota Supra.

