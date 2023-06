Han ledet et av verdens største industrikonsern og var en av de mektigste sjefene i bilbransjen. Carlos Ghosn (65) var sjef for alliansen mellom Renault, Nissan og Mitsubishi. Han var også kjent for å holde en svært høy profil.

Derfor var oppmerksomheten enorm da det tilbake i 2018 ble kjent at han var under etterforskning for en rekke lovbrudd.

Nissan gikk svært tidlig ut med en pressemelding der de bekreftet at Ghosn som styreleder i selskapet hadde underrapportert lønn i «mange år».



Rømte i instrumentkasse

Deretter tok det ikke lang tid før Ghosn ble arrestert, på en flyplass i Tokyo. Siden satt han i husarrest hjemme mens saken ble etterforsket. Og det var da det helt eksepsjonelle skjedde.

Ghosn rømte fra Japan, gjemt i en instrumentkasse. Han er gift med en libanesisk kvinne og eier en bolig i Beirut. Ghosn har også libanesisk statsborgerskap. Derfor var det ikke så rart at ferden endte nettopp i Libanon.

Der har Ghosn oppholdt seg siden. Han har hele tiden sagt at han er uskyldig, at han ble forrådt av ledelsen i Nissan og at aktører i selskapet har drevet et skittent spill.

Her slipper Ghosn ut mot kausjon, tilbake i 2019. Han har hele tiden hevdet at anklagene mot ham er usanne og fabrikerte. Foto: NTB.

Vil ha revansj

Kort tid etter at han kom til Libanon, gikk han også ut i intervjuer og hevdet at Nissan sto på kanten av stupet økonomisk og spådde konkurs i løpet av relativt kort tid.

– Jeg rømte ikke fra rettferdigheten. Jeg rømte fra urettferdigheten, har Ghosn gjentatt en rekke ganger.



Nå vil han ha revansj. Ghosn har gått til sak mot Nissan, to andre selskaper samt 12 navngitte ansatte i Nissan. Ghosn hevder de har fabrikkert bevis og ærekrenket ham.

STØTTESPILLER: Kona Carole skal ha vært sterkt delaktig i å planlegge flukten fra Japan, via Tyrkia og til Libanon. Foto: NTB

Gigant-erstatning

For det krever han til sammen over en milliard dollar, hvorav over halvparten skal kompensere tapte lønnsinntekter og kostnader underveis. Dette tilsvarer samlet friske 11 milliarder kroner.

Om han vil kunne vinne frem er helt uvisst. Prosessen blir garantert både tidkrevende og kostbar. Men det siste er neppe noe problem for Ghosn. Han var lenge en av de aller best betalte toppsjefene i bilbransjen og hadde et samlet lønnspakke et sted mellom 150 og 200 millioner kroner, årlig. Det har også gitt ham en solid formue å tære på.

