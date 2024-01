Det er dyrtid, rentene er høye og folk flest har for alvor begynt å merke at pengene ikke strekker like godt til som tidligere. Dette slår også ut blant landets mange bilforhandlere.

I fjor sank antall nyregistrerte biler til et nivå som vi ikke har sett siden finanskrisen, og mye tyder på at 2024 blir et enda dårligere år.

Den gode nyheten for deg som er på utkikk etter nybil, er imidlertid at mange importører og forhandlere har skrudd ned prisene. Særlig gjelder dette usolgte biler på lager, samt utgående modeller, men flere har også justert ned prisene på biler som bestilles direkte fra fabrikk.

I denne saken har vi samlet de fem billigste elbilene på markedet akkurat nå, og forteller deg samtidig hva du får for pengene. Merk at vi kun har tatt med rimeligste utstyrsversjon av hver bilmodell, og at prisene inkluderer frakt og leveringskostnader til Oslo.

Husk også at prisene kan endre seg på kort varsel. Prisene i saken er innhentet 9. januar 2024.

Les også: Tre billige og smarte biler til pendling



#5: Honda e Advance

RETRO-SJARMTROLL: Lille Honda e hinter mot modellen Civic fra 70-tallet.

Pris: 301.800 kroner (normalpris er 320.600 kroner)

Dimensjoner: 389 x 175 x 151 centimeter

Bagasjerom: 171 liter

Batterikapasitet: 35,5 kWt

Rekkevidde: 211 kilometer

Den sjarmerende og kompakte elbilen «e» dukket opp på markedet i 2020, og fikk mye skryt av motorpressen. Dette er en bybil med klare retro-vibber, som teknologisk er helt på høyden.

Rekkevidden kan imidlertid fort bli et ankepunkt, ikke minst vinterstid her i Norge. Det er nok også hovedårsaken til at det er registrert under 700 eksemplarer av Honda e på tre år. Bagasjeplassen er også svært begrenset.

Vær også klar over at denne modellen er utgående, og tilgjengeligheten kan derfor være begrenset.

Les mer om Honda e

#4: JAC e-js4

MYE FOR PENGENE: JAC e-js4 er satt ned med 111.000 kroner, og selges nå for under 300.000 kroner.

Pris: 299.900 kroner (normalpris er 410.900 kroner)

Dimensjoner: 441 x 180 x 166 centimeter

Bagasjerom: 450 liter

Batterikapasitet: 65,7 kWt

Rekkevidde: 433 kilometer

Denne kinesiske elbilen er derimot langt mer familie- og fraktvennlig. Den kan dessuten skilte med den beste rekkevidden blant bilene i dette utvalget.

Merk at dette er en modell med langt høyere normalpris, og 299.900 er å regne som kampanjepris. Den har imidlertid vært på kampanje lenge, og vi har ikke sett noe som skulle indikere at kampanjeperioden snart er over.

I prisen følger dessuten er relativt stor utstyrspakke, så det er ingen tvil om at du får mye for pengene her.

Særlig stort salg har det imidlertid ikke vært av modellen – og det kan nok være en medvirkende årsaken til at prisen har blitt satt såpass kraftig ned den siste tiden

Les mer om Jac e-js4

#3: MG4 Standard

SPORTY: MG4 har en sporty design som har slått bra an i markedet. Nylig ble den satt ned med 20.000 kroner.

Pris: 265.900 kroner (nylig satt ned fra 285.900 kroner)

Dimensjoner: 428 x 183 x 150 centimeter

Bagasjerom: 364 liter

Batterikapasitet: 51 kWt

Rekkevidde: 350 kilometer



Kinesiske MG hadde allerede en av Norges billigste elbiler, da de nylig kuttet prisen med ytterligere 20.000 kroner.

Dette er en kompakt bil med sporty design, som har solgt relativt bra. Rundt 2.000 eksemplarer av MG4 ruller rundt på norske veier, og ambisjonene er å øke salget betraktelig etter priskuttet.

Bilen kommer med en brukbar utstyrspakke som standard, med blant annet varme i seter og ratt, samt adaptiv cruisekontroll.

Her får du absolutt mye bil for pengene.

Les mer om MG4

#2: Nissan Leaf Acenta

NORGES MEST SOLGTE: Leaf er fortsatt Norges klart mest solgte elbil, men pustes i nakken av Tesla Model Y.

Pris: 234.000 kroner

Dimensjoner: 449 x 179 x 154 centimeter

Bagasjerom: 435 liter

Batterikapasitet: 39 kWt

Rekkevidde: 284 kilometer



Det er kanskje ikke den mest spennende modellen du kan velge, men Leaf er til gjengjeld en av markedets aller mest gjennomprøvde biler. Det betyr som regel svært forutsigbart bilhold og lite feil.

Dessuten får du her en god bil med bra med plass til en familie på fire, både i kupeen og til bagasje.

Acenta er innstegsutgaven, og den har en relativt liten batteripakke med begrenset rekkevidde. Merk videre at Leaf er utstyrt med Chademo ladesystem, som de fleste konkurrentene har gått bort fra.

Det er imidlertid fortsatt bra med Chademo-ladere tilgjengelig langs veiene. Merk at ladehastigheten er lavere på Leaf enn på de fleste andre, moderne elbiler i markedet.

Les mer om Nissan Leaf

#1: Mazda MX-30 Exclusive-line

BILLIGST: Mazda MX-30 kan bli din for 219.900 kroner

Pris: 219.900 kroner (normalpris er 289.000 kroner)

Dimensjoner: 439 x 179 x 157 centimeter

Bagasjerom: 366 liter

Batterikapasitet: 35,5 kWt

Rekkevidde: 200 kilometer



Norges aller billigste elbil er slett ingen dårlig bil. MX-30 har fått gode skussmål i en rekke tester, og er dessuten temmelig godt utstyrt. Her får du helt klart svært mye bil for pengene.

Komfort og tekniske løsninger tåler sammenligning med dyrere biler, men så er det også verdt å huske på at MX-30 egentlig koster 289.000 kroner.

Bilens store akilleshæl er rekkevidden på 200 kilometer. Ladeeffekten er også begrenset til 50 kW, men med så liten batteripakke er lading relativt raskt unnagjort uansett.

Les mer om Mazda MX-30

Mange velger brukt

Nybilsalget har gått ganske kraftig tilbake den siste tiden. Det er imidlertid god fart på bruktmarkedet.

Har du et stramt budsjett, har det aldri vært mer å velge mellom av elbiler på bruktmarkedet. Det er samtidig kjøpers marked for tiden på mange modeller, så mulighetene for å gjøre gode kjøp er store.

Broom tester med jevne mellomrom også bruktbiler. Nå har vi samlet alle bruktbiltestene på ett sted. Antallet tester runder straks 50, inkludert en rekke populære elektriske modeller.



Her finner du alle bruktbiltestene våre

Få også med deg denne: